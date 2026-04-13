Nemzeti Sportrádió

Chivu viccelődött: közelebb léptünk a BL-induláshoz

H. Á.
2026.04.13. 10:44
null
Chivu (jobbra) gratulált a duplázó Dumfriesnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
Como Cesc Fabregas Inter Christian Chivu
Mint arról beszámoltunk, az Inter kétgólos hátrányból feállva, 4–3-ra győzte le a Comót az olasz élvonal 32. fordulójának vasárnap esti rangadóján, s ezzel a bajnoki cím megszerzésének kapujába került.

Vasárnap este hatalmas küzdőszellemről tanúbizonyságot téve az Inter nagy győzelmet aratott a Como otthonában: a hazaiak az első félidő hajrájában kétgólos előnyre tettek szert, ám az Inter Marcus Thuram góljával még a szünet előtt szépített, majd a francia támadó a térfélcsere után röviddel a második góljával már egyenlített. A második félidő középső harmadában aztán Denzel Dumfries is duplázott, ezzel már 4–2-re vezettek a vendégek, a végén a Como Lucas Da Cunha büntetőjével állította be a 4–3-as végeredményt. 

Az újabb bajnoki győzelemmel eldőlt, hogy az Inter legrosszabb esetben is bronzérmes, tehát biztosan ott lesz a következő idényben a Bajnokok Ligája főtábláján, ám ez vagy elkerülte a milánóiak vezetőedzőjének, Cristian Chivunak a figyelmét, vagy csak viccelni akart a találkozót követően – esetleg babonás. 

„Hogy foglalkoztat-e minket a bajnoki cím, a Scudetto? Nem, ezen a téren a kollégáimat követem, akik rendre a Bajnokok Ligájáról beszélnek. Szóval, mi is örülünk, hogy egy nagyot léptünk a következő idénybeli BL-indulásunk felé – fogalmazott az Inter vezetőedzője, majd valamivel komolyabbra fordította a szót. – Ma bizonyítottuk, hogy komoly és érett csapat vagyunk, amely a második félidőben az igazi karakterét is megmutatta. Persze, nem volt könnyű, hiszen egy komoly célokért küzdő csapat volt az ellenfelünk, amely az első félidőben nagyon intenzív futballal rukkolt elő, mi meg kicsit elcsúsztunk a védekezéssel, aminek megittuk a levét, de fordulás után változtattunk a hozzállásunkon, és megfordítottuk a mérkőzést.” 

Chivu kollégája, a Como vezetőedzője, Cesc Fabregas is büszkeséggel telve nyilatkozott a mérkőzést követően, még úgy is, hogy végül pont nélkül maradt a csapata.

„Az első félidőben jól ráijesztettünk az Interre és büszke is lehetek a csapatomra, mert ilyen bátran futballozva mindenki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára. A csapatom taktikájáról nem beszélnék, a mutatott játékunk a pályán beszélt helyettem. Nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy húsz kapura lövésig jut az Inter ellen. Ha valaki két évvel ezelőtt azt mondja, hogy ekkora kihívás elé állítjuk az Intert, azt mondtam volna, hogy maximum egy felkészülési mérkőzésen, de ma egy komoly tétre menő bajnokin voltunk abszolút egyenlő ellenfelek” – mondta Fabregas a mérkőzés után, akit egyébként március hónap legjobb edzőjének választottak az olasz élvonalban. 

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Internazionale 3–4 (Valle 36., Nico Paz 45., Da Cunha 89. – 11-esből, ill. M. Thuram 45+1., 49., Dumfries 58., 72.)

  1. Internazionale

32

24

3

5

75–29

+46 

75 

  2. Napoli

32

20

6

6

48–31

+17 

66 

  3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

  4. Juventus

32

17

9

6

55–29

+26 

60 

  5. Como

32

16

10

6

56–26

+30 

58 

  6. Roma

32

18

3

11

45–28

+17 

57 

  7. Atalanta

32

14

11

7

44–28

+16 

53 

  8. Bologna

32

14

6

12

42–37

+5 

48 

  9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Udinese

32

12

7

13

38–42

–4 

43 

11. Sassuolo

32

12

6

14

39–43

–4 

42 

12. Torino

32

11

6

15

37–54

–17 

39 

13. Genoa

32

9

9

14

38–45

–7 

36 

14. Parma

32

8

12

12

23–40

–17 

36 

15. Cagliari

32

8

9

15

33–44

–11 

33 

16. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

17. Cremonese

32

6

9

17

26–47

–21 

27 

18. Lecce

32

7

6

19

21–45

–24 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

Az állás

 

 

