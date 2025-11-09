Vívás: ezüstérmes a női kardcsapat az algíri világkupaversenyen

Két ezüstéremmel jönnek haza női kardozóink Algírból: szombaton az egyéni viadalon Battai Sugár végzett a második helyen, a vasárnapi csapatversenyen pedig a Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca összetételű négyes ért oda a dobogó második fokára.

Ugyan a nyolcaddöntőben kicsit „rezgett a léc” az üzbégek ellen, szerencsére Szűcs Luca remekelt, és az utolsó asszóra beálló Battai Sugár keze sem remegett meg, így összejött a nyolc közé jutás, utána meg nem volt megállás: a Ravasz Etele irányította négyes a döntőig menetelt, ahol megint kellett a lábát fájlaló, s emiatt a nap folyamán leginkább a padon ülő Battai Sugár, de ezúttal ő sem „csinált” csodát, Dél-Korea végig vezetve megnyerte a szezon első vk-viadalát Algírban – a mieinknek az ezüstérem jutott, de nincs ok a szomorkodásra, másként: soha rosszabb versenyt!

A Magyar Vívószövetség honlapjának Ravasz Etele fegyvernemi vezetőedző értékelt: „Szép hétvégét zártunk. Egyéniben Sugi ezüstérme mellett három nyolcaddöntős helyezésünk volt, a csapatversenyen pedig erős riválisokat sikerült legyőznünk. Természetesen a döntőből tanulnunk kell, fogunk is, de ezt a szezonkezdést előre aláírtam volna.”

Férfi kardozóinknak a nyolcaddöntőben szintén az üzbégek jutott, sajnos azt az asszót elveszítette az eddig még sohasem látott összetételben vívó magyar négyes, ám aztán a Horváth Gergő, Péch Kornél, Rabb Krisztián, Tóth Bertalan összeállítású gárda összekapta magát, odaért a 9. helyre az alsó ági helyosztókon.

VILÁGKUPAVERSENY, ALGÍR

KARD

CSAPATVERSENY

FÉRFIAK

Nyolcaddöntő: Üzbegisztán–Magyarország 45:36 (Tóth B. +2, Rabb 0, Horváth G. –11)

A 9–16. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:29 (Rabb +8, Horváth G. +5, Tóth B. +3, Péch L. 0)

A 9–12. helyért: Magyarország–Törökország 45:29 (Rabb +9, Tóth B. +6, Péch K. +2, Horváth G. –1)

A 9. helyért: Magyarország–Kazahsztán 45:43 (Rabb +13, Tóth B., –1, Péch K. –2, Horváth G. –8)

Döntő: Franciaország–Románia 45:33

Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Románia, 3. Japán, …9. Magyarország (Horváth Gergő, Péch Kornél, Rabb Krisztián, Tóth Bertalan)

NŐK

Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:37 (Szűcs +12, Battai +3, Katona 0, Pusztai –7)

Negyeddöntő: Magyarország–Spanyolország 45:32 (Katona +7, Szűcs +3, Pusztai +3)

Elődöntő: Magyarország–Kína 45:39 (Szűcs +4, Pusztai +2, Katona 0)

Döntő: Dél-Korea–Magyarország 45:39 (Szűcs 0, Battai 0, Katona –2, Pusztai –4)

Végeredmény: 1. Dél-Korea, 2. Magyarország (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 3. Franciaország



