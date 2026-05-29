Sztanyiszlav Csercseszov: Nem hinném, hogy idén is kiütés lesz a fináléban

– Milyen újra Budapesten lenni?!

– Imádom a magyar fővárost – felelte lapunknak adott exkluzív interjújában Sztanyiszlav Csercseszov, aki edzői pályafutása során irányította többek között a Legia Warszawa, az orosz válogatott és a Ferencváros együttesét is, jelenleg az orosz élvonalbeli Groznij szakmai munkájáért felel. – Nem szeretek nagy szavakat használni, de itt valahogy mindig otthon érzem magamat. A feleségem is jött velem, ő is megszerette Budapestet, reggel nagyot sétáltunk a belvárosban.

– Fradi-szurkolók nem állították meg?

– Napellenzős sapkát és napszemüveget vettem fel, hogy álcázzam magamat, de így is többször felismertek. Közös képet, aláírást kértek, de ez legyen a legnagyobb bajom. Örömmel tettem eleget a kéréseknek, a ferencvárosi szurkolókról csak jókat mondhatok.

– A budapesti Bajnokok Ligája-fináléban mi lesz a feladata?

– A mérkőzés előtt és után is kamerák elé állok. Az orosz televízió szakkommentátoraként dolgozom majd, ezért az elmúlt időszakban alaposan beleástam magamat a két csapat alaptaktikájába.

– És mire jutott? Kinek van nagyobb esélye megnyerni a finálét?

– Az Arsenal magasan a legjobban védekező, a Paris Saint-Germain magasan a legjobban támadó együttes. Múlt évben is ott voltam Münchenben a BL-döntőben, az egyik legsimább meccs volt, amit valaha láttam. A PSG öt nullra verte az Intert, egyszerűen lemosta a pályáról… Kétség sem férhetett hozzá, melyik a jobb csapat.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy a párizsiak ezúttal is kiütéssel hódítsák el a trófeát?

– Nem hinném, hogy idén is kiütés lesz a fináléban. Egy döntőben sosem lehet biztosra menni. A londoniak szakmai stábja alighanem apró részletekre szedte a PSG játékát, próbálták megtalálni a gyenge pontjaikat. A franciák talán kevésbé frissen várják a mérkőzést, Ousmane Dembélé sérüléssel bajlódott, nem hinném, hogy a legjobb formában várja a szombat estét. Ettől még jobb csapat, mint az Arsenal.

– Luis Enrique és Mikel Arteta személyében spanyol edzők irányítják a feleket.

– Luis Enrique évek óta a csúcson van, a Barcelonával és a PSG-vel is nyert Bajnokok Ligáját, ezen a szinten is elképesztő tapasztalattal bír. Mikel Arteta a Premier League megnyerésével ért el óriási sikert, de egy finálé teljesen más, mint a bajnokság. Itt sosem lehet tudni, miként alakulnak a dolgok. Az ilyen mérkőzések előtt teljesen más a futballisták mentális állapota, az edzőknek ezért másképpen kell hozzájuk szólniuk.

– Annak idején kapusként a Szpartak Moszkvával BEK-elődöntőig jutott. Nagy csalódás, hogy nem jött össze a finálé?

– Hiába volt remek csapatunk akkoriban, a Marseille jobbnak bizonyult nálunk. Pedig a sorozatban korábban a Fernando Hierro, Emilio Butragueno és Míchel nevével fémjelzett Real Madridot is kiejtettük, de a francia bajnok jobb volt nálunk. Az sem volt gyenge csapat, Jean-Pierre Papin, Jean Tigana vagy éppen Bernard Casoni támadta a kapumat.

– Előző este Máté Csabával vacsorázott, aki az Ahmat Groznijnál a segítőjeként dolgozik. Nem találkoznak eleget Oroszországban?!

– A munkában sosincs megállás. Máris a felkészülés részleteit kellett átbeszélnünk. Június kilencedikén kezdjük az edzéseket, tíz napot Moszkvában töltünk, utána kétszer tíz napot Szerbiában leszünk edzőtáborban. Csabával a keret alakulásáról is szót kellett ejtenünk, lesznek érkezők, mali válogatott játékost is igazolunk. Csaba fia, Roland is velünk dolgozik, nyugodtan mondhatom, jó munkát végeznek, elégedett vagyok mindkettőjükkel.

– Mit szól hozzá, hogy Robbie Keane távozott a Ferencváros éléről?

– Meglepett a váltás. Olvastam a nyilatkozatait, gyakran kritizálta a magyarszabályt, de én ezt egyszerűen nem is értettem… Amikor én voltam a vezetőedző, mindenféle szabály nélkül is kerestem a magyar futballisták szerepeltetésének lehetőségét. Ott volt Lisztes Krisztián, vagy éppen Varga Barnabás átigazolását Paksról én könyörögtem ki. Megszakadt a Ferencváros hét éve tartó bajnoki sorozata, talán a sors akarta úgy, hogy idén csupán második legyen a csapat. Olykor egyet hátra kell lépni, hogy azt követően ismét nagyot lehessen dobbantani.

– A Puskás Arénáról jó emlékei lehetnek, négy éve a Magyar Kupa döntőjében ott verték három góllal a paksiakat. Jó lesz visszatérni a stadionba?

– Óriási dolog, hogy itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Rengeteg szurkoló érkezett Angliából és Franciaországból, kis túlzással a fél világ a magyar fővárosra figyel ezekben a napokban. Abban mindenki biztos lehet, hogy az orosz televízióban is csak jókat mondok Budapestről, Magyarországról, és a magyar emberekről.