Nemzeti Sportrádió

NB I

Kazincbarcika–ETO FC 0–0 – ÉLŐ, Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

A Pisa kiütésével tett újabb lépést a BL-indulás felé a Como

2026.03.22. 14:25
Nico Paz (középen) csapata negyedik gólját szerezte (Fotó: Getty Images)
Címkék
Como Serie A Pisa
Sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését vette sikerrel a Cesc Fabregas vezette Como, amely vasárnap ötgólos sikert aratott a Pisa felett a Serie A 30. fordulójában.

A Pisa a tabella utolsó előtti helyén állva lépett pályára a Como otthonában, mégis lehetett oka a bizakodásra, hiszen az előző fordulóban idénybeli második sikerét aratva legyőzte a Cagliarit – igaz, a hazaiak még inkább önbizalomtól duzzadva várhatták a meccset a Roma felülmúlását követően.

Cesc Fabregas csapata esélyt sem adott a kiesőjelöltnek, már a szünetre kétgólos előnyt alakított ki. A fordulást követően újabb három gólt berámoltak a hazaiak, többek között Nico Paz is beköszönt.

A Como tehát kihasználta a Juventus szombati botlását, így nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt a Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helyen áll.

OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Pisa 5–0 (Diao 7., Duvikasz 29., Baturina 48., Paz 75., Perrone 81.)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)
Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale29222565–23+4268
  2. Milan30189347–23+2463
  3. Napoli30195646–30+1662
  4. Como30169553–22+3157
  5. Juventus30159652–29+2354
  6. Roma291631039–23+1651
  7. Atalanta291211640–27+1347
  8. Bologna291261138–34+442
  9. Lazio291010929–28+140
10. Sassuolo301161336–40–439
11. Udinese301161335–42–739
12. Parma308101221–38–1734
13. Genoa30891336–42–633
14. Torino30961534–53–1933
15. Cagliari30791431–42–1130
16. Fiorentina296101334–43–928
17. Lecce29761621–39–1827
18. Cremonese30691525–44–1927
19. Verona29391722–51–2918
20. Pisa302121623–54–3118

 

 

Ezek is érdekelhetik