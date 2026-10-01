Nemzeti Sportrádió

Litvánia szerzett vezetést, majd Tuboly Máté büntetőből egyenlített

2026.10.01. 19:35
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Fotó: Kovács Péter
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A magyar U21-es labdarúgó-válogatott Litvániát fogadja az Európa-bajnoki selejtezőben. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–LITVÁNIA 1–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kiss Bálint (Frantisek Ferenc, Matej Zemko) – szlovákok
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Urblík N., Vitályos, Kovács P. – Pető M., Tuboly, Okeke, Átrok – Horváth Kevin, Gruber Zs. Szövetségi kapitány: Németh Antal
LITVÁNIA: Voitinovicius – Setkus, Bierontas, Matyzonok, Balsys – Praleika, Grudzinskas, Gudelevicius, Taucas – Usavicius, Jansonas. Szövetségi kapitány: Andrius Skerla
Gólszerző: Tuboly (30. – 11-esből), ill. Grudzinskas (16.)

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Magyar válogatott
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Papíron tét nélküli mérkőzés következik Litvánia ellen

KEZDÉS: 19.00. A horvátországi vereség után előrelépést vár Németh Antal szövetségi edző Litvánia ellen.

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