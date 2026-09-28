Ráesett egy éttermi dekoráció a mallorcai kapusra

Iván Cuéllarra a Real Mallorca éttermében szakadt rá a dekoráció, súlyos fejsérülést szenvedett, s kórházba kellett szállítani.
Súlyos fejsérülést szenvedett Iván Cuéllar, a spanyol labdarúgó másodosztályban szereplő Real Mallorca kapusa, miután a klub éttermében ráesett egy nagyméretű dekoráció. A 42 éves játékost kórházba kellett szállítani. A klub hétfőn este azt közölte, hogy állapota javult, ám 24 órás megfigyelésre bennmarad.
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