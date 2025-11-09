Nemzeti Sportrádió

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 19:57
null
Fotó: Budai Farkasok-Rév
Címkék
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Budakalász tűzeset
Félbeszakadt a Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász mérkőzés a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján, miután a szomszédos uszodában tűz ütött ki.

A 37. percben, 19–16-os állásnál megszólalt a tűzjelző a Budai Farkasok–Budakalász bajnokin. Mint kiderült, a budaörsi sportcsarnokon kívüli uszodarészlegen kigyulladt az egyik szauna, a füst átterjedt a csarnok légterébe is, ezért a találkozót félbe kellett szakítani.

A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, majd a csapatok közösen úgy határoztak, a mérkőzést vasárnap már nem folytatják, egy később kijelölt időpontban játsszák majd le – közölte a hazai klub a közösségi oldalán.

A klub tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
8. FORDULÓ
Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász 19–16 (17–12) – félbeszakadt

 

férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Budakalász tűzeset
Legfrissebb hírek

Elmozdult az utolsó helyről a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 20:08

Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

Kézilabda
Tegnap, 18:28

Szeged–Veszprém: jön az idény első szuperrangadója!     

Kézilabda
Tegnap, 11:57

A komlói Menyhárt Máté sohasem adja fel, bármi is történik

Kézilabda
2025.11.07. 11:11

Férfi kézilabda NB I: súlyos büntetést kapott a Komló a bírók inzultálásáért

Kézilabda
2025.11.04. 15:28

Hozta a kötelezőt az éllovas Szeged a sereghajtó Balatonfüred vendégeként

Kézilabda
2025.10.26. 19:28

A Csurgó a Ferencváros ellen szerezte meg a második győzelmét; könnyedén nyert a Veszprém

Kézilabda
2025.10.25. 18:47

A Gyöngyöst könnyedén verve törte meg rossz sorozatát az ETO

Kézilabda
2025.10.24. 19:37
Ezek is érdekelhetik