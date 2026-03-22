A Pisa kiütésével tett újabb lépést a BL-indulás felé a Como

A Pisa a tabella utolsó előtti helyén állva lépett pályára a Como otthonában, mégis lehetett oka a bizakodásra, hiszen az előző fordulóban idénybeli második sikerét aratva legyőzte a Cagliarit – igaz, a hazaiak még inkább önbizalomtól duzzadva várhatták a meccset a Roma felülmúlását követően.

Cesc Fabregas csapata esélyt sem adott a kiesőjelöltnek, már a szünetre kétgólos előnyt alakított ki. A fordulást követően újabb három gólt berámoltak a hazaiak, többek között Nico Paz is beköszönt.

A Como tehát kihasználta a Juventus szombati botlását, így nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helyen áll.

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Como–Pisa 5–0 (Diao 7., Duvikasz 29., Baturina 48., Paz 75., Perrone 81.)

15.00: Atalanta–Hellas Verona

15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)

18.00: Roma–Lecce

20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)

Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)

Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)

Pénteken játszották

Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)

Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)