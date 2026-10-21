A Milan a szurkolói mögé állt a magas idegenbeli jegyárak miatt

A klub közleményben jelezte, álláspontja szerint az esetenként túlzó jegyárakkal azt veszélyeztetik, hogy nő a megosztottság a klubok között, ráadásul az ilyen lépések aláássák az olasz labdarúgás hírnevének erősítésére irányuló erőfeszítéseket.

A vasárnap esti meccsre 65 euróért (közel 24 ezer forint) mehetnek be a Milant elkísérő drukkerek.

„Az olasz labdarúgás globális vonzereje nagy mértékben függ az olyan klubok szurkolóinak hűségétől és szenvedélyétől, mint az AC Milan” – olvasható a klub állásfoglalásában.

A Milan nehezményezi, hogy szurkolói többször hasonló nehézséggel néznek szembe, egyúttal felszólította a Serie A-t, fontolja meg az idegenbeli jegyárakra vonatkozó felső határ bevezetését, hasonlóan a Premier League-hez, melyben ez 30 font (13 ezer forint). Egyúttal kilátásba helyezte, hogy ha nem történik változás, saját maga venné kézbe az ügy kezelését, drágább jegyárakat állapítana meg azon klubok szurkolói számára, amelyek velük szemben is magas árazást alkalmaznak. A többletbevételt pedig a Fondazione Milannak adományozná jótékonysági kezdeményezések támogatására.

„Az olasz labdarúgás nem erősödhet meg, ha a szurkolókat a klubjuk mérete alapján eltérően kezelik” – szögezte le közleményében az AC Milan.

A Curva Sud szurkolói csoport már 2023-ban is bojkottált egy meccset, a Juventus elleni torinói találkozót, de az elmúlt idényben is nehezményezték a milánói drukkerek a rájuk vonatkozó a torinói árszabást, a Juventus és a Torino esetében is.