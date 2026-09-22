Klasszis támadók mellé kitűnő védelem – ez a Bengals új receptje

A HÉT MEGLEPETÉSE. A New Orleans Saints Baltimore-ban megállította a Ravens egy héttel korábban fékezhetetlennek tűnő támadósorát, és győzelemmel távozott az NFL egyik legnehezebben bevehető stadionjából. A Ravens az első félidő utolsó percében 14–3-ra vezetett, de ezt követően csak három pontot szerzett, a Saints védekezésben és támadásban is uralta a második félidőt. Tyler Shough irányító egymás után a második meccsén nyújtott klasszis teljesítményt a második félidőben, és amíg a győzelem Detroitban hajszállal még elmaradt, most összejött.

A HÉT TÁMADÓEGYSÉGE. Az első heti pontzuhatag után a másodikra magukhoz tértek a védelmek, az első hét csaknem 50-es meccsenkénti pontátlaga után most alig haladta meg a 40-et. Az egyetlen csapat, amely 40 pont fölé jutott, a Buffalo Bills volt, 41–31-re győzte le a Detroitot a Highmark Stadion első mérkőzésén. Josh Allen hamar belakta a 63 ezer férőhelyes arénát, három passzolt és két futott touchdownnal segítette győzelemre csapatát – hatodszor szerzett legalább öt TD-t.

A HÉT VÉDELME. Elképesztő, mennyit számíthat egyetlen védő jelenléte, ha megfelelően szervezik meg köré a védelmet. A Cincinnati Bengals a holt idényben megszerezte Dexter Lawrence-t a Giantstől, és az NFL egyik legrosszabb futás elleni védelméből egy csapásra az egyik legjobb lett. Az elmúlt három idényből kétszer a Bengals állította meg legkevesebbszer az ellenfelek futóit, mielőtt yardokat szereztek volna. Most a második legerősebbek ezen a téren. Passzsiettetésben is hatalmasat lépett előre Al Golden egysége, a Houston ellen 41 alkalommal verte meg a támadófalembereket, az előző hat évben 12.6-os átlaga volt. Az eddig is roppant erős támadósorral ez a Bengals hamar a Super Bowl egyik esélyesévé vált.

A HÉT MEGZUHANÁSA. Az Atlanta Falcons az 1973-as idény első fordulójában 62–7-re legyőzte a New Orleans Saints együttesét. Azóta sem szerzett egy csapat sem ilyen sok pontot az első fordulóban, de most a Chicago Bears közel került hozzá a Carolina elleni 59-cel. Intő jel lehetett a Bears számára, hogy 1973-ban a második fordulóban a Falcons 31–0-ra kikapott a Los Angeles Ramstől, azaz pontos sem szerzett! Az első heti Bearst látva elképzelhetetlennek tűnt hasonló visszaesés, de a Minnesota Vikings három ponton tudta tartani Ben Johnson csapatát, amely így 56 ponttal szerzett kevesebbet, mint egy héttel korábban, és az örökrangsorban e tekintetben is feljött az 1973-as Atlanta mögé.

A HÉT SÉRÜLÉSEI. Három irányítóért is aggódhattak csapataik szurkolói a második fordulóban. A chicagói Caleb Williams a Minnesotától elszenvedett 9–3-as pofon hajrájában egy futás során rosszul lépett, fájdalmas arccal terült el, és könnyes szemmel integetett a közönségnek, miközben kis kocsin az öltözőbe vitték. Szerencsére kiderült, hogy csak combizomhúzódást szenvedett, és néhány hét után visszatérhet. Jaxson Dart bal térde a New York Giants első támadása során kapott olyan ütést, hogy rossz volt nézni, vissza sem tért a pályára, de a meccs végén már arról számolt be az NBC, hogy nem súlyos a sérülése. Washingtonban viszont aggódhatnak Jayden Daniels miatt, az első félidő végén kiment a bal könyöke, amely tavaly kétszer is megsérült, és a szezon második felében csak egyszer játszott miatta. Ha hasonlóan súlyos a helyzet, a Commanders a folytatásban Marcus Mariotában bízhat.

A HÉT KRÍZISHELYZETE. Két tavalyi playoffcsapat is 0–2-vel áll két forduló után, a Houston Texansnál és a Los Angeles Chargersnél is van ok a pánikra. A Texans ugyan tavaly 0–3-as rajt után jutott be a rájátszásba, és a Buffalo, Cincinnati kettőstől ki lehet kapni, C. J. Stroud és a támadóegység játéka nagyon nyugtalanító, semmi előrelépés sem látható a januári playoffmeccsek óta. A Chargers szurkolói az Arizona és a Las Vegas elleni hazai meccseket látva előzetesen biztosra vehették a 2–0-s mérleget, ehelyett 0–2 áll a táblán, Jim Harbaugh edzői karrierje (egyetemit és NFL-t is beszámítva) során először. És most két idegenbeli meccs jön Buffalóban, valamint Seattle-ben.

A Los Angeles Chargersnek egyelőre semmi sem jön össze (Fotó: Getty Images)

A HÉT SZÓCSATÁJA. A Pittsburgh Steelerst 2007-től 2025-ig főedzőként irányító Mike Tomlin idén már az NBC tv-társaság szakértőjeként dolgozik, és elvárják tőle, hogy mindenről is beszéljen. Az első forduló után a Jacksonville-től 34–10-es vereséget szenvedett Cleveland Brownst annyival elintézte, hogy „A Browns már csak Browns”, erre a második fordulóban a Cleveland 23–19-re nyert Tampában, és Todd Monken vezetőedző reakciója nem maradt el. „A Browns Browns marad? B*szd meg! A srácok bepöccentek” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Monken, mire Tomlin az NBC-n reagált. „Örülök, hogy még mindig ilyen jól tudok motiválni egy csapatot, pedig nem is vagyok már edző.” (A Browns-idézet eredetileg JuJu Smith-Schustertől származik, a Cleveland és a Pittsburgh 2021-es playoffmeccse előtt mondta, mire a Browns hasonlóan motivált állapotban 48–37-re elgázolta a Steelerst.)

A HÉT KÍNOS PILLANATA. Az első két meccsét egyaránt reménytelen játékkal elvesztő Atlanta Falconsnál Michael Penix Jr. és Tua Tagovailoa sérülése miatt másodszor is Cooper Rush kezdett, de miután kétszer is eladta a labdát a Carolina ellen, bemutatkozhatott Jack Strand – aki az első passzából szintén interceptiont dobott, amit ráadásul a Rush labdáját korábban szintén lehalászó Devin Lloyd vissza is hordott touchdownért. 1991 óta ő a negyedik irányító, akinek NFL-karrierje első passzából az ellenfél szerzett pontokat. Némi reményt jelenthet Strand számára, hogy az előző háromból Brett Favre és Sam Darnold is Super Bowlt nyert később (a harmadik ilyen Jameis Winston). Atlantában legalább annak örülhetnek, hogy a harmadik héten már Penix Jr. irányít.

JACK STRAND'S FIRST NFL PASS IS A PICK-SIX 🥴



Strand entered the game for Cooper Rush who was benched.



(via @Panthers) pic.twitter.com/ogBkj9Atg5 — Yahoo Sports (@YahooSports) September 20, 2026

A HÉT SZOMORÚ HÍRE. Szombaton 84 éves korában elhunyt Ernie Accorsi, a Baltimore Colts, a Cleveland Browns és a New York Giants korábbi általános igazgatója, aki 1977-től 2006-ig dolgozott helyettes vagy főigazgatóként a ligában. Az NFL-lel újságíróként megismerkedő Accorsi 1983-ban draftolta a Coltshoz John Elwayt, akit aztán a beleegyezése nélkül adott tovább Denverbe Bob Irsay tulajdonos. Accorsi irányítása alatt élte legutóbbi fénykorát a Cleveland, amely az 1980-as évek közepén sorozatban háromszor jutott főcsoportdöntőbe. A leghíresebb húzása a Giants élén történt: a 2004-es drafton a Chargers által elsőként kihúzott Eli Manningért cserébe még aznap három draftcetlit és a szintén első körös Philip Riverst adta. Manning a szintén Accorsi által kinevezett Tom Coughlin vezetőedző irányításával később két Super Bowlt nyert a Giantsnek, az elsőt közvetlenül Accorsi visszavonulása után – a bajnoki gyűrűt természetesen a korábbi igazgató is megkapta.

A HÉT MEZE. A történelem ihlette a Los Angeles Rams citromsárga-fehér kombinációját, amelyben a forduló záró meccsén 28–6-ra legyőzte a New York Giantset. A szettel a klub 75 évvel ezelőtti bajnokcsapata előtt tisztelgett a Rams. Az 1937-ben Clevelandben megalapított franchise első bajnoki címe után, 1946-ban költözött Los Angelesbe, 1950-ben még elvesztette a bajnoki döntőt a Browns ellen, de egy évvel később visszavágott. Az 1951-es döntő volt az első sportesemény, amelyet egész Amerikában közvetített a televízió, és a Rams bajnoki címe az első Los Angeles-i diadal a csapatsport-bajnokságokban. Ebben az évben játszott sárga felsőben és fehér nadrágban a Rams (amelynek aztán 1995-től húsz éven át St. Louis volt az otthona, mielőtt visszatért).

És ha már a Rams, nem mehetünk el szó nélkül a mellett, hogy a Giants ellen visszatért a pályára Aaron Donald, a klub klasszisa, aki 2024 januárja óta nem lépett pályára.

A HÉT SZABÁLYVÁLTOZTATÁSA. Néhány hete mi is beszámoltunk róla, hogy Ryan Paganetti, a Philadelphia Eagles korábbi stratégája kimerítő kutatómunka után leleplezte a New England Patriots trükkjét, miszerint a kapu mögötti kivetítőn 2000 óta a pálya és a kapu szemközti látképével próbálja megzavarni az ellenfelek rúgóit (a sajátját pedig nyilván sosem). A liga lépett, és a napokban szabályban rögzítette, hogy tilos a rúgókat megtévesztő kameraképekkel vagy villogó, zavaró effektekkel zavarni a kapuk mögötti óriáskivetítők révén..