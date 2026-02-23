Bognár György: Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, idővel kiegyenesedünk

Paksi FC–ETO FC 3–4

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Szoros lett a vége…

– Ettől még az egész mérkőzésen azt éreztem, hogy az ETO jobb csapat, mint a miénk. El kell ismerni, nagyobb különbséggel is megnyerhették volna a vendégek ezt a mérkőzést. Nagyon sok helyezkedési és technikai hibát követtünk el, az elveszített labdával a Győr számos kontratámadást vezethetett.

– Egymás után az ötödik tétmérkőzésén kapott ki a Paks, ez korábban nem volt jellemző. Mi az oka a rossz sorozatnak, hogyan éli meg és mi lehet a kiút?

– Szerintem kívülről is jól látni az okokat: több új játékos érkezett, akiket próbálunk beépíteni a csapatba. Nagyon hiányoznak a sérültjeink, vannak, akik már játszanak, de még nincsenek jó állapotban, utol kell érniük magukat. A megoldás? A helyes önértékelés, a sok munka, és ha javul majd a játék, jönnek az eredmények is. Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, minden bajnokságban van ilyen periódus. Idővel kiegyenesedünk.

– Csinger Márk góljánál úgy tűnt, vége a mérkőzésnek, mégis izgalmassá tette a hajrát csapata – ezt minek tulajdonítja?

– Annak, hogy az öltözőben mentálisan rend van, a hozzáállással eddig sem volt gond, most sem, a srácok valóban mindent megtettek, küzdöttek, ahogyan mindig, csak ezúttal jobb volt az ellenfél.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Milyennek látta a mérkőzést?

– Nagyon izgalmasnak – igaz, inkább a nézőknek, mi a kispadon kevésbé élveztük. Jól kezdtünk, lendületesek voltunk, kihasználtuk a hazaiak hibáit, helyzeteket alakítottunk ki, gólokat lőttünk. Az első félidő utolsó tíz percében változott a játék képe, már nem voltunk olyan agresszívak a párharcokban, sok lepattanó labdát elveszítettünk, ezzel feljött a Paks, és megszerezte a szépítő gólt. Az öltözőben igyekeztünk megnyugtatni a csapatot, jól is folytattuk a mérkőzést a második félidőben.

– Amikor megszerezték a negyedik gólt, számított rá, hogy izgulni kell a végén?

– Hogy ennyire szoros lesz, arra nem, de nem gondoltam, hogy vége a meccsnek. Tudtam, hogy a Paks sosem adja fel, és a két erőcsatárral veszélyes lehet, aztán szerintem könnyű síppal befújt szabadrúgásból, majd tizenegyesből felzárkózott. Nekünk is voltak hiányzóink, de azokat a játékosokat, akik ezúttal rendelkezésre álltak, megpróbáltuk a lehető legjobban felkészíteni. Tudtuk, melyek a Paks erényei, és nagyon fontos három pontot szereztünk.

– Milyen volt az eltiltását követően ismét a kispadról irányítani csapatát?

– Sokkal jobb, mint a nézőtérről.