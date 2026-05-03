Puskás–Suzuki-kupa: a Puskás Akadémia legyőzte a Juventust

A hetedik helyért mérkőzött meg egymással a 18. Puskás–Suzuki-kupán a házigazda Puskás Akadémia és a rangos felcsúti nemzetközi utánpótlástorna előző évi győztese, a Juventus. A torinóiaknak ez a harmadik PSK-juk, a korábbi kettőn is összefutott ez a két csapat, eddig nem örülhettünk magyar sikernek – most viszont igen!

Pedig már a 3. percben előnybe kerültek az olaszok, jobb oldali szöglet után az igencsak magasra emelkedő Denaly Osakue két méterről a kapuba fejelt. Sőt, a 15. percben lerántás miatt tizenegyeshez jutott a Juve, de Giacomo Urbano jobbal a bal kapufa mellé lőtt. Ez fordulópontot jelentett a meccsen, ettől fogva a Puskás Akadémia átvette a kezdeményezést, és egyértelműen uralta a meccset. A szünet után, a 43. percben (a PSK-n kétszer 30 perces mérkőzéseket játszanak) a felcsúti csapatkapitány, Somfalvi Barna lecsapott egy szabad labdára, és 11 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Igen erős negyedórája volt Somfalvinak: a gól előtt is neki volt helyzete, majd csaknem vezetést szerzett szabadrúgásból, amelyet bravúrral tolt ki a jobb alsó sarok elől Jakab Mátyás Gáspár, a Juventus magyar kapusa. A felcsúti „cséká” ezután dropból lőtt kevéssel fölé az ötösről, majd az 55. percben büntetőből szerzett találatával megnyerte a meccset csapatának: középmagasan lőtt a kapu jobb oldalába.

„Nagyon nagy csapatmunka volt ez a siker – összegzett lapunknak Somfalvi Barna. – A mentális erőnk elképesztő volt. Jól jött ki ma nekem a lépés, de sokat is dolgozom érte, mondhatjuk, hogy ez volt életem meccse, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy két gólt rúgjak a Juventusnak. Nem kezdtük jól a tornát, igaz, erős ellenfeleink voltak, és örülök neki, hogy az utolsó két meccsre össze tudtuk magunkat szedni, és ilyen eredményeket tudtunk elérni.”

Arany Dávid, a Puskás Akadémia U17-es csapatának edzője pedig így értékelte a meccset és a tornát: „Meccsről meccsre lettünk jobbak és erősebbek mentálisan. Az első meccsen a Real Madriddal, a torna szerintem legjobb csapatával játszottunk, a Genk ellen már volt egy jó félidőnk, a Sporting ellen nagyot küzdöttünk és egyenrangú ellenfelek voltunk, most pedig bár hátrányba kerültünk, le tudtuk győzni a Juventust. A második félidőben lényegében egykapuztunk, ez óriási dolog. Járt nekünk már ez a siker, és nagyon kellett már a klubnak is, hogy végre nyerjünk egy meccset a PSK-n, mert régen volt már erre példa. Nem a helyezésre vagyunk büszkék, hanem arra, hogy meccsről meccsre fejlődve, ilyen erős csapatok ellen helyt tudtunk állni.”

18. Puskás–Suzuki-kupa, Felcsút

A 7. helyért

Puskás Akadémia–Juventus (olasz) 2–1 (0–1)

Puskás Akadémia: Süli – Németh-Hám, Koszi, Beder, Serbin – Ratkai (Sajgó, a szünetben), Erdei – Verbőczi (Boda, 30.), Jancsó (Nica, 56.), Somfalvi – Moldován (Volvach, 42.).

G: Somfalvi (43., 55. – a másodikat 11-esből), ill. Osakue (3.)