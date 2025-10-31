Nemzeti Sportrádió

Hetvennyolc éves edzőre bízták a kiesőjelöltet a brazil másodosztályban

2025.10.31. 11:31
null
Aderbal Lana (Fotó: Globoesporte)
Aderbal Lanától várják a brazil országos labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Amazonas FC-nél, hogy kivezesse a csapatot a kiesőzónából – írja Globoesporte. A 78 éves tréner ezzel a legidősebb vezetőedző a brazil hivatásos labdarúgásban, de van, aki még nála is korosabb...

Aderbal Lana irányítja a brazil országos labdarúgó-bajnokság másodosztályának (Série B) 19. helyén álló Amazonas FC-t. A 78 éves szakember ezzel a világ jelenlegi legidősebb aktív edző lett, aki hivatásos klubnál dolgozik Brazíliában – írja Globoesporte. 

A pályafutása során 11 amazóniai bajnoki címet szerző Lanát a gyenge eredmények miatt menesztett Márcio Zanardi helyére nevezték ki a manausi klubnál, ahol előtte technikai koordinátorként dolgozott. A brazil edzőmatuzsálem még bejelentése előtt meg is tartotta első tréningjét, és ő vezeti a csapatot a szombati, Cuiabá elleni bajnokin. A rutinos mesternek nem lesz könnyű dolga, csapatának ugyanis öt pont a hátránya a még bennmaradást érő Athletic-MG mögött.

Persze nem Aderbal Lana az egyetlen, aki ilyen idős korban edzősködére adja a fejét. Az angol Premier League-ben a legidősebb menedzser Roy Hodgson volt, aki 2023 és 2024 között, 76 évesen irányította a Crystal Palace-t. Olaszországban Claudio Ranieri 73 évesen még az AS Roma vezetőedzője volt, de mindenkin túltesz Mircea Lucescu, aki 80 évesen irányítja a román válogatottat. 

Romania V Austria - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Mircea Lucescu (Fotó: Getty Images)

Ha a jelenleg legidősebb aktív profi edzőnek számító Lucescunak sikerül kivezetni keleti szomszédainkat a világbajnokságra, ő lesz az új rekorder vb-ken is. A jelenlegi csúcstartó a Görögországot 2008-ban Európa-bajnoki címig vezető Otto Rehhagel, aki a 2010-es dél-afrikai rendezésű tornán 74 évesen és 307 naposan irányította a helléneket, akik végül nem jutottak tovább csoportjukból, így a német legenda lemondott.

Fussball INTERNATIONAL EURO 2004 Portugal - Griechenland im Stadion da Luz in Lissabon 04.07.2004
Otto Rehhagel az Eb-győzelmet ünnepli (Fotó: Getty Images)

A magyar profi edzők közt az idén áprilisban elhunyt Garami József tartja a rekordot, aki 2015 május 31-én, 75 évesen ült utoljára  kispadon, előtte Illovszky Rudolf 73 évvel volt csúcstartó.

Garami József (Fotó: Nemzeti Sport)

A profi és amatőr ligákat is figyelembe véve az abszolút csúcsot (és egyben a Guiness-rekordot is) a játékosként a Queens Park Rangersben és az Aston Villában is megforduló, walesi válogatott Ivor Powell tartja, aki 90. születésnapján, még aktív edzőként került be a Rekordok Könyvébe, és 2010-ben, 93 évesen fejezte be az edzősködést.

Soccer - FA Cup - Fourth Qualifying Round - Horsham v Team Bath
Ivor Powell (jobbra) a Bath kispadján (Fotó: Getty Images)

 

Ezek is érdekelhetik