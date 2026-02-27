„Mondtam nekik, hogy ne ünnepeljenek túl korán” – videón Robbie Keane öltözői beszéde

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán megfordította a Ludogorec elleni párharcot, így bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Az FTC-t irányító Robbie Keane így szólt játékosaihoz a mérkőzést követően:

„Hé, srácok! Őszintén mondom: elképesztően büszke vagyok rátok azért a hihetetlen teljesítményért, amit véghez vittetek. Mondtam nektek már a hotelben is: amikor kijött a sorsolás, és láttuk, kik ellen játszunk, senki sem hitt bennetek. Senki sem adott esélyt nekünk – rajtunk kívül, ebben az öltözőben. Mi pontosan tudjuk, mire vagytok képesek. Az első meccs után mondtam nekik, hogy ne ünnepeljenek túl korán. Emlékeztek erre? Ne ünnepeljetek túl korán! Ők megtették. Ez lett az eredménye. Sohase ünnepeljetek túl korán! Nincs vége, amíg vége nincs.”

„Megszereztük a korait gólt, és mentünk tovább, mentünk tovább. Lőhettünk volna négyet vagy ötöt is. Jól védekeztünk. Mindenkinek jár az elismerés. Bencét korán le kellett cserélni, változtatnunk kellett. Srácok, bejött valaki – bumm! Pontosan tudta, mit várunk tőle. Cissé megsérült, le kellett cserélni. Zaki beállt, majd hozta ugyanazt, amit a csapat. Júlio bejött, ő is tette a dolgát. Ezt hívják csapatnak, srácok! Ez csapat. Ez a különbség győzelem és vereség között: amikor mindenki egy hullámhosszon van. Mindenki egy irányba húz. Már a múlt héten is simán kellett volna vernünk őket, megérdemeltük a győzelmet. Ahogyan a továbbjutást is. Írjuk tovább a történelmet, ne álljatok le! Megpróbálták kicsinálni a csapatot, de mi megnyertük ezt a rohadt meccset!”