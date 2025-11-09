Norris az újabb győzelemmel elhúzott a bajnokság élén; Antonelli és Verstappen is dobogón Brazíliában
Lando Norris a lehető legjobb helyzetbe hozta magát a Sao Pauló-i Nagydíjon ahhoz, hogy még tovább növelje az előnyét az összetettben, hiszen azután, hogy megnyerte az év utolsó előtti sprintversenyét szombaton, ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi futam előtt is. Az első számú kihívója, Oscar Piastri eközben a negyedik, míg a 39 pontos hátránnyal harmadikként álló Max Verstappen a tizenhatodik rajtkockát szerezte meg egy csalódást keltő időmérő végén.
Míg az ausztrál bízott benne, hogy előrébb tud lépni, a holland már sokkal pesszimistább volt, így egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a Red Bull kiszedte az autóját a parc ferméből. A bokszutcából rajtoló címvédő visszatért a korábbi padlólemezhez, ráadásul új beállításokat és erőforrás-elemeket kapott, hogy a lehető legjobb esélye legyen a futamon, és a szezon hátralévő részében. A „vörös bikákhoz” hasonlóan a Haas is hozzányúlt Esteban Ocon gépéhez, amivel megsértette a parc fermé-szabályokat, így a francia csatlakozott a hollandhoz a bokszutcában.
Noha a fő riválisok tehát lépéshátrányban kezdtek, Norris tisztában volt vele, hogy nehéz verseny várhat rá, főleg úgy, hogy mellőle indult az egész hétvégén meggyőző tempót mutató Andrea Kimi Antonelli, míg közvetlenül mögüle a futamokon rendre jobban szereplő Ferrari színeiben Charles Leclerc is. Ráadásul napközben többször is leszakadt az ég, és még a rajt előtti órában is csepergett, így meglehetően rosszak voltak a tapadási viszonyok a kezdésre.
George Russell az ötödik helyről kívánt beleszólni a dobogóért vívott csatába, a Haasszal remeklő Oliver Bearman a nyolcadik, míg a csalódást keltő kvalifikáció után Lewis Hamilton a tizenharmadik pozícióból vágott neki a 71 körös versenynek.
Ami a gumistratégiát illeti, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Franco Colapinto és Ocon a közepes, Fernando Alonso, Lance Stroll, Cunoda Juki és Max Verstappen a kemény, míg a többiek a lágy gumi mellett tették le a voksukat, így a rajtnál Antonellinél volt a gumielőny.
Norris jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögé Antonelli és Leclerc sorolt be, míg Piastri Isack Hadjar ellen volt kénytelen védekezni, de megőrizte a negyedik helyét a francia előtt. Hátrébb Gabriel Bortoleto ért össze Lance Stroll-lal, majd kötött ki a falban, míg Hamilton először Carlos Sainz Jr.-rel akadt össze, majd később eltalálta hátulról Franco Colapintót is, aminek következtében nemcsak az első szárnya, hanem a padlólemeze is sérült.
A törmelékek miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót, míg a hazai pályán versenyző Sauber-pilóta számára véget ért a futam, Hamilton vissza tudott jönni új első szárnyért a bokszutcába, és az utolsó helyről folytatta a küzdelmet. A korlátozás a 6. körben ért véget, de csak néhány métert tett meg a mezőny újabb korlátozás nélkül, hiszen az első kanyarba Antonelli, Leclerc és Piastri nagy csatározás közben érkezett meg, a mclarenes eltalálta a mercedesest, aki elkaszálta a ferrarist.
Míg Piastri besorolt a második, Antonelli pedig a harmadik helyre, Leclerc számára véget ért verseny, miközben a törmelékek miatt virtuális biztonsági autót szakaszt léptettek érvénybe. Noha Verstappen ekkor már a 13. helyen haladt, defektet kapott, így a kényszerű kerékcsere után a 18. pozícióból volt kénytelen folytatni.
Norris az újabb újraindítás után is megtartotta a vezetést, majd apránként elkezdte építeni az előnyét az időközben 10 másodperces időbüntetést kapó Piastri előtt. Míg a pilóták már a 12. kör környékén elkezdtek seregleni a bokszba, Verstappen egészen az ötödik pozícióig kúszott előre. Az élmezőnyből elsőként Antonelli jött ki kerékercseére, az olasz a 22. körben jött ki, így Verstappen újabb helyet nyert, igaz, a lemaradása ekkor már 20 másodperc volt a vezető Norrisszal szemben.
A brit egészen 6 másodpercre növelte az előnyét Piastri előtt, amikor a 31. körben kijött friss lágyakért, a mclarenes a negyedik helyen tért vissza a pályára, és ezzel a csapattársa vette át ideiglenesen a vezetést Russell és Verstappen előtt. Hamilton eközben 5 másodperces időbüntetést kapott még az első körös incidense nyomán, míg Cunoda bár letöltötte a saját büntetését, azonnal újabb vizsgálat indult ellene, mert a gyanú szerint a szankció letöltése nem volt megfelelő. Ez be is bizonyosodott, így nem sokkal később újabb 10 szekundumos időbüntetést szabtak ki rá.
Norris a pályán viszonylag gyorsan áthámozta magát Verstappenen, aki Russell-lel együtt a 35. körben jött ki kerékcserére, míg Piastri négy körrel később töltötte le az időbüntetését, amit követően az ötödik pozícióba sorolt be Norris, Antonelli, Russell és Verstappen mögé. Hamilton eközben feladta a futamot, míg az erős pontszerző helyen haladó Bearman a 44. körben cserélt, és vesztett némi időt.
Az élmezőnyből megint Antonelli nyitotta a kerékcserés hullámot, az olasz versenyző a 48. körben jött ki friss közepesért, akit egy körrel később a csapattársa, Russell követett. A kettős az ötödik-hatodik helyen folytatta, igaz, mindketten gyorsan elmentek Lawson mellett. Norris az 51. körben jött ki az újabb kerékcseréjére, akit egy körrel később Piastri is lemásolt, a brit a második, míg az ausztrál a hetedik helyen folytatta.
Az ideiglenesen élre álló Verstappen az 55. körben döntött úgy, hogy friss lágyakra vált, és úgy próbálja levadászni a Mercedeseket. A holland pilóta lemaradása ekkor 5 másodperc volt a fékproblémával küzdő Russell mögött, míg a második Antonelli további két szekundummal haladt előtte. Piastri eközben egészen az ötödik helyig jött fel, az ő hátránya 4 másodperc volt a Red Bull-os mögött.
Verstappen a 61. körben már DRS-távolságon belül autózott Russellhez képest, és nem igazán vesztegette az idejét, két körön belül meg is előzte a britet, amit követően Antonellit vette célkeresztbe. A Red Bull-os a 68. körben ért fel egy másodpercen belülre Anontllihez viszonyítva, míg Piastri a következőben nyithatta a DRS-t Russell mögött, így mindkét Mercedes-pilóta védekezésre szorult az utolsó körökben. Helycsere ugyanakkor már nem történt az élmezőnyben.
Norris magabiztos győzelmet aratott, és több mint 10 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat. A brit szezonbeli hetedik, míg pályafutása 11. sikerét könyvelhette el, aminek köszönhetően 24 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Antonelli karrierje második dobogós helyezését szerezte, míg a harmadikként befutó Verstappen lemaradása 49 pontra nőtt Norrishoz képest, de így is közeledni tudott a Russell mögött az ötödik helyen befutó Piastrihoz. Az ausztrált és a hollandot 25 pont választja el egymástól.
A hatodik Bearman lett, aki fontos pontokat szerzett a Haasnak, majd a Racing Bull kettőse, Hülkenberg, valamint Gasly zárta a pontszerzők sorát. A Ferrari a dupla kiesés nyomán egészen a negyedik helyre esett vissza a konstruktőri tabellán, a Mercedes a második, míg a Red Bull a harmadik pozícióba lépett előre.
Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|-
|2.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
10.388 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
10.75 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
15.267 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
15.749 mp h.
|6.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
29.63 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
52.642 mp h.
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
52.873 mp h.
|9.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
53.324 mp h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
53.914 mp h.
|11.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
54.184 mp h.
|12.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
54.696 mp h.
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
55.42 mp h.
|14.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
55.766 mp h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
57.777 mp h.
|16.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
58.247 mp h.
|17.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:09.176 p h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|37
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5
|feladta
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|0
|feladta
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|17
|23
|390
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|23
|366
|3.
|Max Verstappen
|5
|12
|24
|341
|4.
|George Russell
|2
|8
|23
|276
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|214
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|148
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|2
|16
|122
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|7
|43
|10.
|Isack Hadjar
|–
|1
|10
|43
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|9
|40
|12.
|Carlos Sainz
|–
|1
|10
|38
|13.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|8
|30
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|756 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|398
|3.
|Red Bull-Honda
|366
|4.
|Ferrari
|362
|5.
|Williams-Mercedes
|111
|6.
|Racing Bulls-Honda
|82
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|72
|8.
|Haas-Ferrari
|70
|9.
|Sauber-Ferrari
|62
|10.
|Alpine-Renault
|22
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:09.975
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1.09.243
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
|Időmérő
|1. Norris 1:09.511
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00