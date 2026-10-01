Török bundabotrány: több mint négyszáz klubvezető tevékenységét felfüggesztették

A TFF csütörtöki közleménye szerint a felfüggesztett tisztségviselők az elmúlt öt évben sportfogadásokat kötöttek, mialatt élvonalbeli vagy másodosztályú kluboknál tevékenykedtek. Ügyüket a TFF fegyelmi bizottsága vizsgálja majd.

Az érintettek között van Ertugrul Dogan, a Trabzonspor elnöke és Hakan Daltaban, a Besiktas alelnöke is. Dogan elmondta, hogy korábban valóban rendelkezett fogadási számlával, és erről tájékoztatta is a hatóságokat.

„Ezek a cégek klubokat szponzoráltak és bemutató rendezvényeket tartottak. Senki nem gondolta, hogy ez problémát okozhat. Ha hibáztunk, elnézést kérünk, de nem követtünk el semmi törvénytelenséget” – nyilatkozott a szerencsejáték-szervezőkre utalva.

A TFF szigorította a fogadásokkal kapcsolatos ellenőrzést, miután tavaly ősszel bundabotrány rázta meg a török labdarúgást. A vizsgálat részeként a szövetség különböző időtartamokra felfüggesztett 149 játékvezetőt és 1024 játékost.

Ezt követően számos élvonalbeli futballistát, magas rangú klubvezetőt börtönbüntetésre ítéltek az illegális fogadások és a mérkőzés-befolyásolások elleni fellépés során.

Külön vizsgálat keretében kedden őrizetbe vették a török játékvezetői testület vezetőjét és hat tagját, akiket a játékvezetői eljárásokba való beavatkozással vádolnak.