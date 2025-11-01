„Az a hely örökre a szívemben marad” – napolis tetoválásáról kérdezték a Juventus új edzőjét

A szakember humorral oldotta a helyzetet, amikor elmesélt egy történetet az orvosi vizsgálatáról:

„Ma reggel vért vettek tőlem, és megkértem az ápolót, hogy a másik karomból tegye – nem akartam, hogy bármihez hozzányúljanak azon az oldalon” – idézte a Corriere dello Sport.



Ezzel Spalletti jelezni akarta, hogy múltját nem kívánja eltörölni, ugyanakkor teljes mértékben a Juventusra koncentrál. Hangsúlyozta, hogy torinói munkája nem változtat azon a mély érzelmi kötődésen, amelyet Nápolyban alakított ki:

„Ott valami különleges született, a játékunkkal és a scudettóval, amit megnyertünk. Valami gyönyörű, ami sosem változik. Csodálatos kapcsolatot építettem ki azokkal az emberekkel és azzal a várossal, és ez mindig megmarad. Vissza fogok térni Nápolyba, mert az a hely örökre a szívemben marad, függetlenül attól, merre vezet a szakmai utam.”

A Juventus új trénere így igyekezett egyensúlyt találni múlt és jelen között: miközben tisztelettel beszélt korábbi sikereiről, egyértelművé tette, hogy most minden erejével a bianconeri jövőjét építi.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ, szombat

20.45: Cremonese–Juventus (Tv: Match4)