Litvánia szerzett vezetést, majd Tuboly Máté büntetőből egyenlített

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott Litvániát fogadja az Európa-bajnoki selejtezőben. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–LITVÁNIA 1–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kiss Bálint (Frantisek Ferenc, Matej Zemko) – szlovákok
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Urblík N., Vitályos, Kovács P. – Pető M., Tuboly, Okeke, Átrok – Horváth Kevin, Gruber Zs. Szövetségi kapitány: Németh Antal
LITVÁNIA: Voitinovicius – Setkus, Bierontas, Matyzonok, Balsys – Praleika, Grudzinskas, Gudelevicius, Taucas – Usavicius, Jansonas. Szövetségi kapitány: Andrius Skerla
Gólszerző: Tuboly (30. – 11-esből), ill. Grudzinskas (16.)
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