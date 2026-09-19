Megbosszulta magát a rossz fehérvári kezdés az osztrák hokiligában

KÓRHÁZ A VÁROS SZÉLÉN. Ez az állítás találó a Fehérvár jelenlegi helyzetére, hiszen a Ted Dent vezette szakmai stáb Vincze Péter, Tim Campbell, Max Gerlach és Bartalis István játéka mellett a pénteken megsérülő Mika Cyrre sem számíthatott. A harmadik és negyedik csatársorban többségében a FEHA19 fiataljai szerepeltek, köztük a pénteken a DVTK ellen két gólt szerző Fehér Kolos.

Az előzmények ismeretében főleg fontos lett volna hazai jégen a jó kezdés – ez az, ami nem sikerült a Fehérvárnak. Hat és fél perc alatt három gólt lőtt a Ljubljana, három különböző fehérvári hibából, Nicolai Meyer elemében volt, kétszer is beköszönt. Gyorsan kapust cserélt Ted Dent, Halász Béni debütált az ICEHL-ben, hogy aztán szűk négy perc után visszaadja a helyét a lecserélt Rasmus Reijolának. Persze akadt egy-két fehérvári lehetőség, de az eredményjelző nem festett jól húsz perc után – igaz pénteken a Ferencváros is háromgólos hátrányból tette szorossá a Ljubljana elleni találkozót.

A felzárkózás megkezdéséhez azonban hazai gólokra lett volna szükség, akár már a középső harmad elején, de ehelyett a vendégek találtak be ismét, Nathanael Halbert volt eredményes. A játékrész közepén Farkas László szépített, közelről kotort be egy korongot, és ez mintha beindította volna a fehérvári lábakat és fejeket. Az immáron tapasztalt „bunyós”, Németh Kristóf ezúttal Clayton Kirichenkónak adott leckét, majd két másodperccel a harmad vége előtt Trevor Cheek csökkentette kettőre a hazaiak hátrányát.

A harmadik harmad – ahogy az első kettő is – szlovén lehetőséggel startolt el, de ezúttal Reijola és a védelem állta a sarat, az idő előrehaladtával egyre jobban nyomott a Volán, Anze Kuralt egymaga egyenlíthetett volna, de Lukás Horák eszén nem tudott túljárni. Hét perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült élni vele. Ezt pedig megbüntette a Ljubljana, négy és fél perccel a végső dudaszó előtt Rozle Bohinc távoli bombája akadt be, és bár a hazaiak visszanézették az esetét, a játékvezetők helyben hagyták a gólt. A 6–2-es végeredményt Marcel Mahkovec állította be, a Ljubljana 24 óra alatt mindkét magyar együttest megverte.

JÉGKORONG, OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–6 (0–3, 2–1, 0–2)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3506 néző. V: Hronsky (szlovák), Snoj (szlovén), Durmis, Konc (szlovákok)

FEHÉRVÁR: Reijola (Halász) – MacPherson (1) / Persson / Zloty, Horváth Donát / Falus, Stipsicz / Kiss R. – Cheek 1, Hári J., Kuralt (1) / Erdély Cs., Kulmala, Terbócs / Farkas L. 1, Németh K. (1), Ambrus Cs. / Molnár Z., Páterka, Fehér. Edző: Ted Dent

LJUBLJANA: HORÁK – McNeill, Brennan / HALBERT 1 (1), Kirichenko / Gregorc, Crnovic / Bohinc 1, Mehle – URBAS (2), Jeglic 1, MAHKOVEC 1 / MEYER 2 (1), Boychuk (1), Douglas (1) / Simsic, Quince, Lawrence (1) / Pance, Bericic, Sodja. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 30–38

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Nehezen indult a találkozó, de kitartottunk és ahogy haladt az idő, egyre jobbak lettünk. Az első hét percet leszámítva elégedettek lehetünk. A harmadik harmadra felzárkóztunk, megvoltak a lehetőségeink, de nem sikerült velük élni. Egymás utáni napokon léptünk jégre, próbáltuk elosztani az időt, hiszen sok a sérültünk.

Ben Cooper: – Mivel mindkét csapat játszott előző este, tudtuk, hogy valamelyik fáradtabb lehet. Remekül kezdtünk és ez a lendület megmaradt végig. Sok lehetőségünk volt és nagyon hatékonyak voltunk a Fehérvár kapuja előtt.