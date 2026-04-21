Capello: Bernardo Silva megszerzése akkorát szólna a Juventusnál, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése

M. B.M. B.
2026.04.21. 20:24
Fabio Capello (Fotó: Getty Images)
Juventus Fabio Capello Bernardo Silva
A Milan és a Juventus következő idénybeli esélyeiről beszélt Fabio Capello, aki úgy játékosként, mint edzőként megfordult mindkét együttesnél. A 79 éves edzőlegenda többek között a Manchester Citytől az évad végén távozó Bernardo Silvát méltatta, mint a torinóiak egyik várható célpontját.

Mint ismert, a 31 éves portugál középpályás szabadon igazolhatóként lesz elérhető a nyáron, s többek között a Juventust is számon tartják a potenciális érdeklődők között.

„Azt szoktam mondani, hogy egy átigazolási időszakban nincs szükség öt-hat érkezőre. Elég, ha egy vagy két játékost hozol, de ők magas minőséget képviselnek. Én például Bernardo Silvát vinném a Juventusba, mert mindig jókor van jó helyen, s 31 évesen is képes kiemelkedni a Serie A mezőnyéből. Az ő megszerzése akkorát szólna, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése az Antonio Conte-féle csapathoz” – fogalmazott Fabio Capello a La Gazzetta dello Sportnak, amelyet a Football Italia szemlézett.

A pályafutása során a Juventus és a Milan mellett a Real Madridot és az angol válogatottat is irányító edzőlegenda hozzátette: a következő idényben a „zebrák” nagy eséllyel harcolhatnak majd a scudettóért, mert Luciano Spalletti vezetőedző mellett a legfontosabb játékosok szerződését is sikerült meghosszabbítani, ellentétben például a Milannal, ahol több húzónév helyzete is bizonytalan. Capello azt is elmondta, hogy Juventus védelmébe a Bayern Münchenben légióskodó Kim Min Dzsét szerződtetné.

A Juventus jelenleg a bajnoki tabella negyedik, BL-indulást jelentő helyén áll, öt ponttal megelőzve az ötödik helyezett Comót.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

  2. Milan

33

19

9

5

48–27

+21 

66 

  3. Napoli

33

20

6

7

48–33

+15 

66 

  4. Juventus

33

18

9

6

57–29

+28 

63 

  5. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

  6. Roma

33

18

4

11

46–29

+17 

58 

  7. Atalanta

33

14

12

7

45–29

+16 

54 

  8. Bologna

33

14

6

13

42–39

+3 

48 

  9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Torino

33

11

7

15

37–54

–17 

40 

13. Genoa

33

10

9

14

40–46

–6 

39 

14. Parma

33

9

12

12

24–40

–16 

39 

15. Fiorentina

33

8

12

13

38–45

–7 

36 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Cremonese

33

6

10

17

26–47

–21 

28 

18. Lecce

33

7

7

19

22–46

–24 

28 

19. Verona

33

3

9

21

23–56

–33 

18 

20. Pisa

33

2

12

19

24–60

–36 

18 

 

 

Juventus Fabio Capello Bernardo Silva
