Jiménez óriási góljára a 91. és a 97. percben válaszolt az Inter

A címvédő, a bajnokságban ebben az idényben még veretlen Inter és a meccs előtt kieső helyen álló, eddig csak egyszer, szeptemberben nyerő és már edzőt is váltó Fiorentina milánói mérkőzésének első félideje tökéletesen alkalmas volt egy vasárnapi, ebéd utáni kellemes délutáni szunyókáláshoz. Ugyanis fél óráig a kapuk közelében sem nagyon jártak a csapatok. Az első említést érdemlő helyzeténél a 36. percben a vendégek kapusa, David De Gea nagy vetődéssel kiütötte Francesco Pio Esposito közeli fejesét, majd még az első félidőben Marcus Thuram éles szögből leadott lövését is hárította.

Sokat a második félidőben sem változott a játék képe. Fölényben játszott az argentin csatárát, Lautaro Martínezt combsérülés miatt egymás után a harmadik tétmeccsen nélkülöző Inter, de ritkán jutott el lövőhelyzetig, mígnem a Fiorentina a 65. percben egy hatalmas góllal megszerezte a vezetést az első kaput eltaláló kísérletéből! A spanyol Álex Jiménez úgy 23 méterről, jobbról a bal felsőbe bombázott. 0–1

Az olasz csapattal szemben március 8. után (akkor a városi rivális Milantól kapott ki 1–0-ra), tehát több mint hét hónapja veretlen, és ebben a bajnoki idényben vesztett állásból már négyszer felálló (a Bologna, a Roma, az Udinese és a Napoli ellen) Inter ezután nagyobb fokozatra kapcsolt, több helyzetet is kidolgozott, aminek a hosszabbítás perceiben lett meg az eredménye.

Előbb a 91. percben Marcus Thuram 15 méterről, ballal a bal alsóba lőtt (ez volt az ötödik bajnoki gólja az idényben), majd a francia csatár kiharcolt egy 11-est is, amit a lengyel Piotr Zielinski a léc alá lőtt. Az Inter ötödször állt fel hátrányból és győzelmével ismét élre állt, jobb gólkülönbségével előzi meg a 2. Laziót. 2–1

SERIE A

8. FORDULÓ

Vasárnap

Internazionale–Fiorentina 2–1 (M. Thuram 90+1., P. Zielinski 90+7. – 11-esből, ill. Á. Jiménez, 65.)

15.00: Atalanta–Frosinone

15.00: Genoa–Venezia

18.00: Lecce–Juventus

20.45: Udinese–Milan

Szombat

Napoli–Roma 3–3 (Anguissa 28., McTominay 48., 83., ill. Soulé 69., Balerdi 74., 89.)

Cagliari–Bologna 0–2 (Casale 57., Bernardeschi 80. – 11-esből)

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 49., 60.)

Lazio–Parma 2–1 (Taylor 50., D. Carlos 58., ill. Lontani 90+5.)

Péntek

Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)

AZ ÁLLÁS