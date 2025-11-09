Birkózás: hét magyar érem a kassai szabadfogású ORV-n
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg Kassán az Olimpiai Reménységek Versenyét, amelyen tíz nemzet, 160 szabadfogású birkózója között a magyar válogatott is szerencsét próbált – számol be a hazai szövetségi honlap.
A Németh István és Wöller Ákos vezette magyar válogatottból
hárman is a dobogó legfelső fokára állhattak.
Arsunkaev Ahmad a 70, Laposa Márk a 79, míg Szilágyi Dániel a 125 kilogrammos súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.
Eközben Bódi Csaba (57 kg), Donkó Lehel (74 kg) és Juhász György (125 kg) ezüstéremmel zárta a viadalt, utóbbit éppen honfitársa, Szilágyi győzte le a döntőben.
A magyar éremkollekció egy bronzzal is bővült, hiszen a kötöttfogásúak között U17-es Eb-ezüstérmes László Mózes ezúttal szabadfogásban, a 65 kilogrammos súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott.
A magyar eredmények:
57 kg: 2. Bódi Csaba
65 kg: 3. László Mózes
70 kg: 1. Arsunkaev Ahmad
74 kg: 2. Donkó Lehel
79 kg: 1. Laposa Márk
125 kg: 1. Szilágyi Dániel
125 kg: 2. Juhász György
Csapatpontverseny:
1. Magyarország
2. Németország
3. Románia
(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)