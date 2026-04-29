PSK: ötgólos meccsen kapott ki a Honvéd, iksz a Panathinaikosz–Juventus találkozón

A címvédő Juventus és az örökös résztvevő Panathinaikosz összecsapásával kezdődött el szerdán a 18. Puskás–Suzuki-kupa Felcsúton. A hagyományosan az U17-es korosztálynak kiírt rangos utánpótlástornán az idei első gólt az athéni együttes (amelynek ugyebár sikeredzője volt a névadó Puskás Ferenc) szerezte, midőn a 10. percben Makszimosz Ntampizasz 24 méterről váratlanul lövésre szánta el magát, és labdája ki is kötött a jobb alsó sarokba. A második 30 percben (a PSK-n kétszer 30 perces mérkőzéseket játszanak) már sokkal jobb teljesítményt nyújtott az olasz együttes (amelynek kispadján magyar cserekapus ült (Jakab Mátyás Gáspár), és az 53. percben ki is egyenlített: jobbról beadott szöglet után a csapatkapitány, Edoardo Rocchetti három méterről kotorta a kapuba a labdát, 1–1-es döntetlennel kezdődött tehát a torna.

Amelynek második meccsén be is mutatkozott az egyik magyar résztvevő, a Budapest Honvéd, amelynek tavalyi csapata ezüstérmet szerzett. A kispestiek, ahogy egy éve ilyenkor, úgy most is a Slavia Praha ellen kezdtek, akkor a későbbi bronzérmes prágaiak 1–0- ra nyertek. Sokáig úgy tűnt, most jóval nagyobb különbség lesz a csehek javára, akik már az első félidőben 2–0-s előnyre tettek szert. Pedig az első nagy helyzet a Honvéd előtt adódott a 12. percben, amikor balról érkező beadást lőhetett volna be néhány méterről a félig üres kapuba Érsek Patrik, ám a támadó nem élt a lehetőséggel. Azonnal büntetett a Slavia, jobbról betört a 16-oson belülre Ondrej Masek, majd az öt és feles sarkáról jobbal a léc alá bombázott. A 21. percben érkezett a második cseh gól, amikor Lukás Reil balról Adam Procházkát játszotta meg, ő középről lőtt, ezt még blokkolták a kispestiek, de a második próbálkozást 16 méterről már nem, a labda félmagasan a kapu jobb oldalába vágódott. Akadtak ugyan kispesti lehetőségek is (Bokor Balázs lövését a kapus védte, Ferencz Kende beívelt szabadrúgás utáni fejese kevéssel ment a jobb kapufa mellé), de nem volt átütőerő a csapatban, a szünet utáni harmadik percben pedig Ondrej Masek megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját.

A Honvéd azonban ezután valósággal megtáltosodott, szépített a 46. percben, amikor Érsek Patrik öt méterről fejjel talált a kapuba, majd újabb gólt szerzett az 56. percben, a csereként beállt Balaskó Milán hatalmas bombagólt lőtt jobbal a jobb felső sarokba. És az utolsó percben egy Slavia-védőn megpattanó lövés a jobb kapufán csattant. Ennyin múlt…

„Az történt, amit mondtam a fiúknak meccs előtt: hogy a nemzetközi mezőnyben minden hibát megbüntet az ellenfél. Hibáztunk, megbüntettek – mondta lapunknak Petrók Viktor, a Budapest Honvéd U17-es csapatának edzője. – A játékkal nulla háromnál sem voltam feltétlenül elégedetlen, csak kicsit türelmetlenek voltunk. Olyan intenzitással találkoztunk, amilyennel nem szoktunk. Nulla háromnál aztán kiderült, hogy tudunk mi is futballozni, igaz, akkor már kicsit átadták nekünk a területet. Sajnálom, hogy a végén a kapufáról kifelé pattant a labda. Elsőre elégedett vagyok, de a folytatásban türelmesebben kell járatnunk a labdát.”

PUSKÁS–SUZUKI-KUPA

B-csoport

Panathinaikosz (görög)–Juventus (olasz) 1–1 (1–0)

G: Ntampizasz (10.), ill. Rocchetti (53.)

Slavia Praha (cseh)–Budapest Honvéd 3–2 (2–0)

Budapest Honvéd: Czinki – Molnár (Schwarcz, 56.), Ferencz, Csörgő, Varga-Sós – Kovács Á. (Balaskó, 50.), Szanka (Szőke, 39.), Domján (Csákány, 39.) – Érsek, För (Varga, 39.), Bokor

Gólszerző: Masek (14., 48.), Procházka (21.), ill. Érsek (46.), Balaskó (56.)