Mol Magyar Kupa: A szünet előtt sikerült az egyenlítés a Honvédnak Gyirmóton

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

GYIRMÓT FC GYŐR (NB II)–KISPEST-HONVÉD FC 1–1 – ÉLŐ

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 800 néző. Vezeti: Molnár Attila (Becséri Gergely, Ország Péter)

GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T., Lányi, Kiss N., Medgyes S. – Berecz, Madarász – Miknyóczki, Rácz B., Kicsun – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

HONVÉD: Dúzs – Pauljevic, Safronov, Baki, Szabó A., Hangya - Eddarraj, Csontos, Zuigeber, Gyurcsó - Alic. Vezetőedző: Maurizio Jakobacci

Gólszerző: Novák (5.), ill. Csontos (41.)



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