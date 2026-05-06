Csernyánszki Liliána: Elértük a céljainkat!

Negyedik alkalommal találkozott ebben az idényben a győri és a debreceni kézicsapat vasárnap, a korábbi három meccsből kettőt simán megnyert az ETO, az Audi Arénában viszont januárban a Bajnokok Ligájában borsot tört a zöld-fehérek orra alá a DVSC. Ehhez hasonló forgatókönyvben bízhattak a hajdúságiak a tatabányai kupadöntőben, ám a viszonylag szoros első félidő után – 17–15-ös győri vezetéssel ért véget az első játékrész – a másodikban már kijött a két csapat közötti különbség, a fáradó debrecenieket lerohanták a győriek, akik 37–26-ra nyertek.

„Összességében így is elégedettek lehetünk ezzel a hétvégével – értékelte a Nemzeti Sportnak a finálét követően Csernyánszki Liliána, a DVSC irányítója. – Nagyon fontos volt, hogy az első meccset megnyerjük a Mosonmagyaróvár ellen. Utána már tisztában voltunk vele, bármelyik ellenféllel kerülünk össze, nem lesz könnyű a helyzetünk. A Győr klasszis csapat, amely ellen nem férnek bele azok az apróbb hibák, amelyeket a második fél­időben elkövettünk, az ETO ezt kihasználta. Jó, hogy egész sokáig tartottuk magunkat, de a végére elfáradtunk, ez bizonyult a döntő tényezőnek. Mert amíg mi hibázgattunk, lerohantak bennünket, de azt is megbüntették, amikor kicsit bealudtunk védekezés közben.”

Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője: – Van bennem hiányérzet, egyértelműen jobb teljesítményt vártam magunktól. Akadtak kifejezetten jó időszakaink, tudtuk tartani a lépést a Győrrel, ameddig bírtuk erővel, tapadtunk rájuk. Arra számítottam, hogy felszabadultabb játékot tudunk produkálni, kidolgoztuk a helyzeteinket, de rengeteg ziccert kihagytunk. Ha mentálisan kicsit erősebbek vagyunk, jobban elhisszük, akkor közelebb kerülhettünk volna, vagy akár még meglepetést is tudtunk volna szerezni. A kishitűséget sajnálom, ennek következménye a nagyon sok technikai hiba. Ettől függetlenül büszkék vagyunk az ezüstéremre. VÉLEMÉNY

A DVSC keretéből többen hiányoztak, Jovana Jovovics az elődöntőben sérült meg, a döntő keretébe ugyan benevezték, de a pályán nem tudott segíteni.

„Sajnos kevesen maradtunk, de küzdöttünk a végéig. A bajnokságból még maradtak hátra mérkőzéseink, de minden előzetesen meghatározott célunkat elértük, így büszkék lehetünk magunkra és az elvégzett munkánkra” – tette hozzá Csernyánszki.

Az irányító a döntőben négyszer talált be, emellett több gólpasszt is kiosztott, ugyanakkor saját teljesítményével kapcsolatban kritikusan fogalmazott.

„Ha az egész évet nézem, sajnálom, mert lehet, hogy egy kicsit többet is kihozhattam volna magamból. A döntővel kapcsolatban úgy éreztem, hogy valamivel jobban meg tudtam mutatni, mi van bennem. Önbizalmat adott, hogy jól ment az ETO ellen, ez visszajelzés, hogy megéri a munka. Ha bátran megyek oda egy-egyezni vagy lőni, akkor igenis meg tudom csinálni. Csak hinnem kell magamban.”

A bajnokságban négy fordulóval a vége előtt a harmadik helyen álló DVSC hátrébb már nem végezhet, feljebb még igen. Az következő hetekben játszik a második helyen álló ferencvárosiakkal (május 16., Elek Gyula Aréna) és a listavezető győriekkel (május 24., hazai pályán) is.