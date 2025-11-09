Birkózás: hét magyar érem a kassai szabadfogású ORV-n

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg Kassán az Olimpiai Reménységek Versenyét, amelyen tíz nemzet, 160 szabadfogású birkózója között a magyar válogatott is szerencsét próbált – számol be a hazai szövetségi honlap.

A Németh István és Wöller Ákos vezette magyar válogatottból

hárman is a dobogó legfelső fokára állhattak.

Arsunkaev Ahmad a 70, Laposa Márk a 79, míg Szilágyi Dániel a 125 kilogrammos súlycsoportban bizonyult a legjobbnak.

Eközben Bódi Csaba (57 kg), Donkó Lehel (74 kg) és Juhász György (125 kg) ezüstéremmel zárta a viadalt, utóbbit éppen honfitársa, Szilágyi győzte le a döntőben.

A magyar éremkollekció egy bronzzal is bővült, hiszen a kötöttfogásúak között U17-es Eb-ezüstérmes László Mózes ezúttal szabadfogásban, a 65 kilogrammos súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott.

A magyar eredmények:

57 kg: 2. Bódi Csaba

65 kg: 3. László Mózes

70 kg: 1. Arsunkaev Ahmad

74 kg: 2. Donkó Lehel

79 kg: 1. Laposa Márk

125 kg: 1. Szilágyi Dániel

125 kg: 2. Juhász György

Csapatpontverseny:

1. Magyarország

2. Németország

3. Románia

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)