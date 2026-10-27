Hegedűs Tibor lett az egri férfi kézicsapat vezetőedzője

Az újonc hevesiek csütörtökön jelentették be, hogy a tavaly nyáron kinevezett Padla József közös megegyezéssel távozik a csapat éléről. Utódja már eddig is a klubnál tevékenykedett, hiszen ő az utánpótlás-vezető és az első osztályú U20-as csapat edzője.

Hegedűs szombaton mutatkozik be az élvonalbeli együttes szakembereként: az Eger a hozzá hasonlóan pont nélkül álló Budai Farkasok-Rév vendége lesz. Megbízatása a szezon végéig szól.

„Bízom benne, hogy Hegedűs Tibor keze alatt új impulzusokat kap a csapat és minél előbb sikerült kimászni abból a morális válságból, amibe kerültünk. Mindent megteszünk azért, méltó módon képviseljük a várost a sportág legjobbjai közt” – mondta Szabó Péter ügyvezető.