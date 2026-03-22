Az első percben gólt szerzett, de csak ikszelt az Inter Firenzében

Vezetőedzője, Cristian Chivu nélkül volt kénytelen nekivágni a firenzei meccsnek az Inter, a román trénert ugyanis az előző fordulóban az Atalanta elleni, 1–1-es döntetlennel végződő hazai találkozón két sárga lappal kiállította Gianluca Manganiello játékvezető. A kiesőzónától egyre messzebb kerülni igyekvő lilák legutóbb rendkívül fontos három pontot szereztek az ugyancsak a Serie B-be csúszás rémétől fenyegetett Cremonese elleni 4–1-es győzelemmel, ám még megközelítőleg sem érezhetik magukat biztonságban.

Úgy tűnt, mestere elvesztése cseppet sem zavarta meg a milánói csapatot, amely már az 1. percben megszerezte a vezetést: Nicolo Barella beadásából Francesco Pio Esposito fejelt David De Gea kapujába. Hatalmas elánnal vetette bele magát a küzdelembe a listavezető, a négy perccel később firenzei védőknek Marcus Thuram lövésszerű beadását kellett kirúgniuk a kapu torkából, majd Barella szerzett lesgólt. A hátrányba kerülő hazaiak is derekasan iparkodtak, hogy megszerezzék az egyenlítő gólt, de Marco Brescianini hiába hozta szinte kihagyhatatlan helyzetbe Moise Keant, a csatár becsúszva az oldalhálóba pöckölte a labdát.

A Fiorentina a szünet után is magas letámadással próbálta hibázásra kényszeríteni a labdakihozataloknál az Inter védelmét, de a listavezető játékosai magabiztosan, a létező legkevesebbet kockáztatva tartották a labdát és az eredményt. A 72. percben így is nagyot kellett védenie Yann Sommernek, aki Cher Ndournak a tizenhatos csücskétől megeresztett lövését hárította. Öt perccel később azonban már ő sem tudott segíteni: Albert Gudmundsson a bal oldalról lőtt kapura, a svájci kapus oldalra tenyerelte ki a labdát, balszerencséjére pont Cher Ndour elé, aki közvetlen közelről a hálóba passzolt. 1–1

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Internazionale 1–1 (Ndour 77., ill. F. P. Esposito 1.)

Como–Pisa 5–0 (Diao 7., Duvikasz 29., Baturina 48., Paz 75., Perrone 81.)

Atalanta–Hellas Verona 1–0 (Zappacosta 37.)

Bologna–Lazio 0–2 (K. Taylor 72., 82.)

Roma–Lecce 1–0 (Vaz 57.)

Szombaton játszották

Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)

Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)

Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)

Pénteken játszották

Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)

Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)