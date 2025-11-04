Nemzeti Sportrádió

Háromszoros BL-győztes Milan-ikon lett Nagy Ádám csapatának az edzője

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 18:58
null
Roberto Donadoni, a képen már a Spezia edzésén (Fotó: FB/Spezia Calcio)
Címkék
Nagy Ádám Serie B Spezia Roberto Donadoni
A Nagy Ádámot foglalkoztató olasz másodosztályú (Serie B) Spezia a hivatalos honlapján előbb Luca D'Angelo vezetőedző menesztését közölte, majd bejelentette, hogy Roberto Donadoni veszi át a csapat irányítását.

Az 54 esztendős D'Angelónak a csalódást keltő eredmények miatt (a Spezia a 20 csapatos bajnokság 19. helyén tanyázik hét ponttal – a szerk.) köszönték meg a munkáját, míg az öt év szünet után edzői megbízatást vállaló Donadoni (aki legutóbb Kínában edzősködött) az idény végéig írt alá.

A 62 éves Roberto Donadoni játékosként az olasz labdarúgás egyik legendájává nőtte ki magát, a Milan színeiben hat scudettót, három BEK-et ill. Bajnokok Ligáját, három Európai és Olasz Szuperkupát, valamint két Interkontinentális Kupát nyert. Az olasz válogatottban 63 mérkőzésen lépett pályára, s tagja volt az 1990-es hazai világbajnokságon bronzérmes, majd a négy évvel későbbi tornán ezüstérmes csapatnak.

Az egykori kiváló szélső edzőként nem volt ennyire sikeres, de 15 éven keresztül rendre az olasz élvonalban dolgozott, így például a Napoli, a Parma vagy a Bologna kispadján is megfordult. Az olasz labdarúgó-válogatottat 2006 és 2008 között irányította, de a negyeddöntős búcsúval véget érő 2008-as Eb után a FIGC menesztette állásából.

 

Nagy Ádám Serie B Spezia Roberto Donadoni
Legfrissebb hírek

Hetvennyolc éves edzőre bízták a kiesőjelöltet a brazil másodosztályban

Minden más foci
2025.10.31. 11:31

Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók

Légiósok
2025.10.25. 21:26

Nagy Ádám csapata kétszer egyenlített Parmában, mégis kiesett az Olasz Kupából

Olasz labdarúgás
2025.09.24. 19:20

Rossz hír – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.09.02. 23:13

A Nagy Ádámmal felálló Spezia tizenegyespárbajban jutott tovább az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2025.08.18. 20:44

Felkészülés: Nagy Ádám és Yaakobishvili Antal kezdőként, Nego és Fenyő csereként lépett pályára

Légiósok
2025.07.30. 20:42

Formán kívüli légiósok segíthetik ki Marco Rossi válogatottját

Magyar válogatott
2025.06.25. 07:51

Botrányba fulladt a Serie B osztályozója, megmenekült a Sampdoria

Olasz labdarúgás
2025.06.23. 10:17
Ezek is érdekelhetik