Két fejes góllal a Mezőkövesdet is legyőzte a Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 2–1 (1–1)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Huszár Balázs, Király Zsolt)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum Á., Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 80.), Magyar Zs. – Ominger B. (Fejős, 65.), Baracskai (Simon A., a szünetben; Karacs, 88.), Mondovics (Szabó B., 88.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Ternován (Vajda S., 66.) – Csatári (Zachán, 73.) – Pintér Á. (Gresó, 82.), Vidnyánszky M., Bertus (Lőrinczy, 66.), Vörös B. (Kovalenko, 82.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Radics (38.), Pál B. (64.), ill. Szalai J. (11. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtünk, ám a semmiből kaptunk egy véleményes tizenegyest és hátrányba kerültünk. Volt egy kis zavar, de gyorsan rendeztük a sorokat és még a szünet előtt egyenlítettünk. A második félidőben már végig mi domináltunk, magas presszingelésünk eredményesnek bizonyult és egy pontrúgásból sikerült megnyernünk a találkozót. Külön kiemelném Pál Barnát és Umathum Ádámot, akik az elmúlt időszakban rengeteg meccset játszottak (bajnoki, Youth Leauge-, korosztályos válogatott találkozók) és végig remek teljesítményt nyújtottak.

Csertői Aurél: – A Csákvár kétszer rúgott, pontosabban fejelt kapura és két gólt szerzett.Ilyen gyermeteg hibákat nem szabad véteni ...

ÖSSZEFOGLALÓ

Lendületesen kezdett a hazai együttes, előbb Mondovics Kevin ollózása, majd Lorentz Márton lövése után halkult el a lelkes kövesdi szurkolósereg. Aztán a vendégek első támadásból mégis hátrányba került a Csákvár, egy jóindulattal befújt tizenegyest értékesített higgadtan a borsodiak házi gólkirálya, Szalai József. A váratlanul kapott gól szemmel láthatóan megfogta a Csákvárt, átvette az irányítást a Mezőkövesd. Negyedórának kellett eltelnie, mire magához tért a házigazda, ám a jól tömörülő vendégvédelem mellett nem sikerült helyzetet kialakítaniuk. Fél óra elteltével egy percen belül kétszer is kézzel mentettek a vendégvédők a tizenhatoson belül, ám Móri Tamás játékvezető mind a kétszer továbbot intett. A hazaiak fölénye azonban így is góllá érett, Radics Márton gyönyörű fejesével nem érdemtelenül egyenlített még a szünet előtt a Csákvár.

A térfélcserét követően az első igazi helyzet a vendégek előtt adódott, majd két perccel később a hazaiak találhattak volna a kapuba, ám Lehoczki Bendegúz és Deczki Máté is biztosan védett. Egy óra elteltével aztán már Deczki Máté is tehetetlen volt, Pál Barna fejesével megszerezte a vezetést a házigazda. Egy csapásra magasabb fokozatba kapcsolt a borsodi alakulat, de nagyon kellett figyelnie, hogy ne nyíljon ki hátul, mert a villámgyors hazai szélsők az egész meccsen okoztak fejfájást védelmének. A hajrában Simon András sérülése okozott riadalmat, az ápolása miatt nyolc perc hosszabbítást rendelt el a játékvezető, ám az eredmény már nem változott.

