Hegedűs Tibor lett az egri férfi kézicsapat vezetőedzője

2026.10.27. 19:12
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Fotó: FB/Eger férfi kézilabdacsapata
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férfi kézilabda NB I Hegedűs Tibor Eger Eszterházy SzSE
Hegedűs Tibor lett a férfi kézilabda NB I-ben sereghajtó Eger Eszterházy SzSE vezetőedzője.

Az újonc hevesiek csütörtökön jelentették be, hogy a tavaly nyáron kinevezett Padla József közös megegyezéssel távozik a csapat éléről. Utódja már eddig is a klubnál tevékenykedett, hiszen ő az utánpótlás-vezető és az első osztályú U20-as csapat edzője.

Hegedűs szombaton mutatkozik be az élvonalbeli együttes szakembereként: az Eger a hozzá hasonlóan pont nélkül álló Budai Farkasok-Rév vendége lesz. Megbízatása a szezon végéig szól.

„Bízom benne, hogy Hegedűs Tibor keze alatt új impulzusokat kap a csapat és minél előbb sikerült kimászni abból a morális válságból, amibe kerültünk. Mindent megteszünk azért, méltó módon képviseljük a várost a sportág legjobbjai közt” – mondta Szabó Péter ügyvezető.

 

férfi kézilabda NB I Hegedűs Tibor Eger Eszterházy SzSE
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