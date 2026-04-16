„Jobban vagyok, de még nincs vége” – depressziójából gyógyul Ezequiel Lavezzi

Csütörtökön a Corriere della Serának adott interjújában Ezequiel Lavezzi, a Napoli és a Paris Saint-Germain volt argentin válogatott labdarúgója elárulta: épp most gyógyul súlyos depressziójából. A nápolyi szurkolók egykori kedvence arról is beszélt: a betegsége miatt kritikus ponthoz érkezett az élete, ezért döntött úgy, szakember segítségét kéri ahhoz, hogy kimásszon a mély gödörből.

„Végigmentem a depresszió alagútján – fogalmazott Lavezzi. – A feleségem és a családom tanácsainak köszönhetően elmentem egy klinikára, ahol pszichológusokra és egyéb szakemberekre bíztam magam. Jobban vagyok, de még nincs vége az útnak. Mindenkit arra biztatok: kérjetek segítséget!”

Lavezzi beismerése megerősíti azokat az értesüléseket, amelyek szerint 2023-ban egy késelés után kórházba szállították – a hírt később családja cáfolta. Hónapokkal később, 2024-ben a volt labdarúgó bevallotta: átlépett egy határt, ezért bevonult egy rehabilitációs klinikára, beismerve, hogy segítségre van szüksége.

„Bántottam magamat és a környezetemben élőket. Hol a depresszió lett úrrá rajtam, hol pánikrohamaim voltak. Soha nem volt egy tiszta pillantom sem. A fejem tele volt negatív gondolatokkal – vallott szenvedéséről az 2019-ben, 34 éves korában visszavonult excsatár. – Van bennem fájdalom, ugyanakkor büszkeség is, hogy felismertem a saját gyengeségeimet és szembenéztem velük. Sokkal tudatosabb és érettebb ember lettem.”