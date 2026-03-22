A Pisa kiütésével tett újabb lépést a BL-indulás felé a Como
A Pisa a tabella utolsó előtti helyén állva lépett pályára a Como otthonában, mégis lehetett oka a bizakodásra, hiszen az előző fordulóban idénybeli második sikerét aratva legyőzte a Cagliarit – igaz, a hazaiak még inkább önbizalomtól duzzadva várhatták a meccset a Roma felülmúlását követően.
Cesc Fabregas csapata esélyt sem adott a kiesőjelöltnek, már a szünetre kétgólos előnyt alakított ki. A fordulást követően újabb három gólt berámoltak a hazaiak, többek között Nico Paz is beköszönt.
A Como tehát kihasználta a Juventus szombati botlását, így nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helyen áll.
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Pisa 5–0 (Diao 7., Duvikasz 29., Baturina 48., Paz 75., Perrone 81.)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)
Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|30
|18
|9
|3
|47–23
|+24
|63
|3. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|4. Como
|30
|16
|9
|5
|53–22
|+31
|57
|5. Juventus
|30
|15
|9
|6
|52–29
|+23
|54
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Sassuolo
|30
|11
|6
|13
|36–40
|–4
|39
|11. Udinese
|30
|11
|6
|13
|35–42
|–7
|39
|12. Parma
|30
|8
|10
|12
|21–38
|–17
|34
|13. Genoa
|30
|8
|9
|13
|36–42
|–6
|33
|14. Torino
|30
|9
|6
|15
|34–53
|–19
|33
|15. Cagliari
|30
|7
|9
|14
|31–42
|–11
|30
|16. Fiorentina
|29
|6
|10
|13
|34–43
|–9
|28
|17. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|18. Cremonese
|30
|6
|9
|15
|25–44
|–19
|27
|19. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18
|20. Pisa
|30
|2
|12
|16
|23–54
|–31
|18