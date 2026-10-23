Az első félidő végén Kian Fitz-Jim lőtt kilenc méterről a léc alá, majd a szünet után egyenlítettek a vendégek, Gustavo Varela lőtt ziccerben a jobb alsóba. Aztán újra vezetést szerzett a Torino, Rafik Belgali 22 méterről tekert a kapu bal oldalára.

Bő tíz perc múlva a 12 méterről a léc alá bombázó Nikola Vlasic lezárta a mérkőzést. Még a végén Nathan Patterson öngóljával szépített a Monza, de így is sorozatban harmadszor nyert a Torino. 3–2

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)

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