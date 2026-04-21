Capello: Bernardo Silva megszerzése akkorát szólna a Juventusnál, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése

Mint ismert, a 31 éves portugál középpályás szabadon igazolhatóként lesz elérhető a nyáron, s többek között a Juventust is számon tartják a potenciális érdeklődők között.

„Azt szoktam mondani, hogy egy átigazolási időszakban nincs szükség öt-hat érkezőre. Elég, ha egy vagy két játékost hozol, de ők magas minőséget képviselnek. Én például Bernardo Silvát vinném a Juventusba, mert mindig jókor van jó helyen, s 31 évesen is képes kiemelkedni a Serie A mezőnyéből. Az ő megszerzése akkorát szólna, mint annak idején Andrea Pirlo érkezése az Antonio Conte-féle csapathoz” – fogalmazott Fabio Capello a La Gazzetta dello Sportnak, amelyet a Football Italia szemlézett.

A pályafutása során a Juventus és a Milan mellett a Real Madridot és az angol válogatottat is irányító edzőlegenda hozzátette: a következő idényben a „zebrák” nagy eséllyel harcolhatnak majd a scudettóért, mert Luciano Spalletti vezetőedző mellett a legfontosabb játékosok szerződését is sikerült meghosszabbítani, ellentétben például a Milannal, ahol több húzónév helyzete is bizonytalan. Capello azt is elmondta, hogy Juventus védelmébe a Bayern Münchenben légióskodó Kim Min Dzsét szerződtetné.

A Juventus jelenleg a bajnoki tabella negyedik, BL-indulást jelentő helyén áll, öt ponttal megelőzve az ötödik helyezett Comót.