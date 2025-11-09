Nemzeti Sportrádió

Megvan Szabics Imre első trófeája új csapatával – megnyerték az Egyiptomi Szuperkupát

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 19:01
Címkék
Vad II István Szabics Imre al-Ahli egyiptomi foci
Szabics Imre máris kupasikernek örülhet új csapatával, az Al-Ahlival, amely vasárnap este 2–0-ra legyőzte ősi riválisát, a Zamaleket az Egyiptomi Szuperkupa döntőjében. Az Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban lejátszott mérkőzésen Vad II István volt a VAR-játékvezető.
Szabics Imre a trófeával

A korábban a Zamalekben is futballozó, marokkói válogatott Asraf Bensarki 14 méteres lapos lövéssel szerezte meg a vezetést a 44. percben, a második gólt az egyiptomi válogatott Marvan Atija lőtte kapásból, Taher Mohamed beadásából a 73. percben.

Mint ismert, Szabics Imre néhány héttel ezelőtt csatlakozott a dán Jess Thorup vezetőedző szakmai stábjához az Al-Ahlinál, amely 45-szörös egyiptomi bajnok és 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes. 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor vezetőedzőként öt bajnoki címet nyert a csapattal.

Vad II István, aki itthon már visszavonult a játékvezetéstől, és az Emírségekben kapott szerződést VAR-játékvezetőként, azt követően kapta meg a felkérést, hogy az egyiptomi szövetség külföldi bíróra bízta a Szuperkupa-döntőt (a mérkőzést a török Halil Umut Meler vezette).

A 2001 óta létező Egyiptomi Szuperkupát az Al-Ahli immár 16. alkalommal hódította el; vasárnap legyőzött ellenfele, a Zamalek négyszer örülhetett ennek a trófeának.

A tornát harmadik alkalommal rendezték meg négy csapat részvételével; a csütörtöki elődöntőben az Al-Ahli 2–1-re győzte le a Ceramica Cleopatrát, a másik ágon a Zamalek 0–0 után tizenegyesekkel kerekedett felül a Pyramids legénységén.

 

EGYIPTOMI SZUPERKUPA
Döntő, Abu-Dzabi
Al-Ahli–Zamalek 2–0
A 3. helyért, Abu-Dzabi
Ceramica Cleopatra–Pyramids 2–1

Kapcsolódó tartalom

Már az Al-Ahli edzésén videózták le Szabics Imrét

A magyar tréner a kairói klub edzéseit irányítja Jess Thorup oldalán.

Két magyar szereplő Afrika legnagyobb derbijén, amit nem is mernek hazai bírókra bízni

Szabics Imre az Al-Ahli kispadján, Vad II István a VAR-szobában kap szerepet.

 

 

Vad II István Szabics Imre al-Ahli egyiptomi foci
Legfrissebb hírek

Két magyar szereplő Afrika legnagyobb derbijén, amit nem is mernek hazai bírókra bízni

Minden más foci
5 órája

Szabics Imre Kairóban folytatja?

Minden más foci
2025.10.13. 20:27

Az elődöntőbe jutott a Veszprém a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon

Kézilabda
2025.09.28. 20:48

Az Arab Emírségekben kapott munkát Vad II István

Minden más foci
2025.08.29. 11:46

Két Konferencialiga-mérkőzésen is magyar videobírók működnek közre

Európa-konferencialiga
2025.08.04. 13:44

Szabics Imre a továbbiakban is az Augsburg másodedzője lesz – hivatalos

Német labdarúgás
2025.06.06. 17:07

Játékvezetés: visszavonul Vad II István

Labdarúgó NB I
2025.05.23. 16:04

Szabics Imre: Megígértem édesapámnak, hogy befejezem az iskolát

Német labdarúgás
2025.03.29. 08:53
Ezek is érdekelhetik