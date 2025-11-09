Hazai pályán botlott a Honvéd, tovább nőtt az élen álló Vasas előnye

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZEGED-CSANÁD GA 0–0

Budapest, Bozsik Aréna, 3980 néző. Vezette: Kovács Imre (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Ujváry (Schön B., 83.), Sigér Á. (Pauljevics, 83.), Somogyi, Hangya – Zuigeber (Pinte, 68.), Kántor K. (Hetei, 89.), Gyurcsó (Medgyes, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B., – Sándor M., Márkvárt (Vágó L., 59.), Rabatin, Kalmár O. (Kurdics, 76.) – Miskolczi (Kun Á., 88.), Suljic (Holman, 59.) – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Jól kezdtük a meccset, az elsó félidőben sok átmenet volt a játékunkban, de hiányzott a minőségi labdabirtoklás, ennek ellenére négy nagy ziccert kialakítottunk, viszont a vendégeknek is akadt kettő. Ahhoz, hogy a második félidőben is dominálni tudjunk, szerkezetet módosítottunk, de ez nem vált be, és el kell ismerni, hogy reális eredmény született.

Aczél Zoltán: – Az első öt-tíz percben nem értettem a csapatot, mert tudtuk, hogy a Honvéd az elejétől fogva nyomást fog helyezni ránk, ehhez képest viszont alig passzoltunk egymáshoz… Ez a zavar gólszerzési lehetőségeket hozott nekik, de ezeket megúsztuk, aztán talpra álltunk, komoly helyzeteket alakítottunk ki, s akár előnnyel is fordulhattunk volna. A szünet után gyűrtük egymást, s bár ekkor már többet birtokoltuk a labdát, gólt nem tudtunk szerezni. Kis hiányérzetem van, ennek ellenére tovább tapadunk az élbolyra.

ÖSSZEFOGLALÓ

Izgalmas mérkőzésre került sor a Bozsik Arénában, hiszen a fordulót megelőzően második helyen álló Honvéd fogadta a negyedik pozíciót elfoglaló Szegedet. A kispestiek ráadásul győzelmi kényszerben léptek pályára, miután kora délután a Vasas simán győzött a sereghajtó Budafok otthonában.

Sigér Ákos távoli lövését blokkolták a szegedi védők (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

Lendületes, jó iramú mérkőzést láthatott a kilátogatott publikum, ahol mindkét csapat előtt adódtak helyzetek. A hazaiaknál Kántor Kevin és Gyurcsó Ádám is pár centiméterrel tévesztette el a hosszú alsó sarkot. A másik oldalon Borvető Áron kétszer is ziccerbe került, de egyik alkalommal sem találta el a kaput, így végül gól nélküli döntetlennél vonulhattak az öltözőbe a felek.

Márkvárt Dávid remekül szervezett a középpályán (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

A második félidőben visszább vettek a csapatok, komolyabb helyzetet nem is nagyon tudtunk feljegyezni. A Honvéd ezzel a döntetlennel maradt a tabella második helyén, de a Vasas három pontra növelte előnyét az élen. 0–0

Suljicnak villant a sárga lap (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

PERCRŐL PERCRE