„Az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár” – Kolarov az Inter firenzei döntetlenje után

2026.03.23. 10:38
Alekszandar Kolarov (Fotó: Getty Images)
Paolo Vanoli Internazionale Fiorentina Serie A Alekszandar Kolarov Inter
Mint ismert, az éllovas Internazionale 1–1-es döntetlent játszott a Fiorentina vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 30. fordulójában vasárnap este. A mérkőzés után az eltiltását töltött Cristian Chivu helyett meccselő Alekszandar Kolarov, illetve a fierenzeiket irányító Paolo Vanoli nyilatkozott.

„Tudtuk, hogy rendkívül fontos lenne begyűjteni a három pontot, de el kell ismerni, hogy a Fiorentina kivételes produkcióval rukkolt elő – idézi Alekszandar Kolarov szavait a Football Italia. – Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, s nem most éljük a legjobb időszakunkat sem, de még mindig van hatpontnyi előnyünk a tabella élén, így a sorsunk minden szempontból a mi kezünkben van.”

A szerb szakember javarészt a felgyülemlett fáradtság számlájára írta azt, hogy az Inter 12 pontos előnye az elmúlt időszakban a felére csökkent. 

„Ha rólunk van szó, az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár. Az én meglátásom az, hogy egy erős, jó formában levő Fiorentina otthonában léptünk pályára, így a megszerzett pontot pozitívumként fogom fel” – tette hozzá Kolarov, majd közölte, hogy megérti a kritikus hangokat, de csapata ezzel együtt még mindig hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot. 

ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A
Paolo Vanoli (Fotó: Getty Images)

„Gratuláltam a srácoknak, mivel két héten belül az ötödik, egy héten belül pedig a harmadik meccsünket játszottuk, s remekül helyálltunk. Ők és a stáb is kivételesen dolgozott, amit az jelez, hogy mi voltunk fölényben a mérkőzés végén – így Paolo Vanoli, a Fiorentina mestere. – A korai gól destabilizálta a csapatot, de össze tudtuk szedni magunkat. Korábban gyakran voltak gondjaink egy ilyen sűrűbb időszak végén, de ez alkalommal a motiváció és a sikeréhség meghozta a gyümölcsét.”

A firenzeiek kispadján a novemberben menesztett Stefano Piolit váltó 53 éves edző leszögezte: ő már a kezdetek óta hangsúlyozza, hogy csapatának „játszania kell a futballt ahhoz, hogy kimásszon a gödörből”.

„Nem egyszerű kimondani, hogy a cél mostantól a bennmaradás, pláne nem egy olyan környezetben, ahol általában magasak az elvárások – Firenze pont egy ilyen hely. Kellett hozzá némi idő, de a csapat kezd összeállni, s a Verona ellen egy újabb fontos mérkőzés vár ránk – mondta Vanoli, majd kitért néhány konkrét játékelemre is. – Egyértelműen javuló formában vagyunk, s a Gudmunsson révén bejátszott bal oldalon még tudunk fejlődni, de ezzel együtt számos lövést és beadást tudtunk leadni a 16-os széléről, aminek külön örülök. Ezzel együtt a csapat a labda nélküli játékban volt ma a legjobb, nagyon hatékonyan füleltük le az ellenfél csatárait kereső labdákat.” 

OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Internazionale 1–1 (Ndour 77., ill. F. P. Esposito 1.)

AZ ÁLLÁS 
1. Internazionale30223566–24+42 69 
2. Milan30189347–23+24 63 
3. Napoli30195646–30+16 62 
4. Como30169553–22+31 57 
5. Juventus30159652–29+23 54 
6. Roma301731040–23+17 54 
7. Atalanta301311641–27+14 50 
8. Lazio301110931–28+3 43 
9. Bologna301261238–36+2 42 
10. Sassuolo301161336–40–4 39 
11. Udinese301161335–42–7 39 
12. Parma308101221–38–17 34 
13. Genoa30891336–42–6 33 
14. Torino30961534–53–19 33 
15. Cagliari30791431–42–11 30 
16. Fiorentina306111335–44–9 29 
17. Cremonese30691525–44–19 27 
18. Lecce30761721–40–19 27 
19. Verona30391822–52–30 18 
20. Pisa302121623–54–31 18 

 

 

Legfrissebb hírek

Az első percben gólt szerzett, de csak ikszelt az Inter Firenzében

Olasz labdarúgás
13 órája

A Pisa kiütésével tett újabb lépést a BL-indulás felé a Como, sorozatban harmadszor nyert a Lazio

Olasz labdarúgás
16 órája

Két pontjába került a Juvénak a kihagyott tizenegyes; ötgólos meccset húzott be a Milan

Olasz labdarúgás
2026.03.21. 22:45

Serie A: folytatta győzelmi sorozatát a címvédő Napoli; Genovában nyert az Udinese

Olasz labdarúgás
2026.03.20. 22:45

Kikapott Varga Barnabás nélkül, de így is továbbjutott az AEK Athén a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2026.03.19. 22:58

Edzőváltást eredményezett a Cremonese nyeretlenségi sorozata

Olasz labdarúgás
2026.03.18. 16:24

A Cremonese otthonában aratott gólzáporos győzelmet a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.03.16. 22:43

Serie A: Maldiniék legyőzték a Milant Rómában

Olasz labdarúgás
2026.03.15. 22:27
Ezek is érdekelhetik