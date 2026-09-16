Náci karlendítés miatt kitiltottak 16 Roma-szurkolót a stadionokból

Tizenhat AS Roma-szurkolót kitiltott a rendőrség az olaszországi stadionokból az Atalanta elleni labdarúgó-mérkőzésen mutatott náci karlendítés miatt.
A kitiltások időtartama egytől öt évig terjed, és az AS Roma külföldi mérkőzéseire, valamint az olasz válogatott találkozóira is érvényes – tudatta a római rendőrség szerdán. A határozat része továbbá, hogy négy szurkolónak az AS Roma mérkőzései alatt bejelentkezési kötelezettsége lesz.
Az eljárást eredményező eset szeptember 5-én történt, amikor a római együttes 2–1-re legyőzte hazai pályán a bergamói csapatot.
Olaszországban nem ritka a szélsőjobboldali nézetek megnyilvánulása a stadionokban, ugyanakkor nem minden esetben jár szigorú büntetéssel, a bíróságok eseti alapon hoznak ítéletet.
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