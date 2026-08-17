Olasz Kupa: a Pisa tizenegyesekkel, a Sassuolo magabiztos győzelemmel jutott tovább
Hazai vezetés után a második félidőben egyenlítettek a vendégek, majd a tizenegyespárbaj során az Empoli kétszer is rontott, a Pisa viszont egyszer sem, így továbbjutott, és majd a Fiorentinához látogat a legjobb 32 között. A Sassuolo már az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert, majd még egyszer bevette a Cesena kapuját – a 3–0-s siker után a Frosinone vár az élvonalbeli csapatra.
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Pisa (II.)–Empoli (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–3
Sassuolo–Cesena (II.) 3–0
20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Palermo (II.)–Lecce
Vasárnap játszották
Frosinone–Juve Stabia (II.) 4–1
Genoa–Ascoli (II.) 4–1
Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–2
Lazio–Mantova (II.) 0–2
Szombaton játszották
Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–4
Udinese–Padova (II.) 1–0
Venezia–Modena (II.) 3–2
Torino–Carrarese (II.) 1–0
Pénteken játszották
Parma–Catania (III.) 2–0
Cagliari–Arezzo (II.) 1–0
Monza–Avellino (II.) 3–0
Fiorentina–Benevento (II.) 4–1
A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Szeptember 2., szerda
Genoa–Südtirol (II.)
Palermo (II.)/Lecce–Mantova (II.)
Torino–Monza
Parma–Cremonese (II.)/Sampdoria (II.)
Cagliari–Hellas Verona (II.)
Sassuolo–Frosinone
Udinese–Venezia
Fiorentina–Pisa (II.)
Az Atalanta, a Bologna, a Como, az Internazionale, a Juventus, a Milan, a Napoli és a Roma a nyolcaddöntőben kapcsolódik be.
AZ OLASZ KUPA MENETRENDJE
Augusztus 14–17.: 1. forduló
Szeptember 2.: 2. forduló
December 2–16.: nyolcaddöntő
Február 3–10.: negyeddöntő
Március 2–3., április 20–21.: elődöntő
Május 19.: döntő