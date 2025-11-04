Háromszoros BL-győztes Milan-ikon lett Nagy Ádám csapatának az edzője

Az 54 esztendős D'Angelónak a csalódást keltő eredmények miatt (a Spezia a 20 csapatos bajnokság 19. helyén tanyázik hét ponttal – a szerk.) köszönték meg a munkáját, míg az öt év szünet után edzői megbízatást vállaló Donadoni (aki legutóbb Kínában edzősködött) az idény végéig írt alá.

A 62 éves Roberto Donadoni játékosként az olasz labdarúgás egyik legendájává nőtte ki magát, a Milan színeiben hat scudettót, három BEK-et ill. Bajnokok Ligáját, három Európai és Olasz Szuperkupát, valamint két Interkontinentális Kupát nyert. Az olasz válogatottban 63 mérkőzésen lépett pályára, s tagja volt az 1990-es hazai világbajnokságon bronzérmes, majd a négy évvel későbbi tornán ezüstérmes csapatnak.

Az egykori kiváló szélső edzőként nem volt ennyire sikeres, de 15 éven keresztül rendre az olasz élvonalban dolgozott, így például a Napoli, a Parma vagy a Bologna kispadján is megfordult. Az olasz labdarúgó-válogatottat 2006 és 2008 között irányította, de a negyeddöntős búcsúval véget érő 2008-as Eb után a FIGC menesztette állásából.