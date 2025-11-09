Megvan Szabics Imre első trófeája új csapatával – megnyerték az Egyiptomi Szuperkupát

Szabics Imre a trófeával

A korábban a Zamalekben is futballozó, marokkói válogatott Asraf Bensarki 14 méteres lapos lövéssel szerezte meg a vezetést a 44. percben, a második gólt az egyiptomi válogatott Marvan Atija lőtte kapásból, Taher Mohamed beadásából a 73. percben.

Mint ismert, Szabics Imre néhány héttel ezelőtt csatlakozott a dán Jess Thorup vezetőedző szakmai stábjához az Al-Ahlinál, amely 45-szörös egyiptomi bajnok és 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes. 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor vezetőedzőként öt bajnoki címet nyert a csapattal.

Vad II István, aki itthon már visszavonult a játékvezetéstől, és az Emírségekben kapott szerződést VAR-játékvezetőként, azt követően kapta meg a felkérést, hogy az egyiptomi szövetség külföldi bíróra bízta a Szuperkupa-döntőt (a mérkőzést a török Halil Umut Meler vezette).

A 2001 óta létező Egyiptomi Szuperkupát az Al-Ahli immár 16. alkalommal hódította el; vasárnap legyőzött ellenfele, a Zamalek négyszer örülhetett ennek a trófeának.

A tornát harmadik alkalommal rendezték meg négy csapat részvételével; a csütörtöki elődöntőben az Al-Ahli 2–1-re győzte le a Ceramica Cleopatrát, a másik ágon a Zamalek 0–0 után tizenegyesekkel kerekedett felül a Pyramids legénységén.

EGYIPTOMI SZUPERKUPA

Döntő, Abu-Dzabi

Al-Ahli–Zamalek 2–0

A 3. helyért, Abu-Dzabi

Ceramica Cleopatra–Pyramids 2–1