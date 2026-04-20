Paolo Di Canio szerint a Juventus még okozhat meglepetést

Di Canio a Sky Sport vasárnap esti műsorában arról beszélt, hogy Luciano Spalletti vezetőedző lehet a Juventus elmúlt négy-öt évének talán legjobb igazolása és úgy véli, a szakember irányításával a Juve odaérhet a második helyre a dobogón a Serie A végelszámolásánál.

„Jelenleg számomra egyértelmű, hogy a Juventus van a legjobb formában, legalábbis az alapján, amit az elmúlt meccseken láttunk tőle, meg a Milantól és a Napolitól. Egyértelmű, hogy a Juve hármuk közül leginkább az a csapat jelenleg, amely meg tudja mutatni a pályán azt, amit a vezetőedzője viszont szeretne látni és meggyőződéssel tudja ezt tenni. Spalletti üzenete világos és egyértelmű: nem helyez túlzottan nagy nyomást a csapatra, de azért tudja a játékosokkal, hogy a csapat meze mennyire fontos és hogy milyen utat szeretne végigjárni velük. Ők pedig vevők erre, sokkal inkább, mint a másik két csapatnál. Ezért tartom őt a Juve elmúlt öt évének legjobb igazolásának, nemcsak taktikai szempontból, de a játékosok mentalitása szempontjából is” – fogalmazott Di Canio.

A hétvégén könnyen nagyot változhat egyébként a dobogósok versenyfutása, hiszen vasárnap este a Juventus éppen a Milan otthonába látogat – így előfordulhat, hogy viszonylag hamar eldőlhet, hogy igaza lehet-e Di Caniónak és odaérhetnek-e a torinóiak a második helyre, vagy sem.

Paolo Di Canio egyébként igazán jól ismerheti a versenyfutásban érintett három csapatot, hiszen játékosként mind a három klubnál szerepelt: 1990 és 1993 között a Juventusnál 111 meccsen 7 gólt szerzett, a Napolinál a '93–94-es idényben 27/5-ös mutatót szállított, a Milannál pedig 1994 és 1996 közötti két idényben 53 meccsen hét gólig jutott. A Juvéval UEFA-kupát, a Milannal bajnoki címet nyert, majd a skót Celtichez ment egy évre, ahol elkezdett kultikus státuszba emelkedni, miután a játékosok szakszervezete megválasztotta az idény játékosának.

AZ ÉV GÓLJA DI CANIÓTÓL

Innen Angliába került, ahol a klubja, a Sheffield Wednesday is az idény legjobbjának választotta, s ezt 2000-ben következő csapata a West Ham is megtette. Ebben nagy szerepet játszott, hogy a 1999–2000-es Premier League idényben az övé lett a szezon legszebb gólja, 2001-ben pedig a FIFA Fair Play-díját is elnyerte – amikor az Everton elleni bajnokin megállt és megfogta a labdát, amikor az ellenfél kapusa megsérült. Tegyük hozzá, megítélésén ez nagyot javított, főleg, hogy két évvel korábban még 11 meccses eltiltást kapott, mert egy mérkőzésen fellökte Paul Alcock játékvezetőt, miután piros lapot kapott tőle.