Serie A: folytatta győzelmi sorozatát a címvédő Napoli; Genovában nyert az Udinese

2026.03.20. 22:45
Scott McTominay döntött az Unipol Domusban (Fotó: Getty Images)
A címvédő Napoli győzelmével kezdődött az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 30. fordulója pénteken: Antonio Conte csapata Cagliariból Scott McTominay góljának köszönhetően távozott három ponttal.

Sorozatban három sikerrel a háta mögött vágott neki a 30. fordulónak a Napoli, amely a Cagliari otthonában már a 2. percben megszerezte a vezetést: szöglet utáni kavarodás végén a skót válogatott Scott McTominay pofozta be a labdát a hazaiak kapujába.

A Cagliari az egész mérkőzésen veszélytelen volt, kaput eltaláló lövést sem jegyzett a gárda, így Antonio Conte csapatának az előny birtokában már nem igazán kellett megerőltetnie magát. A Napoli ezzel hat pontra megközelítette az élen álló Intert, amely vasárnap a Fiorentinához látogat a hétvége záró meccsén.

A játéknap másik összecsapásán szintén idegenbeli siker született: az Udinese Jurgen Ekkelenkamp góljával szerzett vezetést a Genoa ellen, a végeredményt pedig Keinan Davis állította be a hajrában.

OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)

Szombaton játsszák
15.00: Parma–Cremonese
18.00: Milan–Torino
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale29222565–23+42 68 
2. Napoli30195646–30+16 62 
3. Milan29179344–21+23 60 
4. Como29159548–22+26 54 
5. Juventus29158651–28+23 53 
6. Roma291631039–23+16 51 
7. Atalanta291211640–27+13 47 
8. Bologna291261138–34+4 42 
9. Lazio291010929–28+1 40 
10. Udinese301161335–42–7 39 
11. Sassuolo291151335–39–4 38 
12. Parma298101121–36–15 34 
13. Genoa30891336–42–6 33 
14. Torino29961432–50–18 33 
15. Cagliari30791431–42–11 30 
16. Fiorentina296101334–43–9 28 
17. Lecce29761621–39–18 27 
18. Cremonese29591523–44–21 24 
19. Pisa292121523–49–26 18 
20. Verona29391722–51–29 18 

 

 

