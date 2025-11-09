Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

A 37. percben, 19–16-os állásnál megszólalt a tűzjelző a Budai Farkasok–Budakalász bajnokin. Mint kiderült, a budaörsi sportcsarnokon kívüli uszodarészlegen kigyulladt az egyik szauna, a füst átterjedt a csarnok légterébe is, ezért a találkozót félbe kellett szakítani.

A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, majd a csapatok közösen úgy határoztak, a mérkőzést vasárnap már nem folytatják, egy később kijelölt időpontban játsszák majd le – közölte a hazai klub a közösségi oldalán.

A klub tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

8. FORDULÓ

Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász 19–16 (17–12) – félbeszakadt