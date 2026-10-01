Fordul a kocka? Russell támad, Antonelli visszavágna – az eső mindent boríthat Sepangban
A LEGFRISSEBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Russell visszaszáll a bajnoki harcba?
George Russell már az első pillanattól fogva fantasztikus tempót diktált Azerbajdzsánban. Óriási fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót, majd szezonbeli harmadik győzelmét aratta, ráadásul pályafutása első Grand Slamjét könyvelhette el. Ennél dominánsabban aligha lehet teljesíteni egy hétvégét, ráadásul most először fordult elő az idényben, hogy egyértelműen ő volt a jobb Mercedes-versenyző.
Csapattársa, Andrea Kimi Antonelli eközben már korán lépéshátrányba került, majd tőle szokatlan hibát vétett az időmérőn, így a tizenhatodik rajthelyről volt kénytelen megkezdeni a felzárkózást. Végül az ötödik helyig jutott, ami azt jelentette, hogy előnye 81-ről 66 pontra csökkent az egyéni vb-összetettben. A különbség tehát továbbra is jelentős, a két Mercedes-pilóta helyzete ugyanakkor az utóbbi időszakban látványosan változott. Russell a nyári szünet óta egyre magabiztosabb, és saját bevallása szerint is egyre jobban érzi az új vezetési stílust, és a Mercedesnél is úgy látják, a brit kemény munkája és az autóhoz való alkalmazkodása végre kezd beérni.
Nem véletlen, hogy ismét előkerült a kérdés: meg lehet-e állítani még Antonellit? Russell korábban maga is elismerte, nem érzi úgy, hogy igazán részese lenne a bajnoki harcnak, a múlt szombati sikert követően azonban már magabiztos kijelentést tett. Elmondta, minden hátralévő futamot meg akar nyerni, és ha továbbra is olyan teljesítményt nyújt, mint múlt hétvégén, akkor a végső eredményétől függetlenül elégedett lesz.
Antonelli sem tagadja, hogy változott a helyzet. Elismerte, hogy jelenleg Russellnél van a lendület, miközben azt is megosztotta, hogy neki az azeri volt az idény legrosszabb hétvégéje. Szerinte az időmérőn elkövetett hiba után nem volt meg benne a kellő önbizalom, és a versenyen sem volt megfelelő lelkiállapotban ahhoz, hogy a megszokott tempóját diktálja. Nem akarja azonban túlgondolni a történteket: Sepangban arra törekszik, hogy ismét a megfelelő szinten teljesítsen, és minél több pontot szerezzen.
A fő kérdést most az jelenti, hogy Antonellinek valóban csak egyszeri kisiklás volt-e az Azeri Nagydíj, vagy Russell formajavulásával együtt új időszak veszi kezdetét. Az olasz 66 ponttal vezet, és nyolc nagydíj, illetve egy sprinthétvége vár a mezőnyre, vagyis összesen 208 pont szerezhető. Russellnek innentől kezdve folyamatosan csökkentenie kellene a hátrányát, ehhez pedig újabb domináns hétvégékre lesz szüksége. Ráadásul még egy nehézséggel számolnia kell: az idény későbbi részében várhatóan rajtbüntetést kap motorkomponens-csere miatt. Antonelli ezt a problémát már Monzában letudta, ahol a mezőny végéről indulva is győzni tudott.
Teljes fordulatról tehát még nem lehet beszélni: Antonelli továbbra is kényelmes előnyből vezeti a bajnokságot, és az idényben nyolc győzelmet szerzett, Russellnek pedig három sikere van. Baki után azonban már nemcsak az a kérdés, hogy Russell képes-e még harcba szállni a vb-címért, hanem az is, hogy valóban ő kapta-e el a szezon hajrájának lendületét. Antonellinek pedig Sepangban meg kell mutatnia, hogy egy gyengébb hétvége után is képes azonnal visszavágni.
A MERCEDES JELENTŐS FEJLESZTÉSI CSOMAGGAL KÉSZÜL
A Mercedes jelentős fejlesztési csomaggal érkezett Sepangba, amely a májusi Kanadai Nagydíj óta az első komolyabb átfogó újítás a W17-esen. A német csapat többek között az oldaldobozok, a motorborítás és a padló környékén is változtatott, elsősorban azért, hogy növelje az autó teljesítményét a nagy sebességű kanyarokban, miközben a gumikezelésen is javítana. A fejlesztésekre azért volt szükség, mert bár a Mercedes rendre ott volt az első helyért vívott küzdelemben, a hagyományosabb pályákon kevésbé volt versenyképes.
A Mercedes hónapokon keresztül dolgozott a csomagon, miközben a riválisok folyamatosan hozták az újításokat, így a mostani hétvége meghatározó lehet. Antonelli elmondása szerint a szimulációk körülbelül három tizedmásodperces javulást jósolnak, ám ezt természetesen csak a pályán lehet igazolni. Sepang ebből a szempontból ideális teszthelyszín, hiszen a hosszú egyenesek mellett több nagy sebességű kanyar is található rajta, miközben a meleg idő és a nagy gumiterhelés szintén próbára teszi a versenygépet.
A fejlesztési csomag Russell szempontjából különösen érdekes lehet, hiszen a brit az elmúlt versenyeken egyre jobban alkalmazkodott a W17 karakteréhez, Azerbajdzsánban pedig pályafutása első Grand Slamjét szerezte meg. Ha a Mercedes valóban képes lesz a szimulációban jelzett javulás jelentős részét átmenteni a pályára, az nemcsak a csapat hétvégi esélyeire lehet hatással, hanem a bajnoki hajrában is új helyzetet teremthet.
Újra a találgatások kereszttüzébe került a Ferrari
A Ferrari háza táján ismét felerősödtek a találgatások Frédéric Vasseur jövőjéről, miután a korábbi Red Bull-vezér, Christian Horner friss nyilatkozatában kijelentette, hogy a Scuderia jelenti számára az álomcsapatot, és kész lenne félretenni a tulajdonosi ambícióit is a csapat kedvéért. Ezzel újabb lendületet adott azoknak a híreszteléseknek, amelyek már többször is összefüggésbe hozták a nevét a maranellói istállóval. Bár Horner nem állította, hogy tárgyalásokat folytatna az olaszokkal, kijelentése meglehetősen érzékeny időszakban érkezett. A Ferrari az elmúlt öt nagydíjon egyetlen dobogós helyezést sem szerzett, és már a konstruktőri második helye is veszélybe került.
A gyengébb eredmények ismét kérdéseket vetettek fel Vasseur pozíciójával kapcsolatban, akinek jövője már korábban is a találgatások középpontjába került. A francia szakember 2023 elején vette át a csapat irányítását Mattia Binottótól, azóta azonban a Ferrari vezetői struktúrája és a csapatfőnöki poszt stabilitása is visszatérő témává vált. A Scuderiánál az elmúlt években több vezetőváltás történt, miközben a bajnoki cím továbbra is elérhetetlen távolságban maradt: az alakulat legutóbb 2008-ban nyerte meg a konstruktőri, 2007-ben pedig az egyéni világbajnokságot.
Vasseur tavaly többéves szerződéshosszabbítást kapott, a csapat pedig a napokban ismét megerősítette, hogy teljes mértékben bízik benne, ez azonban nem vetett véget a találgatásoknak. A vezetői kérdésekről Lewis Hamilton is számos alkalommal beszélt az utóbbi időszakban. Noha a brit egyértelműen kiállt Vasseur mellett, nemegyszer utalt rá, hogy a Ferrari problémáinak okait nem feltétlenül a csapatfőnöki poszton kell keresni. Szerinte Vasseur a megfelelő ember az istálló irányítására, és fantasztikus munkát végez, a nehézségek hátterében azonban a csapat teljes struktúráját is érdemes lehet megvizsgálni.
Hamilton külön kiemelte, hogy a Ferrarinál az elmúlt években több csapatfőnököt is lecseréltek, a problémák egy része viszont továbbra is fennáll, így szerinte nem lehet egyetlen emberre hárítani a felelősséget. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vasseur felett is vannak vezetők, akiknek szintén szerepük van az alakulat működésében. Egyúttal hangsúlyozta, hogy nem kívánja nyilvánosan részletezni, pontosan milyen változtatásokat tartana szükségesnek, a csapaton belül azonban továbbra is együtt dolgozik az érintettekkel a fejlődés érdekében.
A brit mellett Charles Leclerc is egyértelműen kiállt Vasseur mellett, és kiemelte, hogy teljes mértékben bízik a jelenlegi csapatfőnök szakmai képességeiben. A monacói pilóta szerint Vasseur támogatása a csapaton belül sosem volt kérdéses, a körülötte időről időre szárnyra kapó pletykák azonban egyáltalán nem segítik a Ferrari munkáját.
Vasseur maga is rosszallását fejezte ki a jövőjét övező folyamatos találgatások miatt, amelyek szerinte elvonják a figyelmet a munkáról. A Scuderiának így most az lehet a legfontosabb, hogy a pályán is javítani tudjon az eredményein, mivel a Belgium óta tartó dobogó nélküli sorozat nemcsak a teljesítményre, hanem a csapat körüli légkörre is ráirányította a figyelmet. Horner kijelentései egyelőre nem jelentenek konkrét változást a Ferrari vezetésében, de ismét felszínre hozták a kérdést, hogy a maranellóiak milyen irányban képzelik el a hosszú távú megújulást.
Alonso marad, Ocon búcsúzik az F1-től
Fernando Alonso kedden tett pontot a találgatások végére, hivatalosan is megerősítve, egyelőre nem akasztja szögre a bukósisakját, és 2027-ben is az Aston Martin kötelékében folytatja. A kétszeres világbajnok kijelentette, továbbra is hisz benne, hogy 2006 után újra bajnokságot nyerhet, és bár legújabb kontraktusa egy évre szól, nem zárja ki, hogy annál is tovább nyújtja a pályafutását.
Hangsúlyozta, továbbra is bízik Adrian Newey szakértelmében és a projektben, miközben még mindig versenyképesnek érzi magát. Míg Alonso jövőre a 24. idényét kezdi meg az F1-ben, korábbi Alpine-os csapattársa, a jelenleg a Haasnál versenyző Esteban Ocon az utolsó versenyeire készülhet a királykategóriában. Az amerikai csapat szerda délelőtt közleményben tudatta, hogy elválnak az útjai a francia pilótával.
Ocon ülése már jó ideje veszélyben forgott, és a pilóta az előző futamhétvégén több olyan nyilatkozatot is tett, amelyekből egyértelmű volt, hogy nincs maradása jelenlegi munkaadójánál. A versenyző először megosztotta, hogy szabadügynöknek számít a pilótapiacon, míg a múlt szombati pontszerzése után annak adott hangot, hogy ismét bizonyította, van helye az F1-ben, és a mezőny egyik legjobbjának tartja magát.
Noha Ocon hangsúlyozta, továbbra is éhes a sikerre, és távozása nem jelenti a pályafutása végét, jelen állás szerint 2027-ben biztosan nem lesz állandó versenyző, mert már csak a Racing Bullsnál van kiadó hely, ahol nem számolnak vele. A francia így elsősorban tartalék pilótaként maradhatna a tűzközelben úgy, hogy egyes források szerint a WEC vagy esetleg a Formula E jelentheti neki a következő állomást.
A Haas egyelőre nem tett hivatalos bejelentést arról, ki kap helyet Oliver Bearman mellett. Leonardo Fornaroli, Rafael Camara, Cunoda Juki, Rjó Hirakava és Jack Doohan, sőt Liam Lawson nevét is szóba hozták a csapattal kapcsolatban, a legfrissebb hírek szerint pedig a Ferrari támogatását élvező Camara lehet a lista élén.
TÖBB VERSENYZŐ IS RAJTBÜNTETÉST KAP
|Már a hétvége előtt biztossá vált, hogy három pilótának is rajtbüntetéssel kell számolnia a vasárnapi versenyre. Franco Colapinto az Azeri Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes szankciót baleset okozásáért, míg Isack Hadjar a csütörtöki sajtónapon jelentette be, hogy 5 hellyel hátrébb fogják sorolni a versenyen. Az argentin és a francia versenyző mellett Arvid Lindblad is rajtbüntetést kap, őt motorkomponens-cserék miatt küldik a rajtrács végére.
MI VÁRHATÓ A BAHREINI NAGYDÍJON?
Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a bajnokság: az őszi tripla hétvége második, míg az idényt tekintve a 16. állomás Sepang, ahol a 22. Bahreini Nagydíjat rendezik meg. A helyszín nem elírás, a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztott szahíri futamhétvégének a szervezők és a malajziai kormány összefogása eredményeként az idén a Sepang International Circuit ad otthont, amely 2017 után látja ismét vendégül a Formula–1-et. Malajzia először 1999-ben adott otthont F1-es versenynek, és megszakítás nélkül egészen 2017-ig szerepelt a versenynaptárban. A legutóbbi Kuala Lumpur-i futam óta eltelt kilenc év alatt rengeteg változáson ment keresztül a királykategória, és a mezőny teljesen megújult autógenerációval és erőforrással tér vissza a helyszínre.
A pálya karakterisztikája a gumiknak is nagy erőpróbát jelent. A hosszú, nagy sebességű kanyarokban folyamatosan jelentős oldalirányú erő hat az abroncsokra, miközben a lassabb szakaszokon a kigyorsítás és a tapadás megtalálása állítja kihívás elé a mezőnyt. A hosszú egyenesek, a gyors, elnyújtott kanyarok és a lassabb, technikás részek ráadásul megfelelő kompromisszumot követelnek a leszorítóerő, az egyenesbeli végsebesség és a gumikezelés között.
A Pirelli a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket választotta a sepangi fordulóra, ami a saját bevallása szerint is agresszívebb választás annál, mint amit a pálya karaktere indokolna. A beszállító célja ezzel elsősorban az, hogy elősegítse a stratégiai sokszínűséget. Bár a pálya egyes részein, a 6-os és a 12-es kanyar között újraaszfaltozási munkálatokat is végeztek, a Pirelli szerint az aszfalt karaktere összességében nagyon hasonló maradt a 2017-eshez.
Oscar Piastri a csütörtöki sajtónapon „csiszolópapírhoz” hasonlította a pályát, míg Russell arra hívta fel a figyelmet, hogy a meleg körülmények között már az időmérőn is könnyen túlmelegedhetnek az abroncsok. Ez nemcsak a gumikezelést, hanem a követést és az előzéseket is befolyásolhatja, így a taktika mellett az is meghatározó lehet, ki mennyire tudja megfelelő tartományban tartani a gumikat.
Ahogyan a Mercedes pilótája is kiemelte, az időjárás jelenti az egyik legnagyobb kérdőjelet a hétvége előtt. A jelenlegi előrejelzések szerint mindhárom napon 30 Celsius-fok feletti maximum várható, így a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a hétvége előtt hőségriadót hirdetett. Ráadásul végig nagy esély mutatkozik az esőre is: a friss, edzésenkénti előrejelzés péntekre 56, illetve 93, szombatra 58, illetve 88, a vasárnapi verseny idejére pedig 92 százalékos valószínűséggel jósol csapadékot.
Ez különösen érdekes az idei autók és erőforrások szempontjából, hiszen a mezőny a jelenlegi generációval még sohasem versenyzett ilyen körülmények között Sepangban. Az eső pedig akár teljesen átírhatja az előzetes erőviszonyokat: a 2026-os szezonban eddig nem volt teljesen vizes időmérő vagy futam, így a hétvége első igazi esős tapasztalatait is itt szerezhetik meg a versenyzők.
Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Alonso számít a legsikeresebbnek három győzelemmel. Rajta kívül Hamilton, valamint Verstappen ünnepelhetett már Malajziában, mindketten egy-egy alkalommal. A Bahreini Nagydíjak történetében eközben Hamilton vezet öt sikerrel, Alonso háromszor, Verstappen kétszer, míg Leclerc és Piastri egy-egy alkalommal állt a dobogó tetején.
Ami a jelenlegi formát illeti, továbbra is a Mercedes számít az első számú esélyesnek, és a hozott fejlesztésekkel akár újra jelentősebb előnyre is szert tehet az élen. A pálya, a várható időjárási viszonyok és a kihívást jelentő körülmények ugyanakkor könnyen megkeverhetik az esélyeket, ami adott esetben a Red Bull idei első sikere előtt is ajtót nyithat.
A Red Bull már hosszú hétvégék óta folyamatosan ott van az élen zajló küzdelemben, Verstappen az elmúlt nyolc futamot tekintve hat dobogós helyezést szerzett a két kiesése mellett, vagyis valamennyi alkalommal a top 3-ban zárt, amikor célba ért. A holland az előző hétvégén különösen közel került idei első győzelemhez: mindössze 196 ezreddel szelte át Russell mögött a célvonalat.
Bár a négyszeres világbajnok bizonytalan abban, hogy a sepangi pálya mennyire fekszik a Red Bullnak, leszögezte, még nem mondott le arról, hogy az idén nyerjen. Ezenkívül kifejezetten jól szokott teljesíteni vizes körülmények között, így az ő szempontjából kedvező lehet az előzetesen jósolt eső.
A McLaren is úgy készül, hogy a malajziai pálya jobban feküdhet az autójának. A wokingiak Baki után egyértelműen bizakodóbbak, és arra számítanak, hogy a bevetett fejlesztési csomag is jobban érvényesülhet Sepangban. Tehát joggal bízhat benne, hogy visszavághat az azeri nullázás után, és újra harcba szállhat a győzelemért is.
A Ferrari ezzel szemben valamivel óvatosabb. Leclerc szerint Malajzia több szempontból kedvezőbb lehet nekik, mint Baki, az autó hiányosságai azonban továbbra is adottak. Hamilton az erőforrás teljesítményében lát jelentős hátrányt, Leclerc pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem egyetlen problémáról van szó, hanem a kasztni, az aerodinamika és a motor együttes hiányosságairól. A Ferrari így elsődlegesen a változó körülményekben bízhat: az eső csökkenti az egyenesbeli teljesítmény jelentőségét, és teljesen új helyzetet teremthet az erősorrendben.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|302
|2.
|George Russell
|236
|3.
|Lewis Hamilton
|199
|4.
|Lando Norris
|186
|5.
|Charles Leclerc
|179
|6.
|Max Verstappen
|163
|7.
|Oscar Piastri
|120
|8.
|Isack Hadjar
|86
|9.
|Liam Lawson
|59
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|37
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|20
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Esteban Ocon
|7
|16.
|Nico Hülkenberg
|7
|17.
|Carlos Sainz
|7
|18.
|Alexander Albon
|5
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|538
|2.
|Ferrari
|378
|3.
|McLaren-Mercedes
|306
|4.
|Red Bull-Ford
|263
|5.
|Racing Bulls-Ford
|83
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|27
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|6.30–7.30
|2. szabadedzés
|10.00–11.00
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|6.30–7.30
|Időmérő
|10.00–11.00
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00