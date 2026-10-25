Félidőnként egy-egy Milan-gól elég volt az udinei sikerhez

Az Udinese ötös bajnoki vereségsorozatának szeretett volna véget vetni a Milan elleni bajnokin vasárnap este, ám mindössze hat perc után bebizonyosodott, hiú ábránd volt ebben bíznia Nicolo Zaniolóéknak. Ennyi időre volt ugyanis szüksége a vendégeknek, hogy megszerezzék a vezetést: a pocsékul lesre állító hazai védők között Christian Pulisic lépett ki jó ütemben Luka Modric nagyszerű ívelésére rajtolva, és zavartalanul lőtt 12 méterről a kiszolgáltatott Maduka Okoye kapujába. A folytatásban a Milan irányította a játékot, és ugyan az Udinese lőtt többet kapura, a milánói támadások rendre veszélyesebbek voltak – az eredmény viszont már nem változott az első félidőben.

A fordulás után annyiban változott a meccs képe, hogy a Milan még inkább a kapujához szögezte a hazaiakat, és hiába próbálkozott cserékkel frissíteni a vendéglátó, egyre inkább érett a Milan második gólja. Ez végül a félidő közepén érkezett el, Ardon Jashari lapos lövése kipattant Okoye kapusról, és a leggyorsabban reagáló Omari Hutchinson közelről bepofozta a labdát a hálóba – ez volt az angol középpályás első gólja a Milan színeiben. Az Udinese továbbra is tisztességgel próbálkozott, ám a hatékonyságot jól jelzi, hogy a Milan kapujában álló Mike Maignannek nem igazán akadt védenivalója. A túloldalon viszont Okoye bravúrjára és a lécre volt szüksége a házigazdáknak, hogy Goncalo Ramos lövése után ne 3–0-s vendégvezetést mutasson az eredményjelző. Ez végül is nem történt meg, a Milan megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, az Udinese pedig sorozatban a hatodik bajnoki vereségét szenvedte el. 0–2

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, VASÁRNAP

Udinese–Milan 0–2 (Pulisic 6., Hutchinson 65.)

Lecce–Juventus 0–2 (McKennie 29., D. Luiz 41.)

Atalanta–Frosinone 4–4 (Krsztovics 14., 45., Éderson 33. – 11-esből, Elmasz 50., ill. Schmid 1., 17., Calo 48., Terzic 82.)

Genoa–Venezia 1–0 (Ellertsson 25.)

Internazionale–Fiorentina 2–1 (M. Thuram 90+1., P. Zielinski 90+7. – 11-esből, ill. Á. Jiménez 65.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Napoli–Roma 3–3 (Anguissa 28., McTominay 48., 83., ill. Soulé 69., Balerdi 74., 89.)

Cagliari–Bologna 0–2 (Casale 57., Bernardeschi 80. – 11-esből)

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 49., 60.)

Lazio–Parma 2–1 (Taylor 50., D. Carlos 58., ill. Lontani 90+5.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)