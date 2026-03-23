„Az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár” – Kolarov az Inter firenzei döntetlenje után

„Tudtuk, hogy rendkívül fontos lenne begyűjteni a három pontot, de el kell ismerni, hogy a Fiorentina kivételes produkcióval rukkolt elő – idézi Alekszandar Kolarov szavait a Football Italia. – Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, s nem most éljük a legjobb időszakunkat sem, de még mindig van hatpontnyi előnyünk a tabella élén, így a sorsunk minden szempontból a mi kezünkben van.”

A szerb szakember javarészt a felgyülemlett fáradtság számlájára írta azt, hogy az Inter 12 pontos előnye az elmúlt időszakban a felére csökkent.

„Ha rólunk van szó, az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár. Az én meglátásom az, hogy egy erős, jó formában levő Fiorentina otthonában léptünk pályára, így a megszerzett pontot pozitívumként fogom fel” – tette hozzá Kolarov, majd közölte, hogy megérti a kritikus hangokat, de csapata ezzel együtt még mindig hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot.

Paolo Vanoli (Fotó: Getty Images)

„Gratuláltam a srácoknak, mivel két héten belül az ötödik, egy héten belül pedig a harmadik meccsünket játszottuk, s remekül helyálltunk. Ők és a stáb is kivételesen dolgozott, amit az jelez, hogy mi voltunk fölényben a mérkőzés végén – így Paolo Vanoli, a Fiorentina mestere. – A korai gól destabilizálta a csapatot, de össze tudtuk szedni magunkat. Korábban gyakran voltak gondjaink egy ilyen sűrűbb időszak végén, de ez alkalommal a motiváció és a sikeréhség meghozta a gyümölcsét.”

A firenzeiek kispadján a novemberben menesztett Stefano Piolit váltó 53 éves edző leszögezte: ő már a kezdetek óta hangsúlyozza, hogy csapatának „játszania kell a futballt ahhoz, hogy kimásszon a gödörből”.

„Nem egyszerű kimondani, hogy a cél mostantól a bennmaradás, pláne nem egy olyan környezetben, ahol általában magasak az elvárások – Firenze pont egy ilyen hely. Kellett hozzá némi idő, de a csapat kezd összeállni, s a Verona ellen egy újabb fontos mérkőzés vár ránk – mondta Vanoli, majd kitért néhány konkrét játékelemre is. – Egyértelműen javuló formában vagyunk, s a Gudmunsson révén bejátszott bal oldalon még tudunk fejlődni, de ezzel együtt számos lövést és beadást tudtunk leadni a 16-os széléről, aminek külön örülök. Ezzel együtt a csapat a labda nélküli játékban volt ma a legjobb, nagyon hatékonyan füleltük le az ellenfél csatárait kereső labdákat.”

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Internazionale 1–1 (Ndour 77., ill. F. P. Esposito 1.)