Náci karlendítés miatt kitiltottak 16 Roma-szurkolót a stadionokból

A kitiltások időtartama egytől öt évig terjed, és az AS Roma külföldi mérkőzéseire, valamint az olasz válogatott találkozóira is érvényes – tudatta a római rendőrség szerdán. A határozat része továbbá, hogy négy szurkolónak az AS Roma mérkőzései alatt bejelentkezési kötelezettsége lesz.

Az eljárást eredményező eset szeptember 5-én történt, amikor a római együttes 2–1-re legyőzte hazai pályán a bergamói csapatot.

Olaszországban nem ritka a szélsőjobboldali nézetek megnyilvánulása a stadionokban, ugyanakkor nem minden esetben jár szigorú büntetéssel, a bíróságok eseti alapon hoznak ítéletet.