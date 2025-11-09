Kikapott Bolognában a Napoli; továbbra is nyeretlen és utolsó a Fiorentina

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.
Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is megadta az Atalantának: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a 8. helyre.
Végig a Bologna volt a veszélyesebb, amely a második félidőben nyerte meg a mérkőzést. Az 50. percben Thijs Dallinga pörgetett a rövidbe négy méterrel, negyedóra múlva pedig Jhon Lucumí fejelt a bal felsőbe, így alakult ki a 2–0-s végeredmény. A Napoli sorozatban a harmadik tétmeccsén maradt nyeretlen, és nem tudta visszavenni az első helyet a szombaton döntetlent játszó Milantól.
Nyeretlen és utolsó maradt a Fiorentina, amely hiába vezetett Genovában, nem tudta begyűjteni a három pontot. A hazaiak szereztek vezetést Leo Östigard góljával, majd Albert Gudmundsson hamar egyenlített tizenegyesből. A szünet után Lorenzo Colombo tizenegyest hibázott, de javította hibáját, mert Roberto Piccoli gólja után három perccel ő egyenlített, kihasználva a kapu előtti kavarodást. Azért a Genoa sem örülhet túlságosan a 2–2-nek, hiszen így a bajnokságban továbbra is nyeretlen vendéglátóként.
SERIE A
11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)
Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)
KÉSŐBB
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio
Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Milan
11
6
4
1
17– 9
+8
22
|2. Napoli
11
7
1
3
16–10
+6
22
|3. Internazionale
10
7
–
3
24–12
+12
21
|4. Bologna
11
6
3
2
18– 8
+10
21
|5. Roma
10
7
–
3
10– 5
+5
21
|6. Juventus
11
5
4
2
14–10
+4
19
|7. Como
11
4
6
1
12– 6
+6
18
|8. Sassuolo
11
5
1
5
14–12
+2
16
|9. Lazio
10
4
3
3
13– 7
+6
15
|10. Udinese
10
4
3
3
12–15
–3
15
|11. Cremonese
11
3
5
3
12–13
–1
14
|12. Torino
11
3
5
3
10–16
–6
14
|13. Atalanta
11
2
7
2
13–11
+2
13
|14. Cagliari
11
2
4
5
9–14
–5
10
|15. Lecce
11
2
4
5
8–14
–6
10
|16. Pisa
11
1
6
4
8–14
–6
9
|17. Parma
11
1
5
5
7–14
–7
8
|18. Genoa
11
1
4
6
8–16
–8
7
|19. Verona
11
–
6
5
6–16
–10
6
|20. Fiorentina
11
–
5
6
9–18
–9
5