Nemzeti Sportrádió

Ráesett egy éttermi dekoráció a mallorcai kapusra

2026.09.28. 22:20
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Iván Cuéllar (Fotó: AFP)
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sérülés baleset Ivan Cuellár RCD Mallorca
Iván Cuéllarra a Real Mallorca éttermében szakadt rá a dekoráció, súlyos fejsérülést szenvedett, s kórházba kellett szállítani.

Súlyos fejsérülést szenvedett Iván Cuéllar, a spanyol labdarúgó másodosztályban szereplő Real Mallorca kapusa, miután a klub éttermében ráesett egy nagyméretű dekoráció. A 42 éves játékost kórházba kellett szállítani. A klub hétfőn este azt közölte, hogy állapota javult, ám 24 órás megfigyelésre bennmarad.

 

sérülés baleset Ivan Cuellár RCD Mallorca
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