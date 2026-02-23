Bognár György: Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, idővel kiegyenesedünk

Paksi FC–ETO FC 3–4
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Szoros lett a vége…
– Ettől még az egész mérkőzésen azt éreztem, hogy az ETO jobb csapat, mint a miénk. El kell ismerni, nagyobb különbséggel is megnyerhették volna a vendégek ezt a mérkőzést. Nagyon sok helyezkedési és technikai hibát követtünk el, az elveszített labdával a Győr számos kontratámadást vezethetett.
– Egymás után az ötödik tétmérkőzésén kapott ki a Paks, ez korábban nem volt jellemző. Mi az oka a rossz sorozatnak, hogyan éli meg és mi lehet a kiút?
– Szerintem kívülről is jól látni az okokat: több új játékos érkezett, akiket próbálunk beépíteni a csapatba. Nagyon hiányoznak a sérültjeink, vannak, akik már játszanak, de még nincsenek jó állapotban, utol kell érniük magukat. A megoldás? A helyes önértékelés, a sok munka, és ha javul majd a játék, jönnek az eredmények is. Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, minden bajnokságban van ilyen periódus. Idővel kiegyenesedünk.
– Csinger Márk góljánál úgy tűnt, vége a mérkőzésnek, mégis izgalmassá tette a hajrát csapata – ezt minek tulajdonítja?
– Annak, hogy az öltözőben mentálisan rend van, a hozzáállással eddig sem volt gond, most sem, a srácok valóban mindent megtettek, küzdöttek, ahogyan mindig, csak ezúttal jobb volt az ellenfél.
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Milyennek látta a mérkőzést?
– Nagyon izgalmasnak – igaz, inkább a nézőknek, mi a kispadon kevésbé élveztük. Jól kezdtünk, lendületesek voltunk, kihasználtuk a hazaiak hibáit, helyzeteket alakítottunk ki, gólokat lőttünk. Az első félidő utolsó tíz percében változott a játék képe, már nem voltunk olyan agresszívak a párharcokban, sok lepattanó labdát elveszítettünk, ezzel feljött a Paks, és megszerezte a szépítő gólt. Az öltözőben igyekeztünk megnyugtatni a csapatot, jól is folytattuk a mérkőzést a második félidőben.
– Amikor megszerezték a negyedik gólt, számított rá, hogy izgulni kell a végén?
– Hogy ennyire szoros lesz, arra nem, de nem gondoltam, hogy vége a meccsnek. Tudtam, hogy a Paks sosem adja fel, és a két erőcsatárral veszélyes lehet, aztán szerintem könnyű síppal befújt szabadrúgásból, majd tizenegyesből felzárkózott. Nekünk is voltak hiányzóink, de azokat a játékosokat, akik ezúttal rendelkezésre álltak, megpróbáltuk a lehető legjobban felkészíteni. Tudtuk, melyek a Paks erényei, és nagyon fontos három pontot szereztünk.
– Milyen volt az eltiltását követően ismét a kispadról irányítani csapatát?
– Sokkal jobb, mint a nézőtérről.
Majdnem elszórakozta háromgólos előnyét a Pakson is nyerő ETO
Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Vezettek, helyzeteket dolgoztak ki, mégis csak egy pontot szereztek.
– Nehéz meccs volt erős csapat ellen. Bánhatjuk a kihagyott helyzeteket, ha megszerezzük a második gólt, talán győzünk. Joao Victor előtt ott volt a nagy lehetőség, sajnos kimaradt, a Debrecen pedig értékesítette az övét. Ez volt a kulcsmomentum. A játékosok keményen harcoltak a győzelemért, a lefújás után frusztráltak voltak, hogy nem sikerült. Ezt azért jó volt látni.
– A vezető gól után sokszor könnyelműnek tűntek a játékosai. Egyetért?
– Amikor kimaradt az a hatalmas helyzet, éreztem néhány labdarúgón az idegességet. Szerencsére sikerült visszarázódni. Ez fiatalokkal gyakran előfordult, nincs még sok tapasztalatuk, de idővel ebben is jobbak lesznek. Tizenkilenc-huszonegy éves futballistákról beszélünk, akik egyre jobbak és rutinosabbak lesznek.
– Igazságos az eredmény?
– A helyzetek száma alapján nem, rengeteget kihagytunk, mindenesetre ez az egy pont is közelebb visz minket a céljainkhoz. Az előző tizenkét mérkőzésen csak egyszer kaptunk ki, ami kiváló eredménysor. A játékosok megérdemlik az elismerést, minden meccsen az utolsó pillanatig küzdenek.
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– Egy ponttal mennek haza Zalaegerszegről. Elégedett vele?
– A játékosok teljesítményével vagyok megelégedve, nagy erőfeszítéseket tettek. A tervünk működött, sokszor szereztünk labdát, és helyzeteink voltak. Az első félidőben is jól játszottunk, de a fordulás után feljavultunk, megmutatkozott a győztes mentalitásunk, s megmutattuk, erősek vagyunk csapatként. Nem könnyű pontot szerezni itt, jó csapat a ZTE.
– Az első félidőben sok helyzetet hagyott ki a ZTE, de a fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék. Mit kért a játékosaitól a szünetben?
– Mindig próbálok segíteni nekik a szünetben, megbeszéltünk sok mindent, szerencsére sikerült egyenlítenünk, s megérdemelten szereztünk pontot.
– Dzsudzsák Balázs csodálatos gólpasszt adott, és a mezőnyben is remekelt. Hogyan értékeli a teljesítményét?
– Mint mindig, most is nagyszerűen játszott, ő a szíve-lelke a csapatnak, kitűnően olvassa a játékot, mindig tudja, mi történik a pályán. Csodálatos gólpasszt adott Adrián Guerrerónak, az ő teljesítményének szintén örülök.
A ZTE harmadik nekifutásra sem tudta legyőzni a Debrecent
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Február 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–2
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 0–2
Újpest FC–Diósgyőri VTK 2–1
Február 22., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1
Paksi FC–ETO FC 3–4
Február 23., hétfő
20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
23
11
6
6
34–28
+6
39
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza Spartacus
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14