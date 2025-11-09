Nagy Benedek visszatért az ujjműtétje után; Imre Bencéék is nyertek – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint a kapus csapattársa, Leimeter Csaba három góllal és öt gólpasszal zárt.

Az élvonalban Imre Bence két gólt lőtt a Német Kupa-címvédő THW Kielben, amely otthon 43–35-re verte meg a Bergischer HC-t.

Ilic Zoran öt, Szita Zoltán három találattal járult hozzá a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 33–21-es győzelméhez a KPR Legionowo otthonában a lengyel élvonalban. Fazekas Gergő ezúttal nem talált a hálóba.

Korsós Dorina egy góllal zárt, Töpfner Alexandra nem talált be a Rapid Bucurestiben, amely házigazdaként meglepetésre 34–28-ra kikapott a német HSG Bensheim/Auerbachtól a női Európa-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.

Zsembery Viktória kétszer volt eredményes a BM Porrinóban, amely 25–24-re nyert a CBM Morvedre otthonában a spanyol női bajnokságban. A hazaiaknál Török Lilly egy góllal zárt.