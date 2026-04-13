Chivu viccelődött: közelebb léptünk a BL-induláshoz

Vasárnap este hatalmas küzdőszellemről tanúbizonyságot téve az Inter nagy győzelmet aratott a Como otthonában: a hazaiak az első félidő hajrájában kétgólos előnyre tettek szert, ám az Inter Marcus Thuram góljával még a szünet előtt szépített, majd a francia támadó a térfélcsere után röviddel a második góljával már egyenlített. A második félidő középső harmadában aztán Denzel Dumfries is duplázott, ezzel már 4–2-re vezettek a vendégek, a végén a Como Lucas Da Cunha büntetőjével állította be a 4–3-as végeredményt.

Az újabb bajnoki győzelemmel eldőlt, hogy az Inter legrosszabb esetben is bronzérmes, tehát biztosan ott lesz a következő idényben a Bajnokok Ligája főtábláján, ám ez vagy elkerülte a milánóiak vezetőedzőjének, Cristian Chivunak a figyelmét, vagy csak viccelni akart a találkozót követően – esetleg babonás.

„Hogy foglalkoztat-e minket a bajnoki cím, a Scudetto? Nem, ezen a téren a kollégáimat követem, akik rendre a Bajnokok Ligájáról beszélnek. Szóval, mi is örülünk, hogy egy nagyot léptünk a következő idénybeli BL-indulásunk felé – fogalmazott az Inter vezetőedzője, majd valamivel komolyabbra fordította a szót. – Ma bizonyítottuk, hogy komoly és érett csapat vagyunk, amely a második félidőben az igazi karakterét is megmutatta. Persze, nem volt könnyű, hiszen egy komoly célokért küzdő csapat volt az ellenfelünk, amely az első félidőben nagyon intenzív futballal rukkolt elő, mi meg kicsit elcsúsztunk a védekezéssel, aminek megittuk a levét, de fordulás után változtattunk a hozzállásunkon, és megfordítottuk a mérkőzést.”

Chivu kollégája, a Como vezetőedzője, Cesc Fabregas is büszkeséggel telve nyilatkozott a mérkőzést követően, még úgy is, hogy végül pont nélkül maradt a csapata.

„Az első félidőben jól ráijesztettünk az Interre és büszke is lehetek a csapatomra, mert ilyen bátran futballozva mindenki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára. A csapatom taktikájáról nem beszélnék, a mutatott játékunk a pályán beszélt helyettem. Nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy húsz kapura lövésig jut az Inter ellen. Ha valaki két évvel ezelőtt azt mondja, hogy ekkora kihívás elé állítjuk az Intert, azt mondtam volna, hogy maximum egy felkészülési mérkőzésen, de ma egy komoly tétre menő bajnokin voltunk abszolút egyenlő ellenfelek” – mondta Fabregas a mérkőzés után, akit egyébként március hónap legjobb edzőjének választottak az olasz élvonalban.

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)