„Az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár” – Kolarov az Inter firenzei döntetlenje után
„Tudtuk, hogy rendkívül fontos lenne begyűjteni a három pontot, de el kell ismerni, hogy a Fiorentina kivételes produkcióval rukkolt elő – idézi Alekszandar Kolarov szavait a Football Italia. – Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, s nem most éljük a legjobb időszakunkat sem, de még mindig van hatpontnyi előnyünk a tabella élén, így a sorsunk minden szempontból a mi kezünkben van.”
A szerb szakember javarészt a felgyülemlett fáradtság számlájára írta azt, hogy az Inter 12 pontos előnye az elmúlt időszakban a felére csökkent.
„Ha rólunk van szó, az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár. Az én meglátásom az, hogy egy erős, jó formában levő Fiorentina otthonában léptünk pályára, így a megszerzett pontot pozitívumként fogom fel” – tette hozzá Kolarov, majd közölte, hogy megérti a kritikus hangokat, de csapata ezzel együtt még mindig hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot.
„Gratuláltam a srácoknak, mivel két héten belül az ötödik, egy héten belül pedig a harmadik meccsünket játszottuk, s remekül helyálltunk. Ők és a stáb is kivételesen dolgozott, amit az jelez, hogy mi voltunk fölényben a mérkőzés végén – így Paolo Vanoli, a Fiorentina mestere. – A korai gól destabilizálta a csapatot, de össze tudtuk szedni magunkat. Korábban gyakran voltak gondjaink egy ilyen sűrűbb időszak végén, de ez alkalommal a motiváció és a sikeréhség meghozta a gyümölcsét.”
A firenzeiek kispadján a novemberben menesztett Stefano Piolit váltó 53 éves edző leszögezte: ő már a kezdetek óta hangsúlyozza, hogy csapatának „játszania kell a futballt ahhoz, hogy kimásszon a gödörből”.
„Nem egyszerű kimondani, hogy a cél mostantól a bennmaradás, pláne nem egy olyan környezetben, ahol általában magasak az elvárások – Firenze pont egy ilyen hely. Kellett hozzá némi idő, de a csapat kezd összeállni, s a Verona ellen egy újabb fontos mérkőzés vár ránk – mondta Vanoli, majd kitért néhány konkrét játékelemre is. – Egyértelműen javuló formában vagyunk, s a Gudmunsson révén bejátszott bal oldalon még tudunk fejlődni, de ezzel együtt számos lövést és beadást tudtunk leadni a 16-os széléről, aminek külön örülök. Ezzel együtt a csapat a labda nélküli játékban volt ma a legjobb, nagyon hatékonyan füleltük le az ellenfél csatárait kereső labdákat.”
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Internazionale 1–1 (Ndour 77., ill. F. P. Esposito 1.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|30
|22
|3
|5
|66–24
|+42
|69
|2. Milan
|30
|18
|9
|3
|47–23
|+24
|63
|3. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|4. Como
|30
|16
|9
|5
|53–22
|+31
|57
|5. Juventus
|30
|15
|9
|6
|52–29
|+23
|54
|6. Roma
|30
|17
|3
|10
|40–23
|+17
|54
|7. Atalanta
|30
|13
|11
|6
|41–27
|+14
|50
|8. Lazio
|30
|11
|10
|9
|31–28
|+3
|43
|9. Bologna
|30
|12
|6
|12
|38–36
|+2
|42
|10. Sassuolo
|30
|11
|6
|13
|36–40
|–4
|39
|11. Udinese
|30
|11
|6
|13
|35–42
|–7
|39
|12. Parma
|30
|8
|10
|12
|21–38
|–17
|34
|13. Genoa
|30
|8
|9
|13
|36–42
|–6
|33
|14. Torino
|30
|9
|6
|15
|34–53
|–19
|33
|15. Cagliari
|30
|7
|9
|14
|31–42
|–11
|30
|16. Fiorentina
|30
|6
|11
|13
|35–44
|–9
|29
|17. Cremonese
|30
|6
|9
|15
|25–44
|–19
|27
|18. Lecce
|30
|7
|6
|17
|21–40
|–19
|27
|19. Verona
|30
|3
|9
|18
|22–52
|–30
|18
|20. Pisa
|30
|2
|12
|16
|23–54
|–31
|18