Nemzeti Sportrádió

„Az a hely örökre a szívemben marad” – napolis tetoválásáról kérdezték a Juventus új edzőjét

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 11:27
null
Luciano Spalletti büszke a múltbeli sikerekre (Fotó: Getty Images)
Címkék
Juventus Serie A Luciano Spalletti Napoli
Luciano Spalletti első sajtótájékoztatóján Juventus-edzőként rögtön kényes kérdéssel szembesült: mit jelent számára a híres tetoválás, amely a Napoli bajnoki címét örökíti meg a karján? A klubcímerrel és a 3-as számmal díszített minta azóta is beszédtéma a szurkolók között – különösen most, hogy Spalletti a torinói riválishoz szerződött.

A szakember humorral oldotta a helyzetet, amikor elmesélt egy történetet az orvosi vizsgálatáról:

„Ma reggel vért vettek tőlem, és megkértem az ápolót, hogy a másik karomból tegye – nem akartam, hogy bármihez hozzányúljanak azon az oldalon”idézte a Corriere dello Sport.


Ezzel Spalletti jelezni akarta, hogy múltját nem kívánja eltörölni, ugyanakkor teljes mértékben a Juventusra koncentrál. Hangsúlyozta, hogy torinói munkája nem változtat azon a mély érzelmi kötődésen, amelyet Nápolyban alakított ki:

„Ott valami különleges született, a játékunkkal és a scudettóval, amit megnyertünk. Valami gyönyörű, ami sosem változik. Csodálatos kapcsolatot építettem ki azokkal az emberekkel és azzal a várossal, és ez mindig megmarad. Vissza fogok térni Nápolyba, mert az a hely örökre a szívemben marad, függetlenül attól, merre vezet a szakmai utam.”

A Juventus új trénere így igyekezett egyensúlyt találni múlt és jelen között: miközben tisztelettel beszélt korábbi sikereiről, egyértelművé tette, hogy most minden erejével a bianconeri jövőjét építi.

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ, szombat
20.45: Cremonese–Juventus (Tv: Match4)

 

Juventus Serie A Luciano Spalletti Napoli
Legfrissebb hírek

Már nem Patrick Vieira a Serie A-ban sereghajtó Genoa vezetőedzője

Olasz labdarúgás
2 órája

Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo

Olasz labdarúgás
2025.10.30. 20:35

Luciano Spalletti a Juventus új vezetőedzője – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.10.30. 19:17

Igor Tudor menesztése után a Juve megszakította nyeretlenségi sorozatát; három gólt lőtt az Inter is

Olasz labdarúgás
2025.10.29. 23:00

Megműtötték Kevin De Bruynét

Olasz labdarúgás
2025.10.29. 14:22

Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen

Olasz labdarúgás
2025.10.28. 22:45

Spalletti lehet a Juventus következő edzője – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.28. 11:03

Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 13:50
Ezek is érdekelhetik