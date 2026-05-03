La Liga: hazai győzelemmel vetett véget vereségsorozatának a Celta

2026.05.03. 16:01
Elche Celta Vigo La Liga
Az első félidőben kétgólos vezetést szerzett a Celta Vigo az Elche vendéglátójaként, s egy hajrábeli gólváltást követően 3–1-re győzött a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Fél óra elteltével már kétgólos előnyben volt a hazai pályán játszó Celta Vigo az Elche ellen. A nemzetközi kupaindulást bebiztosítani vágyó galíciaiak a 14. percben Hugo Álvarez lövésével szereztek vezetést, aki Javi Rueda passzát értékesítette. Bő negyedórával később Iago Aspas is megvillant: a Celta csapatkapitányát Ferrán Jutglával játszott össze nagyszerűen, s tizenhat méterről a jobb alsóba lőtt.

Akárcsak az első félidőben, a másodikban is a vendégek birtokolták a labdát, több gólszerzési kísérletük is volt ellenfelüknél, ám a kapuba találni csak tizenegyesből sikerült: a 82. percben André Silva értékesítette a Manuel Fernández szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt. Az elcheiek reményei azonban nem éltek sokáig: három perccel később Williot Swedberg hozta helyzetbe Borja Iglesíast, aki megszerezte csapat a harmadik gólját – sikerével a Celta hárommeccses vereségszériát zárt le. 3–1

SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
VASÁRNAP
Celta Vigo–Elche 3–1 (H. Álvarez 14., I. Aspas 30., B. Iglesías 85., ill. A. Silva 82. – 11-esből)
Később
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)
Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)
Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291489–31+58 88 
2. Real Madrid33235568–31+37 74 
3. Villarreal34215864–39+25 68 
4. Atlético Madrid34196958–36+22 63 
5. Betis331214749–41+8 50 
6. Celta Vigo3412111148–44+4 47 
7. Getafe331351528–34–6 44 
8. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
9. Real Sociedad3311101252–5243 
10. Osasuna341191440–42–2 42 
11. Rayo Vallecano339121233–41–8 39 
12. Espanyol331091437–49–12 39 
13. Valencia341091537–50–13 39 
14. Elche349111445–53–8 38 
15. Mallorca341081642–51–9 38 
16. Girona349111436–51–15 38 
17. Alaves34991640–53–13 36 
18. Sevilla33971740–55–15 34 
19. Levante34891738–55–17 33 
20. Oviedo336101726–51–25 28 

 

