Norris az újabb győzelemmel elhúzott a bajnokság élén; Antonelli és Verstappen is dobogón Brazíliában

2025.11.09. 19:40
Fotó: AFP
verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Lando Norris (McLaren) magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj versenyén, aminek köszönhetően 24 pontra növelte az előnyét az ötödikként befutó Oscar Piastri előtt (McLaren), miközben 49 ponttal előzi meg a bokszutcából rajtoló, és egészen a harmadik helyig felzárkózó Max Verstappen (Red Bull) előtt. A hollandot Andrea Kimi Antonelli és George Russell fogta közre.

Lando Norris a lehető legjobb helyzetbe hozta magát a Sao Pauló-i Nagydíjon ahhoz, hogy még tovább növelje az előnyét az összetettben, hiszen azután, hogy megnyerte az év utolsó előtti sprintversenyét szombaton, ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi futam előtt is. Az első számú kihívója, Oscar Piastri eközben a  negyedik, míg a 39 pontos hátránnyal harmadikként álló Max Verstappen a tizenhatodik rajtkockát szerezte meg egy csalódást keltő időmérő végén. 

Míg az ausztrál bízott benne, hogy előrébb tud lépni, a holland már sokkal pesszimistább volt, így egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a Red Bull kiszedte az autóját a parc ferméből. A bokszutcából rajtoló címvédő visszatért a korábbi padlólemezhez, ráadásul új beállításokat és erőforrás-elemeket kapott, hogy a lehető legjobb esélye legyen a futamon, és a szezon hátralévő részében. A „vörös bikákhoz” hasonlóan a Haas is hozzányúlt Esteban Ocon gépéhez, amivel megsértette a parc fermé-szabályokat, így a francia csatlakozott a hollandhoz a bokszutcában. 

Noha a fő riválisok tehát lépéshátrányban kezdtek, Norris tisztában volt vele, hogy nehéz verseny várhat rá, főleg úgy, hogy mellőle indult az egész hétvégén meggyőző tempót mutató Andrea Kimi Antonelli, míg közvetlenül mögüle a futamokon rendre jobban szereplő Ferrari színeiben Charles Leclerc is. Ráadásul napközben többször is leszakadt az ég, és még a rajt előtti órában is csepergett, így meglehetően rosszak voltak a tapadási viszonyok a kezdésre. 

George Russell az ötödik helyről kívánt beleszólni a dobogóért vívott csatába, a Haasszal remeklő Oliver Bearman a nyolcadik, míg a csalódást keltő kvalifikáció után Lewis Hamilton a tizenharmadik pozícióból vágott neki a 71 körös versenynek. 

Ami a gumistratégiát illeti, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Franco Colapinto és Ocon a közepes, Fernando Alonso, Lance Stroll, Cunoda Juki és Max Verstappen a kemény, míg a többiek a lágy gumi mellett tették le a voksukat, így a rajtnál Antonellinél volt a gumielőny. 

Norris jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögé Antonelli és Leclerc sorolt be, míg Piastri Isack Hadjar ellen volt kénytelen védekezni, de megőrizte a negyedik helyét a francia előtt. Hátrébb Gabriel Bortoleto ért össze Lance Stroll-lal, majd kötött ki a falban, míg Hamilton először Carlos Sainz Jr.-rel akadt össze, majd később eltalálta hátulról Franco Colapintót is, aminek következtében nemcsak az első szárnya, hanem a padlólemeze is sérült. 

A törmelékek miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót, míg a hazai pályán versenyző Sauber-pilóta számára véget ért a futam, Hamilton vissza tudott jönni új első szárnyért a bokszutcába, és az utolsó helyről folytatta a küzdelmet. A korlátozás a 6. körben ért véget, de csak néhány métert tett meg a mezőny újabb korlátozás nélkül, hiszen az első kanyarba Antonelli, Leclerc és Piastri nagy csatározás közben érkezett meg, a mclarenes eltalálta a mercedesest, aki elkaszálta a ferrarist.

Míg Piastri besorolt a második, Antonelli pedig a harmadik helyre, Leclerc számára véget ért verseny, miközben a törmelékek miatt virtuális biztonsági autót szakaszt léptettek érvénybe. Noha Verstappen ekkor már a 13. helyen haladt, defektet kapott, így a kényszerű kerékcsere után a 18. pozícióból volt kénytelen folytatni. 

Norris az újabb újraindítás után is megtartotta a vezetést, majd apránként elkezdte építeni az előnyét az időközben 10 másodperces időbüntetést kapó Piastri előtt. Míg a pilóták már a 12. kör környékén elkezdtek seregleni a bokszba, Verstappen egészen az ötödik pozícióig kúszott előre. Az élmezőnyből elsőként Antonelli jött ki kerékercseére, az olasz a 22. körben jött ki, így Verstappen újabb helyet nyert, igaz, a lemaradása ekkor már 20 másodperc volt a vezető Norrisszal szemben. 

A brit egészen 6 másodpercre növelte az előnyét Piastri előtt, amikor a 31. körben kijött friss lágyakért, a mclarenes a negyedik helyen tért vissza a pályára, és ezzel a csapattársa vette át ideiglenesen a vezetést Russell és Verstappen előtt. Hamilton eközben 5 másodperces időbüntetést kapott még az első körös incidense nyomán, míg Cunoda bár letöltötte a saját büntetését, azonnal újabb vizsgálat indult ellene, mert a gyanú szerint a szankció letöltése nem volt megfelelő. Ez be is bizonyosodott, így nem sokkal később újabb 10 szekundumos időbüntetést szabtak ki rá. 

Norris a pályán viszonylag gyorsan áthámozta magát Verstappenen, aki Russell-lel együtt a 35. körben jött ki kerékcserére, míg Piastri négy körrel később töltötte le az időbüntetését, amit követően az ötödik pozícióba sorolt be Norris, Antonelli, Russell és Verstappen mögé. Hamilton eközben feladta a futamot, míg az erős pontszerző helyen haladó Bearman a 44. körben cserélt, és vesztett némi időt. 

Az élmezőnyből megint Antonelli nyitotta a kerékcserés hullámot, az olasz versenyző a 48. körben jött ki friss közepesért, akit egy körrel később a csapattársa, Russell követett. A kettős az ötödik-hatodik helyen folytatta, igaz, mindketten gyorsan elmentek Lawson mellett. Norris az 51. körben jött ki az újabb kerékcseréjére, akit egy körrel később Piastri is lemásolt, a brit a második, míg az ausztrál a hetedik helyen folytatta. 

Az ideiglenesen élre álló  Verstappen az 55. körben döntött úgy, hogy friss lágyakra vált, és úgy próbálja levadászni a Mercedeseket. A holland pilóta lemaradása ekkor 5 másodperc volt a fékproblémával küzdő Russell mögött, míg a második Antonelli további két szekundummal haladt előtte. Piastri eközben egészen az ötödik helyig jött fel, az ő hátránya 4 másodperc volt a Red Bull-os mögött.

Verstappen a 61. körben már DRS-távolságon belül autózott Russellhez képest, és nem igazán vesztegette az idejét, két körön belül meg is előzte a britet, amit követően Antonellit vette célkeresztbe. A Red Bull-os a 68. körben ért fel egy másodpercen belülre Anontllihez viszonyítva, míg Piastri a következőben nyithatta a DRS-t Russell mögött, így mindkét Mercedes-pilóta védekezésre szorult az utolsó körökben. Helycsere ugyanakkor már nem történt az élmezőnyben. 

Norris magabiztos győzelmet aratott, és több mint 10 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat. A brit szezonbeli hetedik, míg pályafutása 11. sikerét könyvelhette el, aminek köszönhetően 24 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Antonelli karrierje második dobogós helyezését szerezte, míg a harmadikként befutó Verstappen lemaradása 49 pontra nőtt Norrishoz képest, de így is közeledni tudott a Russell mögött az ötödik helyen befutó Piastrihoz. Az ausztrált és a hollandot 25 pont választja el egymástól. 

A hatodik Bearman lett, aki fontos pontokat szerzett a Haasnak, majd a Racing Bull kettőse, Hülkenberg, valamint Gasly zárta a pontszerzők sorát. A Ferrari a dupla kiesés nyomán egészen a negyedik helyre esett vissza a konstruktőri tabellán, a Mercedes a második, míg a Red Bull a harmadik pozícióba lépett előre. 

Folytatás két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal. 
 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes- 
2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

10.388 mp h.

 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda

10.75 mp h.

 
4.George RussellbritMercedes

15.267 mp h.

 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

15.749 mp h.

 
6.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

29.63 mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda

52.642 mp h.

 
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

52.873 mp h.

 
9.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

53.324 mp h.

 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault

53.914 mp h.

 
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes

54.184 mp h.

 
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari

54.696 mp h.

 
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

55.42 mp h.

 
14.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes

55.766 mp h.

 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault

57.777 mp h.

 
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes

58.247 mp h.

 
17.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:09.176 p h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lewis HamiltonbritFerrari37feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari5feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari0feladta
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen51224341
4. George Russell2823276
5. Charles Leclerc720214
6. Lewis Hamilton20148
7. Andrea Kimi Antonelli216122
8. Alexander Albon1273
9. Nico Hülkenberg1743
10. Isack Hadjar11043
11. Oliver Bearman940
12. Carlos Sainz11038
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon830
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes756 (már bajnok)
2. Mercedes398
3. Red Bull-Honda366
4. Ferrari362
5. Williams-Mercedes111
6. Racing Bulls-Honda82
7. Aston Martin-Mercedes72
8. Haas-Ferrari70
9. Sauber-Ferrari62
10. Alpine-Renault22

 

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:09.975
Sprintidőmérő1. Norris 1.09.243
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
Időmérő1. Norris 1:09.511
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
