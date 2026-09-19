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NB I: Debrecen–Vasas 2–1

A Bukarest kilencgólos előnyről bukott el, a Metz a négygólos Vámossal nyert a Podravka ellen

R. P.R. P.
2026.09.19. 19:49
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Fotó: Facebook/BVB Handball Damen﻿
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női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Metz Dortmund
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Dortmund kilencgólos hátrányból fordítva 35–32-re legyőzte a CSM Bucuresti-et. Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya is szerzett gólt a szombati mérkőzésen. A B-csoportban a Metz szoros első félidő után simán legyőzte idegenben a Podravkát.

Úgy tűnt, hogy a Kuczora Csengével és Faluvégi Dorottyával felálló Bukarest simán megnyeri a meccset idegenben is. Az első félidőt abszolút uralták a vendégek, a szünetben héttel vezettek.

Sőt, a második játékrészt elején a különbség kilenc gólra nőtt! Ám ekkor a hazaiak beindultak. A második 30 perc során 22 gólt szórtak, míg a román együttes csak 12-öt, így a Dortmund végül 35–32-re megnyerte a találkozót.

Kuczora kettő, Faluvégi egy gólt szerzett.

A B-csoportban a Vámos Petrával felálló Metz szoros első félidő után simán legyőzte idegenben a Podravkát. Vámos négy góllal vette ki részét a siekrből.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács 25–28 (11–13)
Ld: Holta 6, Brandbu Andersen 5, ill. Hársfalvi, Omoregie, Tchaptchet, Malestein és Simon 4-4
Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román) 35–32 (13–20)
Ld: Thomaier 7, Freriks 6, ill. Friis, Maszlova, Pinte 6-6
Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán) 31–37 (16–20)
Ld: Abina, Johansen és Vukovic 5-5, ill. Reistad 13, Rushfeldt 8

 


B-CSOPORT
Podravka (horvát)–Metz (francia) 24–35 (11–12)
Ld: Pandza 6, Berger és Barisic 4-4, ill. Errard 8, Grandveau, Vámos és Borg 4-4

 

 

női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Metz Dortmund
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