Nemzeti Sportrádió

Sorozatban harmadszor nyert a Torino

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.23. 22:45
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Rafik Belgali szerezte a Torino második gólját (Fotó: Getty Images)
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Serie A Torino Monza
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 8. fordulójának pénteki mérkőzésén a Torino hazai pályán 3–2-re legyőzte a Monzát.

Az első félidő végén Kian Fitz-Jim lőtt kilenc méterről a léc alá, majd a szünet után egyenlítettek a vendégek, Gustavo Varela lőtt ziccerben a jobb alsóba. Aztán újra vezetést szerzett a Torino, Rafik Belgali 22 méterről tekert a kapu bal oldalára.

Bő tíz perc múlva a 12 méterről a léc alá bombázó Nikola Vlasic lezárta a mérkőzést. Még a végén Nathan Patterson öngóljával szépített a Monza, de így is sorozatban harmadszor nyert a Torino. 3–2

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)

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Serie A Torino Monza
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