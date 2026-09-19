A Bukarest kilencgólos előnyről bukott el, a Metz a négygólos Vámossal nyert a Podravka ellen

Úgy tűnt, hogy a Kuczora Csengével és Faluvégi Dorottyával felálló Bukarest simán megnyeri a meccset idegenben is. Az első félidőt abszolút uralták a vendégek, a szünetben héttel vezettek.

Sőt, a második játékrészt elején a különbség kilenc gólra nőtt! Ám ekkor a hazaiak beindultak. A második 30 perc során 22 gólt szórtak, míg a román együttes csak 12-öt, így a Dortmund végül 35–32-re megnyerte a találkozót.

Kuczora kettő, Faluvégi egy gólt szerzett.

A B-csoportban a Vámos Petrával felálló Metz szoros első félidő után simán legyőzte idegenben a Podravkát. Vámos négy góllal vette ki részét a siekrből.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács 25–28 (11–13)

Ld: Holta 6, Brandbu Andersen 5, ill. Hársfalvi, Omoregie, Tchaptchet, Malestein és Simon 4-4

Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román) 35–32 (13–20)

Ld: Thomaier 7, Freriks 6, ill. Friis, Maszlova, Pinte 6-6

Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán) 31–37 (16–20)

Ld: Abina, Johansen és Vukovic 5-5, ill. Reistad 13, Rushfeldt 8



B-CSOPORT

Podravka (horvát)–Metz (francia) 24–35 (11–12)

Ld: Pandza 6, Berger és Barisic 4-4, ill. Errard 8, Grandveau, Vámos és Borg 4-4