Serie A: folytatta győzelmi sorozatát a címvédő Napoli; Genovában nyert az Udinese
Sorozatban három sikerrel a háta mögött vágott neki a 30. fordulónak a Napoli, amely a Cagliari otthonában már a 2. percben megszerezte a vezetést: szöglet utáni kavarodás végén a skót válogatott Scott McTominay pofozta be a labdát a hazaiak kapujába.
A Cagliari az egész mérkőzésen veszélytelen volt, kaput eltaláló lövést sem jegyzett a gárda, így Antonio Conte csapatának az előny birtokában már nem igazán kellett megerőltetnie magát. A Napoli ezzel hat pontra megközelítette az élen álló Intert, amely vasárnap a Fiorentinához látogat a hétvége záró meccsén.
A játéknap másik összecsapásán szintén idegenbeli siker született: az Udinese Jurgen Ekkelenkamp góljával szerzett vezetést a Genoa ellen, a végeredményt pedig Keinan Davis állította be a hajrában.
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)
Szombaton játsszák
15.00: Parma–Cremonese
18.00: Milan–Torino
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|3. Milan
|29
|17
|9
|3
|44–21
|+23
|60
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Udinese
|30
|11
|6
|13
|35–42
|–7
|39
|11. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|12. Parma
|29
|8
|10
|11
|21–36
|–15
|34
|13. Genoa
|30
|8
|9
|13
|36–42
|–6
|33
|14. Torino
|29
|9
|6
|14
|32–50
|–18
|33
|15. Cagliari
|30
|7
|9
|14
|31–42
|–11
|30
|16. Fiorentina
|29
|6
|10
|13
|34–43
|–9
|28
|17. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|18. Cremonese
|29
|5
|9
|15
|23–44
|–21
|24
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18