Kapós lett a Napoli skót középpályása, Mourinho is vinné – sajtóhír

Megakadtak a szerződéshosszabbítási tárgyalások tárgyalások az SSC Napoli és Scott McTominay között – írja a Tuttomercatoweb. A leginkább az átigazolásokra szakosodott olasz portál szerint több angol klub is ugrásra kész, hogy megszerezze az égszínkék mezesek skót középpályását, aki 2024 nyarán 30.5 millió euróért érkezett a Manchester Unitedtől, és könnyen lehet, hogy a José Mourinho vezette Real Madrid is ajánlatot tesz a 29 éves labdarúgóért, akivel a hírek szerint már fel is vette a kapcsolatot a spanyol klub.

Mourinho 2016 júliusától 2018 decemberéig a Manchester Unitedet dirigálta, McTominay az ő irányítása alatt mutatkozott be a felnőttek közt 2017. május 7-én, az Arsenallal szemben 2–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzésen. Az akkor 20 éves skót futballista összesen 31 tétmeccsen szerepelt a „vörös ördögök” színeiben a portugál szakvezető irányítása alatt, s a Tuttomercato forrásai szerint szívesen dolgozna együtt egykori mesterével.

A Napoli már januárban számíthat arra, hogy többen megkörnyékezik a középpályást, de ha sikerül is nemet mondani az ajánlatokra, jövő nyáron újabb rohamok várhatók, McTominay szerződése ugyanis jelen állás szerint 2028 nyarán lejár. A skót labdarúgó érkezése óta kulcsembernek és közönségkedvencnek számít Nápolyban, s oroszlánrésze volt abban, hogy az „I Partenopei” 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett.