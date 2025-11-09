A Komárom megizzasztotta a Slovant, de kikapott

A szlovák bajnokság egyik legnagyobb hétvégi kérdése volt, hogyan reagálnak a pozsonyi Slovan szurkolói kedvenceik katasztrofális szereplésére a Konferencialigában. Miután a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából és az Európa Ligából, a klubvezetés a harmadik európai kupasorozat megnyerését tűzte ki célul. A valóság ezzel szemben: csütörtökön a finn Kuopio ellen 3–1-es vereség után az égszínkékek három fordulót követően pont nélkül, a Konferencialiga alapszakaszának a 34. helyén állnak.

A lelátón szemmel láthatóan kevesen voltak a Nemzeti Stadionban: mindössze 4987 néző látogatott ki a Komárom elleni összecsapásra. A kezdő sípszó után a hazai drukkerek egy 50 méteres molinót feszítettek ki, amelyen ez állt: „Az évről évre visszaköszönő tükör: amatőrizmus és hozzá nem értés. Évek óta játszotok a hűségünkkel. Ti egyszer elmentek, mi pedig örökre itt maradunk!”

A megszokott Slovan-kezdőcsapatból meglepetésre hiányoztak Dominik Takác, Guram Kasia és Tigran Barszeghjan is. Utóbbi nincs az örmény válogatott keretében – amely Magyarország és Portugália ellen lép pályára – mivel az Írország elleni októberi mérkőzésen kiállították, és hárommeccses eltiltást kapott. További érdekesség, hogy a mérkőzés előtt Novota János, a KFC kapusedzője még elvégezte a bemelegítést a lilák hálóőreivel, de aztán a kezdés előtt autóba ült, és Szencre utazott, ahol a szlovák válogatott találkozott a novemberi selejtezők előtt.

A komáromiak a mérkőzés elején akár meg is lephették volna a hazaiakat, de Dominik Zák nem élt a kínálkozó lehetőséggel. A másik oldalon a Slovan első helyzetéből gólt szerzett Nino Marcelli révén. Nem sokkal később Andraz Sporar találata után már két góllal vezetett a Slovan. Ekkor úgy nézett ki, hogy nagy verést kap a Komárom.

Ehelyett azonban a lilák fokozatosan kiegyenlítették a játékot, és a 35. percben Ondrej Rudzan révén szépítettek. Olaj volt a tűzre, a kapott gól után a szurkolók a klubvezetés, a vezetőedző és több játékos távozását is követelték. Ugyan a szünet előtt a Slovan megszerezte a harmadik gólt, a Nemzeti Stadion hangulata továbbra is fagyos maradt.

A második félidő hazai lesgóllal kezdődött, majd a két óriási kimaradt komáromi helyzettel folytatódott, aztán megrázták magukat a hazaiak, Kelvin Ofori pár méterről az üres kapu fölé küldte a labdát, Alasana Yirajang lövését pedig Száraz Benjamin a kapufára ütötte. A komáromiak nem adták fel, töretlenül mentek előre és a 86. percben Simon Smehyl beadása után Martin Simko fejjel szépített.

NIKÉ LIGA

14. FORDULÓ

Slovan Bratislava–KFC Komárno 3–2

