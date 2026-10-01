Fordul a kocka? Russell támad, Antonelli visszavágna – az eső mindent boríthat Sepangban

Antonelli sem tagadja, hogy változott a helyzet. Elismerte, hogy jelenleg Russellnél van a lendület, miközben azt is megosztotta, hogy neki az azeri volt az idény legrosszabb hétvégéje. Szerinte az időmérőn elkövetett hiba után nem volt meg benne a kellő önbizalom, és a versenyen sem volt megfelelő lelkiállapotban ahhoz, hogy a megszokott tempóját diktálja. Nem akarja azonban túlgondolni a történteket: Sepangban arra törekszik, hogy ismét a megfelelő szinten teljesítsen, és minél több pontot szerezzen.

A fő kérdést most az jelenti, hogy Antonellinek valóban csak egyszeri kisiklás volt-e az Azeri Nagydíj, vagy Russell formajavulásával együtt új időszak veszi kezdetét. Az olasz 66 ponttal vezet, és nyolc nagydíj, illetve egy sprinthétvége vár a mezőnyre, vagyis összesen 208 pont szerezhető. Russellnek innentől kezdve folyamatosan csökkentenie kellene a hátrányát, ehhez pedig újabb domináns hétvégékre lesz szüksége. Ráadásul még egy nehézséggel számolnia kell: az idény későbbi részében várhatóan rajtbüntetést kap motorkomponens-csere miatt. Antonelli ezt a problémát már Monzában letudta, ahol a mezőny végéről indulva is győzni tudott.

Teljes fordulatról tehát még nem lehet beszélni: Antonelli továbbra is kényelmes előnyből vezeti a bajnokságot, és az idényben nyolc győzelmet szerzett, Russellnek pedig három sikere van. Baki után azonban már nemcsak az a kérdés, hogy Russell képes-e még harcba szállni a vb-címért, hanem az is, hogy valóban ő kapta-e el a szezon hajrájának lendületét. Antonellinek pedig Sepangban meg kell mutatnia, hogy egy gyengébb hétvége után is képes azonnal visszavágni.

A MERCEDES JELENTŐS FEJLESZTÉSI CSOMAGGAL KÉSZÜL A Mercedes jelentős fejlesztési csomaggal érkezett Sepangba, amely a májusi Kanadai Nagydíj óta az első komolyabb átfogó újítás a W17-esen. A német csapat többek között az oldaldobozok, a motorborítás és a padló környékén is változtatott, elsősorban azért, hogy növelje az autó teljesítményét a nagy sebességű kanyarokban, miközben a gumikezelésen is javítana. A fejlesztésekre azért volt szükség, mert bár a Mercedes rendre ott volt az első helyért vívott küzdelemben, a hagyományosabb pályákon kevésbé volt versenyképes. A Mercedes hónapokon keresztül dolgozott a csomagon, miközben a riválisok folyamatosan hozták az újításokat, így a mostani hétvége meghatározó lehet. Antonelli elmondása szerint a szimulációk körülbelül három tizedmásodperces javulást jósolnak, ám ezt természetesen csak a pályán lehet igazolni. Sepang ebből a szempontból ideális teszthelyszín, hiszen a hosszú egyenesek mellett több nagy sebességű kanyar is található rajta, miközben a meleg idő és a nagy gumiterhelés szintén próbára teszi a versenygépet. A fejlesztési csomag Russell szempontjából különösen érdekes lehet, hiszen a brit az elmúlt versenyeken egyre jobban alkalmazkodott a W17 karakteréhez, Azerbajdzsánban pedig pályafutása első Grand Slamjét szerezte meg. Ha a Mercedes valóban képes lesz a szimulációban jelzett javulás jelentős részét átmenteni a pályára, az nemcsak a csapat hétvégi esélyeire lehet hatással, hanem a bajnoki hajrában is új helyzetet teremthet.

Újra a találgatások kereszttüzébe került a Ferrari

A Ferrari háza táján ismét felerősödtek a találgatások Frédéric Vasseur jövőjéről, miután a korábbi Red Bull-vezér, Christian Horner friss nyilatkozatában kijelentette, hogy a Scuderia jelenti számára az álomcsapatot, és kész lenne félretenni a tulajdonosi ambícióit is a csapat kedvéért. Ezzel újabb lendületet adott azoknak a híreszteléseknek, amelyek már többször is összefüggésbe hozták a nevét a maranellói istállóval. Bár Horner nem állította, hogy tárgyalásokat folytatna az olaszokkal, kijelentése meglehetősen érzékeny időszakban érkezett. A Ferrari az elmúlt öt nagydíjon egyetlen dobogós helyezést sem szerzett, és már a konstruktőri második helye is veszélybe került.

A gyengébb eredmények ismét kérdéseket vetettek fel Vasseur pozíciójával kapcsolatban, akinek jövője már korábban is a találgatások középpontjába került. A francia szakember 2023 elején vette át a csapat irányítását Mattia Binottótól, azóta azonban a Ferrari vezetői struktúrája és a csapatfőnöki poszt stabilitása is visszatérő témává vált. A Scuderiánál az elmúlt években több vezetőváltás történt, miközben a bajnoki cím továbbra is elérhetetlen távolságban maradt: az alakulat legutóbb 2008-ban nyerte meg a konstruktőri, 2007-ben pedig az egyéni világbajnokságot.

Vasseur tavaly többéves szerződéshosszabbítást kapott, a csapat pedig a napokban ismét megerősítette, hogy teljes mértékben bízik benne, ez azonban nem vetett véget a találgatásoknak. A vezetői kérdésekről Lewis Hamilton is számos alkalommal beszélt az utóbbi időszakban. Noha a brit egyértelműen kiállt Vasseur mellett, nemegyszer utalt rá, hogy a Ferrari problémáinak okait nem feltétlenül a csapatfőnöki poszton kell keresni. Szerinte Vasseur a megfelelő ember az istálló irányítására, és fantasztikus munkát végez, a nehézségek hátterében azonban a csapat teljes struktúráját is érdemes lehet megvizsgálni.

Hamilton külön kiemelte, hogy a Ferrarinál az elmúlt években több csapatfőnököt is lecseréltek, a problémák egy része viszont továbbra is fennáll, így szerinte nem lehet egyetlen emberre hárítani a felelősséget. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vasseur felett is vannak vezetők, akiknek szintén szerepük van az alakulat működésében. Egyúttal hangsúlyozta, hogy nem kívánja nyilvánosan részletezni, pontosan milyen változtatásokat tartana szükségesnek, a csapaton belül azonban továbbra is együtt dolgozik az érintettekkel a fejlődés érdekében.

A brit mellett Charles Leclerc is egyértelműen kiállt Vasseur mellett, és kiemelte, hogy teljes mértékben bízik a jelenlegi csapatfőnök szakmai képességeiben. A monacói pilóta szerint Vasseur támogatása a csapaton belül sosem volt kérdéses, a körülötte időről időre szárnyra kapó pletykák azonban egyáltalán nem segítik a Ferrari munkáját.

Vasseur maga is rosszallását fejezte ki a jövőjét övező folyamatos találgatások miatt, amelyek szerinte elvonják a figyelmet a munkáról. A Scuderiának így most az lehet a legfontosabb, hogy a pályán is javítani tudjon az eredményein, mivel a Belgium óta tartó dobogó nélküli sorozat nemcsak a teljesítményre, hanem a csapat körüli légkörre is ráirányította a figyelmet. Horner kijelentései egyelőre nem jelentenek konkrét változást a Ferrari vezetésében, de ismét felszínre hozták a kérdést, hogy a maranellóiak milyen irányban képzelik el a hosszú távú megújulást.

Alonso marad, Ocon búcsúzik az F1-től

Fernando Alonso kedden tett pontot a találgatások végére, hivatalosan is megerősítve, egyelőre nem akasztja szögre a bukósisakját, és 2027-ben is az Aston Martin kötelékében folytatja. A kétszeres világbajnok kijelentette, továbbra is hisz benne, hogy 2006 után újra bajnokságot nyerhet, és bár legújabb kontraktusa egy évre szól, nem zárja ki, hogy annál is tovább nyújtja a pályafutását.