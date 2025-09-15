Kispadra szorulhat a Bajnokok Ligája-elődöntő hőse

Nagyot fordult a világ néhány hónap alatt Yann Sommerrel. Az Internazionale kapusát a Barcelona elleni, májusi BL-elődöntő után még a csapat hőseként emlegették, ám az új idényt gyengén kezdte, és a La Gazzetta dello Sport szerint a szakmai stáb már azt fontolgatja, hogy a kispadra ülteti a svájci játékost.

A katalánok elleni elődöntőben az egész párharc során 14 védést mutatott be, a 4–3-ra megnyert milánói visszavágón több bravúrt is bemutatott, és az olasz, illetve a nemzetközi sportlapok is ódákat zengtek róla. A PSG ellen 5–0-ra elvesztett döntő miatt felesleges lenne őt hibáztatni, de az tény, hogy az utóbbi hónapokban visszaesett a teljesítménye. A klubvilágbajnokságon négy mérkőzésen négy gólt kapott, majd a bajnokságban az első három fordulóban hatszor vették be a kapuját. A szakmai stáb pedig a hétvégi, Juventus ellen 4–3-ra elvesztett rangadó után állítólag komolyan fontolóra vette, hogy cserél a kapusposzton.

Tény, Sommernek nem ment a torinóiak ellen, a négy kapura tartó lövésből egyet sem tudott hárítani, és Vasilije Adzic 91. percben lőtt győztes góljában is benne volt. Kérdés persze, hogy jó ötlet-e a helyére betenni a hozzá képest rendkívül tapasztalatlan Josep Martínezt. A 27 éves spanyol kapus tavaly nyáron érkezett a Genoától, és eddig összesen tíz tétmérkőzésen kapott lehetőséget az Interben. Ötször a bajnokságban, négyszer a kupában, egyszer pedig a Bajnokok Ligájában védhetett. Az Inter szerdán az Ajax vendége lesz a BL-ben, vasárnap pedig a Sassuolót fogadja a Serie A-ban, és nincs kizárva, hogy ezeken a találkozókon már ő kap lehetőséget.

Mellette szól egyébként, hogy Sommer már 36 éves, a nyáron lejár a szerződése, és a hírek szerint biztosan távozik. Vagyis ha az Inter hosszútávon gondolkodik, akkor lehet, hogy jó döntés lenne beépíteni a spanyol kapust, és több lehetőséget adni neki a folytatásban.