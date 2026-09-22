Telt házra, kiváló hangulatra és minőségi ellenfélre számít a DAC grúz csatára a Puskás Arénában

Giorgi Gagua tavaly nyáron igazolt Dunaszerdahelyre, első idényében 30 tétmérkőzésen lépett pályára, négy gólt szerzett, és négy gólpasszt adott. A 2025–2026-os idény krónikájához hozzátartozik, hogy a januári törökországi edzőtábor során térdsérülést szenvedett, így ebben az évben csak áprilisban lépett először pályára.

A Niké Ligában a DAC jelenleg az első helyen áll, amihez Gagua teljesítménye is jelentősen hozzájárult: az eddigi 13 tétmérkőzésén hat gólt szerzett, és ugyanennyi gólpasszt jegyzett. Sikeres idénykezdésének köszönhetően ismét meghívót kapott a grúz válogatottba, amelyben az elkövetkező napokban négy mérkőzés vár rá a Nemzetek Ligájában, köztük a Puskás Arénában megrendezésre kerülő, Magyarország elleni találkozó is.

Fotó: DAC

„Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak és a DAC stábjának, mert nagy részük van abban, hogy ott vagyok a grúz nemzeti csapat keretében. Önbizalmat adtak nekem, és jól érzem magam velük. Nagyon boldog vagyok, amiért ismét meghívót kaptam a válogatottba. A világ legjobb futballistái mellett futballozni megfizethetetlen tapasztalat. Például Hvicsa Kvarachelia a legmagasabb szintű labdarúgók közé tartozik, és akár az Aranylabdát is elnyerheti. Úgy gondolom, tőle, valamint a többi világszínvonalú játékosunktól is sokat tanulhatok” – nyilatkozta a DAC honlapjának a 24 éves támadó.

Grúzia a Nemzetek Ligájában kezdésnek kétszer hazai pályán, Tbilisziben lép pályára – szeptember 25-én Észak-Írországot, három nappal később Ukrajnát fogadja. Ezt követi a Magyarország elleni budapesti összecsapás október 2-án, majd október 5-én Belfastban ismét Észak-Írország lesz az ellenfél.

A budapesti, Puskás Arénában megrendezendő mérkőzést már nagyon várja Gagua. „Remek meccs lesz. A Puskás Arénában biztosan telt ház és kiváló hangulat vár minket egy minőségi és erős csapat ellen. Ilyen stadionban pályára lépni, ilyen ellenféllel szemben és ilyen csapattársak mellett, fantasztikus tapasztalat. Nem is tudom leírni, milyen érzés” – fogalmazott.

Eddig ugyanakkor még nem szerepelt a grúz válogatottban. „Elsősorban be szeretnék mutatkozni a válogatottban, de a legfontosabb célom az, hogy feljussunk a Nemzetek Ligája A-ligájába. Nagyon jó csapatunk van, magasak az elvárások, az edzői stáb pedig kiváló munkát végez. Szerintem minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll a szintlépéshez. Most az a lényeg, hogy mennyire tudjuk ezeket kihasználni” – zárta gondolatait Gagua.



