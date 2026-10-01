Nemzeti Sportrádió

Visszavonult az orosz válogatott gólrekordere

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.01. 18:38
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Artyom Dzjuba 38 évesen bejelentette visszavonulását (Fotó: Getty Images)
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orosz válogatott Artyom Dzjuba Premjer Liga orosz labdarúgás
Az orosz labdarúgó-válogatott gólrekordere, a 2018-ban vb-negyeddöntős Artyom Dzjuba 38 évesen bejelentette visszavonulását.

Nyáron lejárt a szerződése, azóta pedig nem kapott megfelelő ajánlatot sehonnan Artyom Dzjuba, aki így visszavonul a profi futballtól – írja a Transfermarkt.

A csatár a Szpartak Moszkvában kezdte a pályafutását, szerepelt kölcsönben a Tom Tomszk és a Rosztov színeiben, majd 2015-ben a Zenit labdarúgója lett, legnagyobb sikereit ott érte el. A négyszeres Premjer-Liga-győztes és háromszoros Orosz Kupa-első játékos 2022-ben a török Adana Demirsporhoz távozott, majd a Lokomotiv Moszkvában futballozott, az előző két idényben pedig az Akron Toljattit erősítette, melynek segített bent maradni az orosz élvonalban.

A 197 centiméter magas támadó hazája válogatottjának és első osztályú bajnokságának is a gólrekordere. A Premjer-ligában 470 meccsen 178 gólt szerzett, míg a nemzeti csapatban 2011 és 2025 között 56 találkozón 31 alkalommal volt eredményes. A válogatottal megjárta a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságot, valamint a hazai rendezésű 2018-as világbajnokságot, amelyen háromszor talált be, így nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat eljusson a legjobb nyolc közé.

 

orosz válogatott Artyom Dzjuba Premjer Liga orosz labdarúgás
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