Olasz Kupa: a Pisa tizenegyesekkel, a Sassuolo magabiztos győzelemmel jutott tovább

Hazai vezetés után a második félidőben egyenlítettek a vendégek, majd a tizenegyespárbaj során az Empoli kétszer is rontott, a Pisa viszont egyszer sem, így továbbjutott, és majd a Fiorentinához látogat a legjobb 32 között. A Sassuolo már az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert, majd még egyszer bevette a Cesena kapuját – a 3–0-s siker után a Frosinone vár az élvonalbeli csapatra.

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Pisa (II.)–Empoli (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–3

Sassuolo–Cesena (II.) 3–0

20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Palermo (II.)–Lecce

Vasárnap játszották

Frosinone–Juve Stabia (II.) 4–1

Genoa–Ascoli (II.) 4–1

Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–2

Lazio–Mantova (II.) 0–2

Szombaton játszották

Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–4

Udinese–Padova (II.) 1–0

Venezia–Modena (II.) 3–2

Torino–Carrarese (II.) 1–0

Pénteken játszották

Parma–Catania (III.) 2–0

Cagliari–Arezzo (II.) 1–0

Monza–Avellino (II.) 3–0

Fiorentina–Benevento (II.) 4–1

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Szeptember 2., szerda

Genoa–Südtirol (II.)

Palermo (II.)/Lecce–Mantova (II.)

Torino–Monza

Parma–Cremonese (II.)/Sampdoria (II.)

Cagliari–Hellas Verona (II.)

Sassuolo–Frosinone

Udinese–Venezia

Fiorentina–Pisa (II.)

Az Atalanta, a Bologna, a Como, az Internazionale, a Juventus, a Milan, a Napoli és a Roma a nyolcaddöntőben kapcsolódik be.

AZ OLASZ KUPA MENETRENDJE

Augusztus 14–17.: 1. forduló

Szeptember 2.: 2. forduló

December 2–16.: nyolcaddöntő

Február 3–10.: negyeddöntő

Március 2–3., április 20–21.: elődöntő

Május 19.: döntő