Capello: Bernardo Silva megszerzése akkorát szólna a Juventusnál, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése
Mint ismert, a 31 éves portugál középpályás szabadon igazolhatóként lesz elérhető a nyáron, s többek között a Juventust is számon tartják a potenciális érdeklődők között.
„Azt szoktam mondani, hogy egy átigazolási időszakban nincs szükség öt-hat érkezőre. Elég, ha egy vagy két játékost hozol, de ők magas minőséget képviselnek. Én például Bernardo Silvát vinném a Juventusba, mert mindig jókor van jó helyen, s 31 évesen is képes kiemelkedni a Serie A mezőnyéből. Az ő megszerzése akkorát szólna, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése az Antonio Conte-féle csapathoz” – fogalmazott Fabio Capello a La Gazzetta dello Sportnak, amelyet a Football Italia szemlézett.
A pályafutása során a Juventus és a Milan mellett a Real Madridot és az angol válogatottat is irányító edzőlegenda hozzátette: a következő idényben a „zebrák” nagy eséllyel harcolhatnak majd a scudettóért, mert Luciano Spalletti vezetőedző mellett a legfontosabb játékosok szerződését is sikerült meghosszabbítani, ellentétben például a Milannal, ahol több húzónév helyzete is bizonytalan. Capello azt is elmondta, hogy Juventus védelmébe a Bayern Münchenben légióskodó Kim Min Dzsét szerződtetné.
A Juventus jelenleg a bajnoki tabella negyedik, BL-indulást jelentő helyén áll, öt ponttal megelőzve az ötödik helyezett Comót.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Milan
33
19
9
5
48–27
+21
66
|3. Napoli
33
20
6
7
48–33
+15
66
|4. Juventus
33
18
9
6
57–29
+28
63
|5. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|6. Roma
33
18
4
11
46–29
+17
58
|7. Atalanta
33
14
12
7
45–29
+16
54
|8. Bologna
33
14
6
13
42–39
+3
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Torino
33
11
7
15
37–54
–17
40
|13. Genoa
33
10
9
14
40–46
–6
39
|14. Parma
33
9
12
12
24–40
–16
39
|15. Fiorentina
33
8
12
13
38–45
–7
36
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Cremonese
33
6
10
17
26–47
–21
28
|18. Lecce
33
7
7
19
22–46
–24
28
|19. Verona
33
3
9
21
23–56
–33
18
|20. Pisa
33
2
12
19
24–60
–36
18