Nemzeti Sportrádió

A Komárom megizzasztotta a Slovant, de kikapott

D. T.D. T.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 19:36
null
Címkék
FC Komárno Slovan szlovák bajnokság
A Niké Liga 14. fordulójában a 25 milliós költségvetéssel gazdálkodó Slovan csak nagy nehezen győzte le 3–2-re a nagyot küzdő Komáromot. Az utolsó percekben a hangos füttyszó mellett foggal-körömmel védekezett a hazai bajnokcsapat, sikerrel, így a KFC maradt a nyolcadik helyen.

A szlovák bajnokság egyik legnagyobb hétvégi kérdése volt, hogyan reagálnak a pozsonyi Slovan szurkolói kedvenceik katasztrofális szereplésére a Konferencialigában. Miután a csapat kiesett a Bajnokok Ligájából és az Európa Ligából, a klubvezetés a harmadik európai kupasorozat megnyerését tűzte ki célul. A valóság ezzel szemben: csütörtökön a finn Kuopio ellen 3–1-es vereség után az égszínkékek három fordulót követően pont nélkül, a Konferencialiga alapszakaszának a 34. helyén állnak.

A lelátón szemmel láthatóan kevesen voltak a Nemzeti Stadionban: mindössze 4987 néző látogatott ki a Komárom elleni összecsapásra. A kezdő sípszó után a hazai drukkerek egy 50 méteres molinót feszítettek ki, amelyen ez állt: „Az évről évre visszaköszönő tükör: amatőrizmus és hozzá nem értés. Évek óta játszotok a hűségünkkel. Ti egyszer elmentek, mi pedig örökre itt maradunk!”

A megszokott Slovan-kezdőcsapatból meglepetésre hiányoztak Dominik Takác, Guram Kasia és Tigran Barszeghjan is. Utóbbi nincs az örmény válogatott keretében – amely Magyarország és Portugália ellen lép pályára – mivel az Írország elleni októberi mérkőzésen kiállították, és hárommeccses eltiltást kapott. További érdekesség, hogy a mérkőzés előtt Novota János, a KFC kapusedzője még elvégezte a bemelegítést a lilák hálóőreivel, de aztán a kezdés előtt autóba ült, és Szencre utazott, ahol a szlovák válogatott találkozott a novemberi selejtezők előtt.

A komáromiak a mérkőzés elején akár meg is lephették volna a hazaiakat, de Dominik Zák nem élt a kínálkozó lehetőséggel. A másik oldalon a Slovan első helyzetéből gólt szerzett Nino Marcelli révén. Nem sokkal később Andraz Sporar találata után már két góllal vezetett a Slovan. Ekkor úgy nézett ki, hogy nagy verést kap a Komárom.

Ehelyett azonban a lilák fokozatosan kiegyenlítették a játékot, és a 35. percben Ondrej Rudzan révén szépítettek. Olaj volt a tűzre, a kapott gól után a szurkolók a klubvezetés, a vezetőedző és több játékos távozását is követelték. Ugyan a szünet előtt a Slovan megszerezte a harmadik gólt, a Nemzeti Stadion hangulata továbbra is fagyos maradt.

A második félidő hazai lesgóllal kezdődött, majd a két óriási kimaradt komáromi helyzettel folytatódott, aztán megrázták magukat a hazaiak, Kelvin Ofori pár méterről az üres kapu fölé küldte a labdát, Alasana Yirajang lövését pedig Száraz Benjamin a kapufára ütötte. A komáromiak nem adták fel, töretlenül mentek előre és a 86. percben Simon Smehyl beadása után Martin Simko fejjel szépített. 

NIKÉ LIGA 
14. FORDULÓ
Slovan Bratislava–KFC Komárno 3–2
 

 

FC Komárno Slovan szlovák bajnokság
Legfrissebb hírek

Tuboly Máté: Pozsonyban hagytuk a pontokat

Minden más foci
2025.09.21. 11:28

Hiába a 32 lövés, kikapott a Kassa

Minden más foci
2025.08.10. 20:06

Ricardo Moniz visszatér a Trencsénhez

Minden más foci
2025.06.18. 10:14

Korábbi szlovák válogatott labdarúgót igazolt a KFC Komárom

Minden más foci
2025.06.17. 12:08

Tizenegyesekkel kapott ki a Kassa

Minden más foci
2025.05.20. 23:03

Őrült meccsen győzött a Komárom a Niké Ligában

Minden más foci
2025.05.11. 21:53

Zólyombrézón szakadt meg a DAC veretlenségi sorozata

Minden más foci
2025.05.03. 19:52

Büntetőfeljelentést tett a DAC a Slovan-szurkolók ellenséges magatartása miatt

Minden más foci
2025.04.16. 22:23
Ezek is érdekelhetik