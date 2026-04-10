Luciano Spalletti marad a Juventus vezetőedzője – hivatalos

A 67 éves szakember október végén váltotta Igor Tudort a kispadon, amikor a horvát trénerrel nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatnál és hármas kudarcszériánál tartottak a Zebrák. Az azóta eltelt szűk hat hónapban viszont a Serie A-ban a hetedik helyről az ötödikre jött fel a Juventus úgy, hogy már csak egyetlen pont választja el a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyezett Comótól.

Spalletti idény végéig szóló szerződése BL-kvalifikáció esetén automatikusan meghosszabbodott volna két évvel, de a vezetőség végül nem várta meg, hogy ez eldőljön.

„Amikor megérkeztem, felajánlották nekem ezt a szerződést, amely olyan volt, mintha azt mondták volna: lógjunk együtt kicsit, töltsünk egy kis időt együtt, ismerjük meg egymást, aztán a szezon végén szabadon eldönthetjük, mit akarunk az eredményeink alapján” – fogalmazott Spalletti, akinek irányításával a torinói csapat 31 meccsen 17-szer győzött, nyolcszor döntetlent játszott és hatszor kikapott.

„Csatlakozása a családunkhoz azonnali és nagyon pozitív hatással volt játékosokra, az egész klubra és a teljes közösségre. Mindenki számára azonnal világossá vált, hogy ő a megfelelő személy arra, hogy a csapatot a fejlődés útjára vezesse” – mondta Damien Comolli, a Juventus vezérigazgatója. – „Ambiciózus játékstílusa tükrözi szurkolóink és a klub elvárásait, értékei pedig megtestesítik az identitásunkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az együttműködést, mert hiszünk abban, hogy a stabilitás és a folytonosság a jövőbeli siker két alapvető pillére”.

Spalletti kiesőhelyen vette át a Juventust a Bajnokok Ligája alapszakaszában, végül sikerült az egyenes kieséses szakaszba jutnia az együttessel, ám a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban kiejtette a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray.