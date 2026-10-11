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Kapós lett a Napoli skót középpályása, Mourinho is vinné – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.10.11. 14:11
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Scott McTominay a Real Madridnál köt ki? (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid SSC Napoli Serie A José Mourinho Scott McTominay La Liga
A Tuttomercato szerint megakadtak a tárgyalások a Napoli és két éve szerződtetett középpályása, Scott McTominay között. Az olasz portál elárulta: a skótot több angol csapat is szívesen látná a soraiban, de beszáll a licitbe a Real Madrid is, amelynek vezetőedzője, José Mourinho a Manchester United menedzsereként már dolgozott együtt a játékossal.

Megakadtak a szerződéshosszabbítási tárgyalások tárgyalások az SSC Napoli és Scott McTominay között – írja a Tuttomercatoweb. A leginkább az átigazolásokra szakosodott olasz portál szerint több angol klub is ugrásra kész, hogy megszerezze az égszínkék mezesek skót középpályását, aki 2024 nyarán 30.5 millió euróért érkezett a Manchester Unitedtől, és könnyen lehet, hogy a José Mourinho vezette Real Madrid is ajánlatot tesz a 29 éves labdarúgóért, akivel a hírek szerint már fel is vette a kapcsolatot a spanyol klub.

Mourinho 2016 júliusától 2018 decemberéig a Manchester Unitedet dirigálta, McTominay az ő irányítása alatt mutatkozott be a felnőttek közt 2017. május 7-én, az Arsenallal szemben 2–0-ra elvesztett bajnoki mérkőzésen. Az akkor 20 éves skót futballista összesen 31 tétmeccsen szerepelt a „vörös ördögök” színeiben a portugál szakvezető irányítása alatt, s a Tuttomercato forrásai szerint szívesen dolgozna együtt egykori mesterével. 

A Napoli már januárban számíthat arra, hogy többen megkörnyékezik a középpályást, de ha sikerül is nemet mondani az ajánlatokra, jövő nyáron újabb rohamok várhatók, McTominay szerződése ugyanis jelen állás szerint 2028 nyarán lejár. A skót labdarúgó érkezése óta kulcsembernek és közönségkedvencnek számít Nápolyban, s oroszlánrésze volt abban, hogy az „I Partenopei” 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett.

 

Real Madrid SSC Napoli Serie A José Mourinho Scott McTominay La Liga
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