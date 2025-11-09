Norris az újabb győzelemmel elhúzott a bajnokság élén; Antonelli és Verstappen is dobogón Brazíliában

Lando Norris a lehető legjobb helyzetbe hozta magát a Sao Pauló-i Nagydíjon ahhoz, hogy még tovább növelje az előnyét az összetettben, hiszen azután, hogy megnyerte az év utolsó előtti sprintversenyét szombaton, ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi futam előtt is. Az első számú kihívója, Oscar Piastri eközben a negyedik, míg a 39 pontos hátránnyal harmadikként álló Max Verstappen a tizenhatodik rajtkockát szerezte meg egy csalódást keltő időmérő végén.

Míg az ausztrál bízott benne, hogy előrébb tud lépni, a holland már sokkal pesszimistább volt, így egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a Red Bull kiszedte az autóját a parc ferméből. A bokszutcából rajtoló címvédő visszatért a korábbi padlólemezhez, ráadásul új beállításokat és erőforrás-elemeket kapott, hogy a lehető legjobb esélye legyen a futamon, és a szezon hátralévő részében. A „vörös bikákhoz” hasonlóan a Haas is hozzányúlt Esteban Ocon gépéhez, amivel megsértette a parc fermé-szabályokat, így a francia csatlakozott a hollandhoz a bokszutcában.

Noha a fő riválisok tehát lépéshátrányban kezdtek, Norris tisztában volt vele, hogy nehéz verseny várhat rá, főleg úgy, hogy mellőle indult az egész hétvégén meggyőző tempót mutató Andrea Kimi Antonelli, míg közvetlenül mögüle a futamokon rendre jobban szereplő Ferrari színeiben Charles Leclerc is. Ráadásul napközben többször is leszakadt az ég, és még a rajt előtti órában is csepergett, így meglehetően rosszak voltak a tapadási viszonyok a kezdésre.

George Russell az ötödik helyről kívánt beleszólni a dobogóért vívott csatába, a Haasszal remeklő Oliver Bearman a nyolcadik, míg a csalódást keltő kvalifikáció után Lewis Hamilton a tizenharmadik pozícióból vágott neki a 71 körös versenynek.

Ami a gumistratégiát illeti, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Franco Colapinto és Ocon a közepes, Fernando Alonso, Lance Stroll, Cunoda Juki és Max Verstappen a kemény, míg a többiek a lágy gumi mellett tették le a voksukat, így a rajtnál Antonellinél volt a gumielőny.

Norris jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögé Antonelli és Leclerc sorolt be, míg Piastri Isack Hadjar ellen volt kénytelen védekezni, de megőrizte a negyedik helyét a francia előtt. Hátrébb Gabriel Bortoleto ért össze Lance Stroll-lal, majd kötött ki a falban, míg Hamilton először Carlos Sainz Jr.-rel akadt össze, majd később eltalálta hátulról Franco Colapintót is, aminek következtében nemcsak az első szárnya, hanem a padlólemeze is sérült.

A törmelékek miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót, míg a hazai pályán versenyző Sauber-pilóta számára véget ért a futam, Hamilton vissza tudott jönni új első szárnyért a bokszutcába, és az utolsó helyről folytatta a küzdelmet. A korlátozás a 6. körben ért véget, de csak néhány métert tett meg a mezőny újabb korlátozás nélkül, hiszen az első kanyarba Antonelli, Leclerc és Piastri nagy csatározás közben érkezett meg, a mclarenes eltalálta a mercedesest, aki elkaszálta a ferrarist.

Míg Piastri besorolt a második, Antonelli pedig a harmadik helyre, Leclerc számára véget ért verseny, miközben a törmelékek miatt virtuális biztonsági autót szakaszt léptettek érvénybe. Noha Verstappen ekkor már a 13. helyen haladt, defektet kapott, így a kényszerű kerékcsere után a 18. pozícióból volt kénytelen folytatni.

Norris az újabb újraindítás után is megtartotta a vezetést, majd apránként elkezdte építeni az előnyét az időközben 10 másodperces időbüntetést kapó Piastri előtt. Míg a pilóták már a 12. kör környékén elkezdtek seregleni a bokszba, Verstappen egészen az ötödik pozícióig kúszott előre. Az élmezőnyből elsőként Antonelli jött ki kerékercseére, az olasz a 22. körben jött ki, így Verstappen újabb helyet nyert, igaz, a lemaradása ekkor már 20 másodperc volt a vezető Norrisszal szemben.

A brit egészen 6 másodpercre növelte az előnyét Piastri előtt, amikor a 31. körben kijött friss lágyakért, a mclarenes a negyedik helyen tért vissza a pályára, és ezzel a csapattársa vette át ideiglenesen a vezetést Russell és Verstappen előtt. Hamilton eközben 5 másodperces időbüntetést kapott még az első körös incidense nyomán, míg Cunoda bár letöltötte a saját büntetését, azonnal újabb vizsgálat indult ellene, mert a gyanú szerint a szankció letöltése nem volt megfelelő. Ez be is bizonyosodott, így nem sokkal később újabb 10 szekundumos időbüntetést szabtak ki rá.

Norris a pályán viszonylag gyorsan áthámozta magát Verstappenen, aki Russell-lel együtt a 35. körben jött ki kerékcserére, míg Piastri négy körrel később töltötte le az időbüntetését, amit követően az ötödik pozícióba sorolt be Norris, Antonelli, Russell és Verstappen mögé. Hamilton eközben feladta a futamot, míg az erős pontszerző helyen haladó Bearman a 44. körben cserélt, és vesztett némi időt.

Az élmezőnyből megint Antonelli nyitotta a kerékcserés hullámot, az olasz versenyző a 48. körben jött ki friss közepesért, akit egy körrel később a csapattársa, Russell követett. A kettős az ötödik-hatodik helyen folytatta, igaz, mindketten gyorsan elmentek Lawson mellett. Norris az 51. körben jött ki az újabb kerékcseréjére, akit egy körrel később Piastri is lemásolt, a brit a második, míg az ausztrál a hetedik helyen folytatta.

Az ideiglenesen élre álló Verstappen az 55. körben döntött úgy, hogy friss lágyakra vált, és úgy próbálja levadászni a Mercedeseket. A holland pilóta lemaradása ekkor 5 másodperc volt a fékproblémával küzdő Russell mögött, míg a második Antonelli további két szekundummal haladt előtte. Piastri eközben egészen az ötödik helyig jött fel, az ő hátránya 4 másodperc volt a Red Bull-os mögött.

Verstappen a 61. körben már DRS-távolságon belül autózott Russellhez képest, és nem igazán vesztegette az idejét, két körön belül meg is előzte a britet, amit követően Antonellit vette célkeresztbe. A Red Bull-os a 68. körben ért fel egy másodpercen belülre Anontllihez viszonyítva, míg Piastri a következőben nyithatta a DRS-t Russell mögött, így mindkét Mercedes-pilóta védekezésre szorult az utolsó körökben. Helycsere ugyanakkor már nem történt az élmezőnyben.

Norris magabiztos győzelmet aratott, és több mint 10 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat. A brit szezonbeli hetedik, míg pályafutása 11. sikerét könyvelhette el, aminek köszönhetően 24 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Antonelli karrierje második dobogós helyezését szerezte, míg a harmadikként befutó Verstappen lemaradása 49 pontra nőtt Norrishoz képest, de így is közeledni tudott a Russell mögött az ötödik helyen befutó Piastrihoz. Az ausztrált és a hollandot 25 pont választja el egymástól.

A hatodik Bearman lett, aki fontos pontokat szerzett a Haasnak, majd a Racing Bull kettőse, Hülkenberg, valamint Gasly zárta a pontszerzők sorát. A Ferrari a dupla kiesés nyomán egészen a negyedik helyre esett vissza a konstruktőri tabellán, a Mercedes a második, míg a Red Bull a harmadik pozícióba lépett előre.

Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal.



SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 10.388 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 10.75 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 15.267 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 15.749 mp h. 6. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 29.63 mp h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 52.642 mp h. 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 52.873 mp h. 9. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 53.324 mp h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 53.914 mp h. 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 54.184 mp h. 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 54.696 mp h. 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 55.42 mp h. 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 55.766 mp h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 57.777 mp h. 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 58.247 mp h. 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:09.176 p h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lewis Hamilton brit Ferrari 37 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 5 feladta Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 0 feladta

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 23 390 2. Oscar Piastri 7 14 23 366 3. Max Verstappen 5 12 24 341 4. George Russell 2 8 23 276 5. Charles Leclerc – 7 20 214 6. Lewis Hamilton – – 20 148 7. Andrea Kimi Antonelli – 2 16 122 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Nico Hülkenberg – 1 7 43 10. Isack Hadjar – 1 10 43 11. Oliver Bearman – – 9 40 12. Carlos Sainz – 1 10 38 13. Fernando Alonso – – 8 37 14. Liam Lawson – – 6 36 15. Lance Stroll – – 7 35 16. Esteban Ocon – – 8 30 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19