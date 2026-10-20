A Roma és a Napoli megszerezte első győzelmét ebben a BL-kiírásban, utóbbi hétgólos meccsen

Gólparádé a Maradona-stadionban

NAPOLI–BODÖ/GLIMT 4–3. Egy perc sem telt el, amikor Leonardo Spinazzola bal oldali beadásából Matteo Politano pazar ballábas kapáslövéssel vezetéshez juttatta a hazaiakat. Az 53 másodperces gól BL-klubrekord, a folytatásban meg is toldhatták volna a hazaiak, de helyzeteik kimaradtak, és a játékrész derekán a norvégok áttörték védelmük közepét – az akció végén Jens Petter Hauge jobbal a bal alsó sarokba lőtt. Ha némi szerencsével is, egy megpattanó lövéssel, Scott McTominay még a szünet előtt visszaállította a hazai előnyt; Kevin De Bruyne gyönyörű kiugratása mindenesetre megérdemelte a gólt. A 60. percben McTominay közel volt a második góljához, de kapufát lőtt, és a Bodö büntetett: a 63. percben a vendégek beszorították a nápolyiakat, megint középen találtak rést, és Andreas Helmersen 12 méterről ballal a bal alsóba lőtt. Aztán a skót mégis nyerőembernek bizonyult: eredményes letámadás nyomán fejjel véglegesen előnyhöz juttatta eddig nyeretlen csapatát – bár egy-egy gólt még tartogattak a felek az őrült éjszaka végére…

Mindkét félidőben kétszer köszönt be a Roma

ROMA–SLOVAN 4–0. Már a szünetre körvonalazódott, hogy megszületik a „farkasok” első győzelme ebben a BL-kiírásban. Mario Hermoso fejjel szerzett vezetést, majd félpályás vágta után egy kipattanóra odaérő Nahuel Molina vágta be a második gólt. A második játékrész elején Niccolo Pisilli torolt meg védhetetlen közeli lövéssel egy pozsonyi védelmi hibát, Donyell Malen büntetőből hizlalta már-már kiütésessé a különbséget.

Remek első félideje ellenére sem nyert a VfB

STUTTGART–ATLÉTICO 1–1. A VfB két győzelemmel rajtolt, eddigi teljesítményéhez méltón is kezdett, az Atleti nem nagyon találta a helyét. Aztán a hazaiak éppen akkor sújtottak le, amikor a spanyol csapat valamelyest magához tért: egy elhibázott labdakihozatalból profitálva Jamie Leweling remek csel után a 16-os előteréből a jobb alsóba lőtt. Az első félidőben történtek fényében meglepően kezdődött a második, a semmiből egyenlített az Atlético: a szünetben becserélt Ademola Lookman passzolt középre balról, és Julián Álvarez 10 méterről ballal a léc alá lőtt. A 63. percben Morten Hjulmand késve lépett oda, becsúszva telibe találta Angelo Stiller bokáját, ezért piros lapot kapott. Innentől Diego Simeone, a madridiak edzője az eredmény megtartására törekedett, ennek szellemében cserélt, és a stratégia bejött.

Egy gól elég volt a PSV-nek

PORTO–PSV 0–1. A „sárkányok” első pontjaik megszerzésének reményében fogadták holland riválisukat, de sokáig nem voltak képesek mit kezdeni a PSV letámadásával. S bár a szünet után eltökéltebb Porto jött ki a játéktérre, egy alaposan kijátszott akció végén a PSV került előnybe, Guus Til közvetlen közelről lőtt a kapuba – ez elég volt a győzelemhez. A PSV a megelőző 18 BL-mérkőzésén kapott gólt, ezen az estén megtörte e rossz szériát.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Hermoso 22., Molina 39., Pisilli 53., Malen 58. – 11-esből)

Porto (portugál)–PSV (holland) 0–1 (Til 57.)

Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 4–3 (Politano 1., McTominay 41., 75., Björtuft 88. – öngól, ill. Hauge 27., Helmersen 63., Brunstad Fet 90+4.)

VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (Leweling 36., ill. J. Álvarez 47.)

Kiállítva: Hjulmand (64. – Atlético)