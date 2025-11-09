Nemzeti Sportrádió

Kikapott Bolognában a Napoli; továbbra is nyeretlen és utolsó a Fiorentina

2025.11.09. 17:15
Nyert a Bologna a gyenge napot kifogó Napoli ellen (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó Serie A 11. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Sassuolo háromgólos győzelmet aratott az Atalanta vendégeként, majd a Bologna 2–0-ra megverte a Napolit, míg a Fiorentina 2–2-t játszott a Genoa otthonában.

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.

Domenico Berardi parádés teljesítményével elszomorította az Atalanta játékosait (Fotó: Getty Images)

Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is megadta az Atalantának: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a 8. helyre.

Végig a Bologna volt a veszélyesebb, amely a második félidőben nyerte meg a mérkőzést. Az 50. percben Thijs Dallinga pörgetett a rövidbe négy méterrel, negyedóra múlva pedig Jhon Lucumí fejelt a bal felsőbe, így alakult ki a 2–0-s végeredmény. A Napoli sorozatban a harmadik tétmeccsén maradt nyeretlen, és nem tudta visszavenni az első helyet a szombaton döntetlent játszó Milantól.

Nyeretlen és utolsó maradt a Fiorentina, amely hiába vezetett Genovában, nem tudta begyűjteni a három pontot. A hazaiak szereztek vezetést Leo Östigard góljával, majd Albert Gudmundsson hamar egyenlített tizenegyesből. A szünet után Lorenzo Colombo tizenegyest hibázott, de javította hibáját, mert Roberto Piccoli gólja után három perccel ő egyenlített, kihasználva a kapu előtti kavarodást. Azért a Genoa sem örülhet túlságosan a 2–2-nek, hiszen így a bajnokságban továbbra is nyeretlen vendéglátóként.

SERIE A
11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)
Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)
KÉSŐBB
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio

Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Milan

11

6

4

1

17–  9

+8

22

  2. Napoli

11

7

1

3

16–10

+6

22

  3. Internazionale

10

7

3

24–12

+12

21

  4. Bologna

11

6

3

2

18–  8

+10

21

  5. Roma

10

7

3

10–  5

+5

21

  6. Juventus

11

5

4

2

14–10

+4

19

  7. Como

11

4

6

1

12–  6

+6

18

  8. Sassuolo

11

5

1

5

14–12

+2

16

  9. Lazio

10

4

3

3

13–  7

+6

15

10. Udinese

10

4

3

3

12–15

–3

15

11. Cremonese

11

3

5

3

12–13

–1

14

12. Torino

11

3

5

3

10–16

–6

14

13. Atalanta

11

2

7

2

13–11

+2

13

14. Cagliari

11

2

4

5

9–14

–5

10

15. Lecce

11

2

4

5

8–14

–6

10

16. Pisa

11

1

6

4

8–14

–6

9

17. Parma

11

1

5

5

7–14

–7

8

18. Genoa

11

1

4

6

8–16

–8

7

19. Verona

11

6

5

6–16

–10

6

20. Fiorentina

11

5

6

9–18

–9

5

 

 

