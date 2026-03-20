Serie A: folytatta győzelmi sorozatát a címvédő Napoli; Genovában nyert az Udinese

Sorozatban három sikerrel a háta mögött vágott neki a 30. fordulónak a Napoli, amely a Cagliari otthonában már a 2. percben megszerezte a vezetést: szöglet utáni kavarodás végén a skót válogatott Scott McTominay pofozta be a labdát a hazaiak kapujába.

A Cagliari az egész mérkőzésen veszélytelen volt, kaput eltaláló lövést sem jegyzett a gárda, így Antonio Conte csapatának az előny birtokában már nem igazán kellett megerőltetnie magát. A Napoli ezzel hat pontra megközelítette az élen álló Intert, amely vasárnap a Fiorentinához látogat a hétvége záró meccsén.

A játéknap másik összecsapásán szintén idegenbeli siker született: az Udinese Jurgen Ekkelenkamp góljával szerzett vezetést a Genoa ellen, a végeredményt pedig Keinan Davis állította be a hajrában.

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)

Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)

Szombaton játsszák

15.00: Parma–Cremonese

18.00: Milan–Torino

20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Hellas Verona

15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)

18.00: Roma–Lecce

20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)