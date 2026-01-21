Kiállítás, rontott büntető, de így is simán nyert, és biztosan a nyolc között végez a Bayern München

Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga)

Münchenben nem volt telt ház, de ez nem az érdektelenség miatt alakult így. Az UEFA még tavaly decemberben kemény büntetést szabott ki a bajorokra pirotechnikai eszközök használatáért, és egyéb rendezési hiányosságokért a Sporting elleni mérkőzésen. A Bayernnek öt szektort is be kellett zárnia, továbbá 116 ezer eurós (44.5 millió forint) büntetést is kapott.

Az első félidőben a nagy hazai nyomás ellenére nem született gól. A Bayern 66 százalékban birtokolta a labdát, és hatszor lőtt kapura – a belgák kétszer.

A második játékrészen aztán a bajorok fölénye gólokban is megmutatkozott, és az 55. percben már 2–0 állt az eredményjelzőn Harry Kane duplája után. Az elsőnél szépen csúsztatott fejjel a kapuba szöglet után, a másodiknál egy teljesen jogosan megítélt büntető során talált be.

A hazaiak számára remekül alakuló mérkőzés a 64. percben tört meg kissé, ekkor második sárga lappal kiállították Kim Min Dzsét. Ezzel együtt Kane megszertezhette volna a harmadik gólját is, ám a 81. percben kihagyta az újabb tizenegyest.

Maradt a 2–0, ezzel a győzelemmel eldőlt, hogy a Bayern München biztosan a nyolc között végez az alapszakaszban.

Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

Az angolok kétgólos előnyre tettek szert az első félidőben, mindkét alkalommal a védelem óriási hibája kellett a gólhoz. Előbb Yoane Wissa, majd Anthony Gordon büntetett. A szünet után az angolok tartották az előnyüket, majd a 65. percben Harvey Barnes lefutotta a vendégek védőit, és szépen a kapuba lőtte a Newcastle harmadik gólját – ez lett a végeredmény is.

A Newcastle már biztosan továbbjut az alapszakaszból, de még kérdés, hogy egyből a nyolcaddöntőben vagy a rájátszásban lesz újabb jelenése.

Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

Ezen a mérkőzésen sem született gól az első félidőben. A Juventus diktálta a tempót, azonban a Benfica védekezése rendben volt, készen állva a kontrázásra. A második 45 perc során beindult a gólgyár is. Khephren Thuram remek cselek után lőtt a kapuba, majd Weston McKennie használta ki a vendégvédelem bizonytalanságát.

Győzelmével a Juventus biztosan folytathatja a rájátszásban.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 2–0 (Kane 52., 55., – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Kim Min Dzse (Bayern München, 64.)

Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 2–0 (Thuram 55., McKennie 64.)

Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 3–0 (Wissa 8., Gordon 30., Barnes 65.)

További eredmények

Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1

Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) 3–2

Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 1–0

Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–3

Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) 2–4