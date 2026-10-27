Mol Magyar Kupa: A szünet előtt sikerült az egyenlítés a Honvédnak Gyirmóton

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.10.27. 18:51
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Hangya Szilveszter (balra) és társai az előző idényben az elődöntőig meneteltek, ezúttal a 16 közé juthatnak be (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Magyar Kupa 4. forduló Kispest-Honvéd FC Gyirmót FC Győr Magyar Kupa Bp. Honvéd Mol Magyar Kupa élő közvetítés Gyirmót
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a másodosztályú Gyirmót FC Győr az élvonalbeli Kispest-Honvéd FC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
GYIRMÓT FC GYŐR (NB II)–KISPEST-HONVÉD FC 1–1 – ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 800 néző. Vezeti: Molnár Attila (Becséri Gergely, Ország Péter)
GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T., Lányi, Kiss N., Medgyes S. – Berecz, Madarász – Miknyóczki, Rácz B., Kicsun – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
HONVÉD: Dúzs – Pauljevic, Safronov, Baki, Szabó A., Hangya - Eddarraj, Csontos, Zuigeber, Gyurcsó - Alic. Vezetőedző: Maurizio Jakobacci
Gólszerző: Novák (5.), ill. Csontos (41.)
 

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Magyar Kupa 4. forduló Kispest-Honvéd FC Gyirmót FC Győr Magyar Kupa Bp. Honvéd Mol Magyar Kupa élő közvetítés Gyirmót
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